https://ria.ru/20231213/arktika-1915634465.html

В Арктике лето 2023 года стало рекордно теплым, показало исследование

В Арктике лето 2023 года стало рекордно теплым, показало исследование - РИА Новости, 13.12.2023

В Арктике лето 2023 года стало рекордно теплым, показало исследование

Средняя температура воздуха в летний период в Арктике в 2023 году стала самой высокой за всю историю наблюдений в регионе, сообщило Национальное управление... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T20:07

2023-12-13T20:07

2023-12-13T20:08

арктика

в мире

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Средняя температура воздуха в летний период в Арктике в 2023 году стала самой высокой за всю историю наблюдений в регионе, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA). "Средняя температура воздуха нижнего слоя атмосферы в Арктике за прошедший год была шестой самой теплой с 1900 года и составила 20 градусов по Фаренгейту (минус 7 градусов Цельсия). Средняя температура в Арктике летом была самой теплой за всю историю наблюдений и составила 43 градуса по Фаренгейту (6,4 градуса Цельсия)", - приводит управление результаты исследования 82 ученых из 13 стран. Согласно докладу, опубликованному на сайте управления, с 1940 года средняя годовая температура в Арктике за 10 лет повышалась на 0,25 градуса Цельсия, а средняя температура в летний период - на 0,17 градуса. Ученые также выяснили, что в 2023 году площадь морского льда в Арктике продолжила сокращаться. "В этом году площадь морского льда была шестой самой низкой за всю историю спутниковых наблюдений, начавшихся в 1979 году, причем более старый и толстый многолетний лед был намного тоньше, чем в 1980-х годах", - говорится в докладе.

https://ria.ru/20231205/klimat-1913795666.html

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