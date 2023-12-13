https://ria.ru/20231213/azerbaydzhan-1915523757.html

МИД Армении призвал Азербайджан вернуться за стол переговоров

МИД Армении призвал Азербайджан вернуться за стол переговоров - РИА Новости, 13.12.2023

МИД Армении призвал Азербайджан вернуться за стол переговоров

Азербайджан должен вернуться за стол переговоров для обсуждения мирного процесса, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T14:05

2023-12-13T14:05

2023-12-13T14:05

в мире

азербайджан

армения

арарат мирзоян

мид армении

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 13 дек - РИА Новости. Азербайджан должен вернуться за стол переговоров для обсуждения мирного процесса, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. "Думаю, Азербайджан должен вернуться за стол переговоров, к формату встреч. Мы не раз говорили, что большая часть работы над мирным договором проделана, и сейчас нам нужно встретиться и договориться по окончательным формулировкам, касающимся существенных вопросов. Здесь секретов нет, речь идет об известных принципах", - сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной. Он напомнил также, что Армения ранее выступала с инициативой по отводу войск от общей границы, считая, что это окажет положительное влияние на мирный процесс. "Не могу сказать, что есть согласие, но это идея, которая обсуждается", - сказал министр. В мае, выступая на правительственном часе в парламенте, армянский премьер Никол Пашинян заявил, что принципы мирного урегулирования касаются, в частности, обоюдного признания территориальной целостности - 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении и 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана. Еще одним принципом, по его словам, является признание Алма-Атинской декларации 1991 года о создании СНГ в качестве политической основы для делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы и согласование карт. Как указал Пашинян, армянская сторона считает, что это должны быть карты 1975 года. Третий принцип, по его словам, заключается в открытии региональных коммуникаций на основании суверенитета, юрисдикции, законодательства стран, равноправия и взаимности.

https://ria.ru/20231210/karabakh-1914939871.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, азербайджан, армения, арарат мирзоян, мид армении, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе