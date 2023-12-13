МИД Армении призвал Азербайджан вернуться за стол переговоров
МИД Армении: Азербайджан должен вернуться к обсуждению мирного процесса
© Sputnik / Andranik GhazaryanМИД Армении
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
МИД Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 дек - РИА Новости. Азербайджан должен вернуться за стол переговоров для обсуждения мирного процесса, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
"Думаю, Азербайджан должен вернуться за стол переговоров, к формату встреч. Мы не раз говорили, что большая часть работы над мирным договором проделана, и сейчас нам нужно встретиться и договориться по окончательным формулировкам, касающимся существенных вопросов. Здесь секретов нет, речь идет об известных принципах", - сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной.
Он напомнил также, что Армения ранее выступала с инициативой по отводу войск от общей границы, считая, что это окажет положительное влияние на мирный процесс. "Не могу сказать, что есть согласие, но это идея, которая обсуждается", - сказал министр.
В мае, выступая на правительственном часе в парламенте, армянский премьер Никол Пашинян заявил, что принципы мирного урегулирования касаются, в частности, обоюдного признания территориальной целостности - 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении и 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана. Еще одним принципом, по его словам, является признание Алма-Атинской декларации 1991 года о создании СНГ в качестве политической основы для делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы и согласование карт. Как указал Пашинян, армянская сторона считает, что это должны быть карты 1975 года. Третий принцип, по его словам, заключается в открытии региональных коммуникаций на основании суверенитета, юрисдикции, законодательства стран, равноправия и взаимности.