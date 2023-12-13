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В Арктике лето 2023 года стало рекордно теплым, показало исследование - РИА Новости, 13.12.2023
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20:07 13.12.2023 (обновлено: 20:08 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/arktika-1915634465.html
В Арктике лето 2023 года стало рекордно теплым, показало исследование
В Арктике лето 2023 года стало рекордно теплым, показало исследование - РИА Новости, 13.12.2023
В Арктике лето 2023 года стало рекордно теплым, показало исследование
Средняя температура воздуха в летний период в Арктике в 2023 году стала самой высокой за всю историю наблюдений в регионе, сообщило Национальное управление... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T20:07
2023-12-13T20:08
арктика
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Средняя температура воздуха в летний период в Арктике в 2023 году стала самой высокой за всю историю наблюдений в регионе, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA). "Средняя температура воздуха нижнего слоя атмосферы в Арктике за прошедший год была шестой самой теплой с 1900 года и составила 20 градусов по Фаренгейту (минус 7 градусов Цельсия). Средняя температура в Арктике летом была самой теплой за всю историю наблюдений и составила 43 градуса по Фаренгейту (6,4 градуса Цельсия)", - приводит управление результаты исследования 82 ученых из 13 стран. Согласно докладу, опубликованному на сайте управления, с 1940 года средняя годовая температура в Арктике за 10 лет повышалась на 0,25 градуса Цельсия, а средняя температура в летний период - на 0,17 градуса. Ученые также выяснили, что в 2023 году площадь морского льда в Арктике продолжила сокращаться. "В этом году площадь морского льда была шестой самой низкой за всю историю спутниковых наблюдений, начавшихся в 1979 году, причем более старый и толстый многолетний лед был намного тоньше, чем в 1980-х годах", - говорится в докладе.
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арктика, в мире
Арктика, В мире
В Арктике лето 2023 года стало рекордно теплым, показало исследование

Исследование NOAA: лето 2023 года стало рекордно теплым в Арктике

© iStock.com / westphaliaСудно в Арктике
Судно в Арктике - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© iStock.com / westphalia
Судно в Арктике. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Средняя температура воздуха в летний период в Арктике в 2023 году стала самой высокой за всю историю наблюдений в регионе, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
"Средняя температура воздуха нижнего слоя атмосферы в Арктике за прошедший год была шестой самой теплой с 1900 года и составила 20 градусов по Фаренгейту (минус 7 градусов Цельсия). Средняя температура в Арктике летом была самой теплой за всю историю наблюдений и составила 43 градуса по Фаренгейту (6,4 градуса Цельсия)", - приводит управление результаты исследования 82 ученых из 13 стран.
Согласно докладу, опубликованному на сайте управления, с 1940 года средняя годовая температура в Арктике за 10 лет повышалась на 0,25 градуса Цельсия, а средняя температура в летний период - на 0,17 градуса.
Ученые также выяснили, что в 2023 году площадь морского льда в Арктике продолжила сокращаться. "В этом году площадь морского льда была шестой самой низкой за всю историю спутниковых наблюдений, начавшихся в 1979 году, причем более старый и толстый многолетний лед был намного тоньше, чем в 1980-х годах", - говорится в докладе.
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