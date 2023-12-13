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Создатель "Бандитского Петербурга" умер в 60 лет - РИА Новости, 13.12.2023
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Культура
 
14:51 13.12.2023 (обновлено: 15:37 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/avtor-1915538841.html
Создатель "Бандитского Петербурга" умер в 60 лет
Создатель "Бандитского Петербурга" умер в 60 лет - РИА Новости, 13.12.2023
Создатель "Бандитского Петербурга" умер в 60 лет
Журналист и писатель, автор книг, которые легли в основу сериала "Бандитский Петербург", Андрей Константинов умер на 61-м году жизни, сообщила "Фонтанка". РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T14:51
2023-12-13T15:37
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Журналист и писатель, автор книг, которые легли в основу сериала "Бандитский Петербург", Андрей Константинов умер на 61-м году жизни, сообщила "Фонтанка"."Последний год Андрей Константинов тяжело и неизлечимо болел", — говорится в некрологе.Писатель умер у себя дома в Петербурге, причина смерти не уточняется.О дате и месте похорон "Фонтанка" сообщит дополнительно.Андрей Константинов родился 30 сентября 1963 года в поселке Приволжском Астраханской области. Он окончил Восточный факультет Ленинградского государственного университета по специальности "история арабских стран". Проработав несколько лет военным переводчиком, уволился из армии и устроился работать в петербургскую газету "Смена", где создал отдел криминальной хроники. Здесь началась серия очерков "Бандитский Петербург", которая принесла ему известность. Константинов написал более десяти романов, а также множество новелл и очерков.Он также основал "Фонтанку", Агентство журналистских расследований и 47news.
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общество, санкт-петербург, астраханская область, россия
Культура, Общество, Санкт-Петербург, Астраханская область, Россия
Создатель "Бандитского Петербурга" умер в 60 лет

Умер автор "Бандитского Петербурга" и основатель "Фонтанки" Андрей Константинов

© Фото : "Фонтанка.ру"/Михаил ОгневАндрей Константинов
Андрей Константинов - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : "Фонтанка.ру"/Михаил Огнев
Андрей Константинов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Журналист и писатель, автор книг, которые легли в основу сериала "Бандитский Петербург", Андрей Константинов умер на 61-м году жизни, сообщила "Фонтанка".
"Последний год Андрей Константинов тяжело и неизлечимо болел", — говорится в некрологе.
Писатель умер у себя дома в Петербурге, причина смерти не уточняется.
О дате и месте похорон "Фонтанка" сообщит дополнительно.
Андрей Константинов родился 30 сентября 1963 года в поселке Приволжском Астраханской области. Он окончил Восточный факультет Ленинградского государственного университета по специальности "история арабских стран". Проработав несколько лет военным переводчиком, уволился из армии и устроился работать в петербургскую газету "Смена", где создал отдел криминальной хроники. Здесь началась серия очерков "Бандитский Петербург", которая принесла ему известность. Константинов написал более десяти романов, а также множество новелл и очерков.
Он также основал "Фонтанку", Агентство журналистских расследований и 47news.
 
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