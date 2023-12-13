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В конгрессе одобрили расследование с целью дальнейшего импичмента Байдена - РИА Новости, 13.12.2023
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00:28 13.12.2023 (обновлено: 10:33 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/bayden-1915424899.html
В конгрессе одобрили расследование с целью дальнейшего импичмента Байдена
В конгрессе одобрили расследование с целью дальнейшего импичмента Байдена - РИА Новости, 13.12.2023
В конгрессе одобрили расследование с целью дальнейшего импичмента Байдена
Профильный комитет по регламенту палаты представителей США, контролируемой республиканцами, одобрил резолюцию, санкционирующую дальнейшее расследование с целью... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T00:28
2023-12-13T10:33
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ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Профильный комитет по регламенту палаты представителей США, контролируемой республиканцами, одобрил резолюцию, санкционирующую дальнейшее расследование с целью вынести импичмент президенту Джо Байдену, свидетельствуют результаты голосования.&quot;После формализации расследования по импичменту три расследующих данное дело комитета получат более широкие полномочия по обеспечению явок в суд, что необходимо для раскрытия всех фактов&quot;, — заявил лидер республиканского большинства Стив Скализ.Комитет поддержал данную инициативу девятью голосами против четырех. Резолюция предписывает бюджетному, надзорному и судебному комитетам продолжить расследование против Байдена и членов его семьи с целью установить, достаточно ли оснований для вынесения импичмента.Расследование в палате представителей против американского президента начали по решению бывшего спикера Кевина Маккарти, которого вскоре сняли с занимаемой должности. Он запустил процедуру в обход голосования, которое необязательно на этом этапе.Комитет по надзору и подотчетности палаты представителей США занимается расследованием, которое призвано установить предполагаемую вовлеченность американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы злоупотреблявших его положением в правительстве для извлечения выгоды по всему миру. Повестку сыну президента — Хантеру Байдену — выписал конгрессмен-республиканец, председатель комитета по надзору Джеймс Комер.Законодатели в США имеют право вызывать свидетелей на слушания в конгресс, неявка по подобной повестке может повлечь юридические последствия и рассматриваться как неуважение к власти.
https://ria.ru/20231213/zelenskiy_i_bayden-1915409727.html
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в мире, сша, джо байден, барак обама
В мире, США, Джо Байден, Барак Обама
В конгрессе одобрили расследование с целью дальнейшего импичмента Байдена

Профильный комитет конгресса одобрил расследование с целью импичмента Байдена

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден
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ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Профильный комитет по регламенту палаты представителей США, контролируемой республиканцами, одобрил резолюцию, санкционирующую дальнейшее расследование с целью вынести импичмент президенту Джо Байдену, свидетельствуют результаты голосования.
«

"После формализации расследования по импичменту три расследующих данное дело комитета получат более широкие полномочия по обеспечению явок в суд, что необходимо для раскрытия всех фактов", — заявил лидер республиканского большинства Стив Скализ.

Комитет поддержал данную инициативу девятью голосами против четырех. Резолюция предписывает бюджетному, надзорному и судебному комитетам продолжить расследование против Байдена и членов его семьи с целью установить, достаточно ли оснований для вынесения импичмента.
Расследование в палате представителей против американского президента начали по решению бывшего спикера Кевина Маккарти, которого вскоре сняли с занимаемой должности. Он запустил процедуру в обход голосования, которое необязательно на этом этапе.
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Комитет по надзору и подотчетности палаты представителей США занимается расследованием, которое призвано установить предполагаемую вовлеченность американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы злоупотреблявших его положением в правительстве для извлечения выгоды по всему миру. Повестку сыну президента — Хантеру Байдену — выписал конгрессмен-республиканец, председатель комитета по надзору Джеймс Комер.
Законодатели в США имеют право вызывать свидетелей на слушания в конгресс, неявка по подобной повестке может повлечь юридические последствия и рассматриваться как неуважение к власти.
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