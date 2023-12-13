https://ria.ru/20231213/avtomobili-1915512622.html

"АвтоВАЗ" планирует увеличить выпуск автомобилей

"АвтоВАЗ" планирует увеличить выпуск автомобилей - РИА Новости, 13.12.2023

"АвтоВАЗ" планирует увеличить выпуск автомобилей

АО "АвтоВАЗ" в 2024 году планирует увеличить выпуск автомобилей до 500 тысяч штук, сообщил в среду в Челябинске президент АО Максим Соколов. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T13:25

2023-12-13T13:25

2023-12-13T13:25

экономика

максим соколов

авто

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 дек – РИА Новости. АО "АвтоВАЗ" в 2024 году планирует увеличить выпуск автомобилей до 500 тысяч штук, сообщил в среду в Челябинске президент АО Максим Соколов. "Наш производственный план в этом году около 400 тысяч автомобилей. Каждый автомобиль состоит из более чем 4,5 тысячи компонентов. В следующем году план более чем на четверть увеличить объем нашего производства, преодолеть планку 500 тысяч автомобилей, и таким образом дать ответ на внешние вызовы…", - сказал Соколов на итоговом расширенном заседании челябинского ООО "СоюзМаш России" за 2023 год. Он добавил, что компания уверенно идёт вперёд, разрабатывая новую продукцию, например, как "Лада Аура", автомобиль класса С.

https://ria.ru/20231207/lada-1914373934.html

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экономика, максим соколов, авто