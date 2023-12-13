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В России обрушились продажи китайских автомобилей, заявил эксперт - РИА Новости, 13.12.2023
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15:35 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/avtomobili-1915552601.html
В России обрушились продажи китайских автомобилей, заявил эксперт
В России обрушились продажи китайских автомобилей, заявил эксперт - РИА Новости, 13.12.2023
В России обрушились продажи китайских автомобилей, заявил эксперт
Продажи китайских автомобилей в дилерских центрах РФ упали на 60% с октября - после резкого поднятия ключевой ставки ЦБ, сообщил журналистам эксперт... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T15:35
2023-12-13T15:35
экономика
авто
россия
центральный банк рф (цб рф)
российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Продажи китайских автомобилей в дилерских центрах РФ упали на 60% с октября - после резкого поднятия ключевой ставки ЦБ, сообщил журналистам эксперт Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, директор ГК "Орехово-АвтоЦентр" Илья Титов. В конце октября Банк России неожиданно повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до 15% годовых, что стало максимумом с начала мая прошлого года. "С момента резкого поднятия ставок Центробанком продажи китайских авто упали в среднем на 60%. Против повышения резко просевшего спроса работают сразу несколько факторов: помимо совершенно не выгодного кредитного продукта, это еще и поднятие утилизационного сбора", - отметил Титов. Он пояснил, что порядка 70-80% автомобилей приобретается в автосалонах в кредит. С повышением ставки реализация машин в кредит стала просто невыгодна покупателю. "Сейчас купить машину по ставке под 20% годовых - это просто безумие. Дешевле обойтись каршерингом в больших городах и такси – в малых. Сегодня, нужно признаться, авто покупают только те, кому машина крайне нужна, например по работе или те, кто может позволить себе взять ее без кредита или с минимальным займом", - отметил он. Эксперт также уточнил, что китайские марки Changan и Chery обеспокоившись ситуацией, уже начали предлагать скидки от 200 до 400 тысяч рублей на разные модели. Тем не менее при средней стоимости китайского автомобиля в 3,4 миллиона рублей, ситуацию это кардинально не исправит.
https://ria.ru/20231212/avtokredit-1915208686.html
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экономика, авто, россия, центральный банк рф (цб рф), российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
Экономика, Авто, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития
В России обрушились продажи китайских автомобилей, заявил эксперт

Продажи китайских машин в дилерских центрах упали с октября на 60 процентов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобили у официального дилерского центра Chery ТЦ "Кунцево"
Автомобили у официального дилерского центра Chery ТЦ Кунцево - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобили у официального дилерского центра Chery ТЦ "Кунцево". Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Продажи китайских автомобилей в дилерских центрах РФ упали на 60% с октября - после резкого поднятия ключевой ставки ЦБ, сообщил журналистам эксперт Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, директор ГК "Орехово-АвтоЦентр" Илья Титов.
В конце октября Банк России неожиданно повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до 15% годовых, что стало максимумом с начала мая прошлого года.
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"С момента резкого поднятия ставок Центробанком продажи китайских авто упали в среднем на 60%. Против повышения резко просевшего спроса работают сразу несколько факторов: помимо совершенно не выгодного кредитного продукта, это еще и поднятие утилизационного сбора", - отметил Титов.
Он пояснил, что порядка 70-80% автомобилей приобретается в автосалонах в кредит. С повышением ставки реализация машин в кредит стала просто невыгодна покупателю. "Сейчас купить машину по ставке под 20% годовых - это просто безумие. Дешевле обойтись каршерингом в больших городах и такси – в малых. Сегодня, нужно признаться, авто покупают только те, кому машина крайне нужна, например по работе или те, кто может позволить себе взять ее без кредита или с минимальным займом", - отметил он.
Эксперт также уточнил, что китайские марки Changan и Chery обеспокоившись ситуацией, уже начали предлагать скидки от 200 до 400 тысяч рублей на разные модели. Тем не менее при средней стоимости китайского автомобиля в 3,4 миллиона рублей, ситуацию это кардинально не исправит.
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ЭкономикаАвтоРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития
 
 
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