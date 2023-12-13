https://ria.ru/20231213/aviareysy-1915541464.html

Рейс на Кубу из Шереметьево не может вылететь уже несколько часов

Рейс на Кубу из Шереметьево не может вылететь уже несколько часов - РИА Новости, 13.12.2023

Рейс на Кубу из Шереметьево не может вылететь уже несколько часов

Рейс авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind) до кубинского курорта Варадеро по техническим причинам задерживается в московском аэропорту Шереметьево,... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T17:01

2023-12-13T17:01

2023-12-13T17:01

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Рейс авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind) до кубинского курорта Варадеро по техническим причинам задерживается в московском аэропорту Шереметьево, сообщается в Telegram-канале московской межрегиональной транспортной прокуратуры. "Сегодня, 13 декабря 2023 года, в аэропорту Шереметьево по техническим причинам задерживается вылет рейса авиакомпании "Северный ветер" по маршруту Москва-Варадеро", – говорится в сообщении. Пассажиры рейса №4555 Москва–Варадеро сидели в салоне самолета. Борт развернули в момент, когда пилот готовился к взлету. Отмечается, что на рейс, который должен был отправиться в 11.25, были зарегистрированы 538 человек. Сейчас расчетное время вылета планируется на 19.00. Добавляется, что московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса авиакомпании.

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