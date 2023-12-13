Рейтинг@Mail.ru
Рейс на Кубу из Шереметьево не может вылететь уже несколько часов - РИА Новости, 13.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:01 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/aviareysy-1915541464.html
Рейс на Кубу из Шереметьево не может вылететь уже несколько часов
Рейс на Кубу из Шереметьево не может вылететь уже несколько часов - РИА Новости, 13.12.2023
Рейс на Кубу из Шереметьево не может вылететь уже несколько часов
Рейс авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind) до кубинского курорта Варадеро по техническим причинам задерживается в московском аэропорту Шереметьево,... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T17:01
2023-12-13T17:01
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
куба
шереметьево (аэропорт)
варадеро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763282172_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5463ca57d66c0a4c4032457b80c3eb1.jpg
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Рейс авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind) до кубинского курорта Варадеро по техническим причинам задерживается в московском аэропорту Шереметьево, сообщается в Telegram-канале московской межрегиональной транспортной прокуратуры. "Сегодня, 13 декабря 2023 года, в аэропорту Шереметьево по техническим причинам задерживается вылет рейса авиакомпании "Северный ветер" по маршруту Москва-Варадеро", – говорится в сообщении. Пассажиры рейса №4555 Москва–Варадеро сидели в салоне самолета. Борт развернули в момент, когда пилот готовился к взлету. Отмечается, что на рейс, который должен был отправиться в 11.25, были зарегистрированы 538 человек. Сейчас расчетное время вылета планируется на 19.00. Добавляется, что московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса авиакомпании.
https://ria.ru/20231212/kuba-1915331140.html
куба
варадеро
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763282172_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_4830fcfc7bdf95dc0e61b616c8b52b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, куба, шереметьево (аэропорт), варадеро
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Куба, Шереметьево (аэропорт), Варадеро
Рейс на Кубу из Шереметьево не может вылететь уже несколько часов

Туристы в Шереметьево уже несколько часов ждут отправления рейса на Кубу

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Nordwind
Самолет авиакомпании Nordwind - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Рейс авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind) до кубинского курорта Варадеро по техническим причинам задерживается в московском аэропорту Шереметьево, сообщается в Telegram-канале московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
"Сегодня, 13 декабря 2023 года, в аэропорту Шереметьево по техническим причинам задерживается вылет рейса авиакомпании "Северный ветер" по маршруту Москва-Варадеро", – говорится в сообщении.
Пассажиры рейса №4555 Москва–Варадеро сидели в салоне самолета. Борт развернули в момент, когда пилот готовился к взлету. Отмечается, что на рейс, который должен был отправиться в 11.25, были зарегистрированы 538 человек.
Сейчас расчетное время вылета планируется на 19.00. Добавляется, что московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса авиакомпании.
Кубинские танцоры в Варадеро - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на Кубу на Новый год
12 декабря, 18:27
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыКубаШереметьево (аэропорт)Варадеро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала