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"АвтоВАЗ" планирует увеличить выпуск автомобилей - РИА Новости, 13.12.2023
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13:25 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/avtomobili-1915512622.html
"АвтоВАЗ" планирует увеличить выпуск автомобилей
"АвтоВАЗ" планирует увеличить выпуск автомобилей - РИА Новости, 13.12.2023
"АвтоВАЗ" планирует увеличить выпуск автомобилей
АО "АвтоВАЗ" в 2024 году планирует увеличить выпуск автомобилей до 500 тысяч штук, сообщил в среду в Челябинске президент АО Максим Соколов. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T13:25
2023-12-13T13:25
экономика
максим соколов
авто
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 дек – РИА Новости. АО "АвтоВАЗ" в 2024 году планирует увеличить выпуск автомобилей до 500 тысяч штук, сообщил в среду в Челябинске президент АО Максим Соколов. "Наш производственный план в этом году около 400 тысяч автомобилей. Каждый автомобиль состоит из более чем 4,5 тысячи компонентов. В следующем году план более чем на четверть увеличить объем нашего производства, преодолеть планку 500 тысяч автомобилей, и таким образом дать ответ на внешние вызовы…", - сказал Соколов на итоговом расширенном заседании челябинского ООО "СоюзМаш России" за 2023 год. Он добавил, что компания уверенно идёт вперёд, разрабатывая новую продукцию, например, как "Лада Аура", автомобиль класса С.
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экономика, максим соколов, авто
Экономика, Максим Соколов, Авто
"АвтоВАЗ" планирует увеличить выпуск автомобилей

"АвтоВАЗ" в 2024 году планирует увеличить выпуск автомобилей до 500 тысяч штук

© РИА Новости / Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ"
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 13 дек – РИА Новости. АО "АвтоВАЗ" в 2024 году планирует увеличить выпуск автомобилей до 500 тысяч штук, сообщил в среду в Челябинске президент АО Максим Соколов.
"Наш производственный план в этом году около 400 тысяч автомобилей. Каждый автомобиль состоит из более чем 4,5 тысячи компонентов. В следующем году план более чем на четверть увеличить объем нашего производства, преодолеть планку 500 тысяч автомобилей, и таким образом дать ответ на внешние вызовы…", - сказал Соколов на итоговом расширенном заседании челябинского ООО "СоюзМаш России" за 2023 год.
Он добавил, что компания уверенно идёт вперёд, разрабатывая новую продукцию, например, как "Лада Аура", автомобиль класса С.
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ЭкономикаМаксим СоколовАвто
 
 
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