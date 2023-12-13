https://ria.ru/20231213/bayden-1915424899.html
В конгрессе одобрили расследование с целью дальнейшего импичмента Байдена
В конгрессе одобрили расследование с целью дальнейшего импичмента Байдена - РИА Новости, 13.12.2023
В конгрессе одобрили расследование с целью дальнейшего импичмента Байдена
Профильный комитет по регламенту палаты представителей США, контролируемой республиканцами, одобрил резолюцию, санкционирующую дальнейшее расследование с целью... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T00:28
2023-12-13T00:28
2023-12-13T10:33
в мире
сша
джо байден
барак обама
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915452221_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_b2e76bcf9aa8f723e932be32a9e49fe8.jpg
ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Профильный комитет по регламенту палаты представителей США, контролируемой республиканцами, одобрил резолюцию, санкционирующую дальнейшее расследование с целью вынести импичмент президенту Джо Байдену, свидетельствуют результаты голосования."После формализации расследования по импичменту три расследующих данное дело комитета получат более широкие полномочия по обеспечению явок в суд, что необходимо для раскрытия всех фактов", — заявил лидер республиканского большинства Стив Скализ.Комитет поддержал данную инициативу девятью голосами против четырех. Резолюция предписывает бюджетному, надзорному и судебному комитетам продолжить расследование против Байдена и членов его семьи с целью установить, достаточно ли оснований для вынесения импичмента.Расследование в палате представителей против американского президента начали по решению бывшего спикера Кевина Маккарти, которого вскоре сняли с занимаемой должности. Он запустил процедуру в обход голосования, которое необязательно на этом этапе.Комитет по надзору и подотчетности палаты представителей США занимается расследованием, которое призвано установить предполагаемую вовлеченность американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы злоупотреблявших его положением в правительстве для извлечения выгоды по всему миру. Повестку сыну президента — Хантеру Байдену — выписал конгрессмен-республиканец, председатель комитета по надзору Джеймс Комер.Законодатели в США имеют право вызывать свидетелей на слушания в конгресс, неявка по подобной повестке может повлечь юридические последствия и рассматриваться как неуважение к власти.
https://ria.ru/20231213/zelenskiy_i_bayden-1915409727.html
https://ria.ru/20231212/bayden-1915361903.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915452221_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_4898d57009531892df4954c9fc0b356b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, барак обама
В мире, США, Джо Байден, Барак Обама
В конгрессе одобрили расследование с целью дальнейшего импичмента Байдена
Профильный комитет конгресса одобрил расследование с целью импичмента Байдена
ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Профильный комитет по регламенту палаты представителей США, контролируемой республиканцами, одобрил резолюцию, санкционирующую дальнейшее расследование с целью вынести импичмент президенту Джо Байдену, свидетельствуют результаты голосования.
«
"После формализации расследования по импичменту три расследующих данное дело комитета получат более широкие полномочия по обеспечению явок в суд, что необходимо для раскрытия всех фактов", — заявил лидер республиканского большинства Стив Скализ.
Комитет поддержал данную инициативу девятью голосами против четырех. Резолюция предписывает бюджетному, надзорному и судебному комитетам продолжить расследование против Байдена и членов его семьи с целью установить, достаточно ли оснований для вынесения импичмента.
Расследование в палате представителей против американского президента начали по решению бывшего спикера Кевина Маккарти
, которого вскоре сняли с занимаемой должности. Он запустил процедуру в обход голосования, которое необязательно на этом этапе.
"Сплетясь, как пара змей": Зеленский и Байден топят друг друга
Комитет по надзору и подотчетности палаты представителей США занимается расследованием, которое призвано установить предполагаемую вовлеченность американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы злоупотреблявших его положением в правительстве для извлечения выгоды по всему миру. Повестку сыну президента — Хантеру Байдену — выписал конгрессмен-республиканец, председатель комитета по надзору Джеймс Комер.
Законодатели в США имеют право вызывать свидетелей на слушания в конгресс, неявка по подобной повестке может повлечь юридические последствия и рассматриваться как неуважение к власти.
Байдена злят нападки на сына, пишут СМИ