Рейтинг@Mail.ru
МИД Армении призвал Азербайджан вернуться за стол переговоров - РИА Новости, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/azerbaydzhan-1915523757.html
МИД Армении призвал Азербайджан вернуться за стол переговоров
МИД Армении призвал Азербайджан вернуться за стол переговоров - РИА Новости, 13.12.2023
МИД Армении призвал Азербайджан вернуться за стол переговоров
Азербайджан должен вернуться за стол переговоров для обсуждения мирного процесса, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:05
2023-12-13T14:05
в мире
азербайджан
армения
арарат мирзоян
мид армении
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913600100_0:0:2675:1505_1920x0_80_0_0_8661e44bd2537b01f82d639eb4f2d31a.png
ЕРЕВАН, 13 дек - РИА Новости. Азербайджан должен вернуться за стол переговоров для обсуждения мирного процесса, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. "Думаю, Азербайджан должен вернуться за стол переговоров, к формату встреч. Мы не раз говорили, что большая часть работы над мирным договором проделана, и сейчас нам нужно встретиться и договориться по окончательным формулировкам, касающимся существенных вопросов. Здесь секретов нет, речь идет об известных принципах", - сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной. Он напомнил также, что Армения ранее выступала с инициативой по отводу войск от общей границы, считая, что это окажет положительное влияние на мирный процесс. "Не могу сказать, что есть согласие, но это идея, которая обсуждается", - сказал министр. В мае, выступая на правительственном часе в парламенте, армянский премьер Никол Пашинян заявил, что принципы мирного урегулирования касаются, в частности, обоюдного признания территориальной целостности - 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении и 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана. Еще одним принципом, по его словам, является признание Алма-Атинской декларации 1991 года о создании СНГ в качестве политической основы для делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы и согласование карт. Как указал Пашинян, армянская сторона считает, что это должны быть карты 1975 года. Третий принцип, по его словам, заключается в открытии региональных коммуникаций на основании суверенитета, юрисдикции, законодательства стран, равноправия и взаимности.
https://ria.ru/20231210/karabakh-1914939871.html
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913600100_0:0:2397:1798_1920x0_80_0_0_e2906e7a245ce313b6379b0e334b4953.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, армения, арарат мирзоян, мид армении, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Арарат Мирзоян, МИД Армении, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
МИД Армении призвал Азербайджан вернуться за стол переговоров

МИД Армении: Азербайджан должен вернуться к обсуждению мирного процесса

© Sputnik / Andranik GhazaryanМИД Армении
МИД Армении - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
МИД Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 дек - РИА Новости. Азербайджан должен вернуться за стол переговоров для обсуждения мирного процесса, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
"Думаю, Азербайджан должен вернуться за стол переговоров, к формату встреч. Мы не раз говорили, что большая часть работы над мирным договором проделана, и сейчас нам нужно встретиться и договориться по окончательным формулировкам, касающимся существенных вопросов. Здесь секретов нет, речь идет об известных принципах", - сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной.
Он напомнил также, что Армения ранее выступала с инициативой по отводу войск от общей границы, считая, что это окажет положительное влияние на мирный процесс. "Не могу сказать, что есть согласие, но это идея, которая обсуждается", - сказал министр.
В мае, выступая на правительственном часе в парламенте, армянский премьер Никол Пашинян заявил, что принципы мирного урегулирования касаются, в частности, обоюдного признания территориальной целостности - 29,8 тысячи квадратных километров территории Армении и 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана. Еще одним принципом, по его словам, является признание Алма-Атинской декларации 1991 года о создании СНГ в качестве политической основы для делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы и согласование карт. Как указал Пашинян, армянская сторона считает, что это должны быть карты 1975 года. Третий принцип, по его словам, заключается в открытии региональных коммуникаций на основании суверенитета, юрисдикции, законодательства стран, равноправия и взаимности.
Никол Пашинян
Пашинян назвал упразднение Нагорного Карабаха неизбежным
10 декабря, 16:51
 
В миреАзербайджанАрменияАрарат МирзоянМИД АрменииУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала