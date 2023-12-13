https://ria.ru/20231213/arkhangelsk-1915572994.html
Архангельские парламентарии приняли бюджет на два года
Архангельские парламентарии приняли бюджет на два года - РИА Новости, 13.12.2023
Архангельские парламентарии приняли бюджет на два года
Депутаты Архангельского областного собрания приняли бюджет региона до 2026 года, который носит социальную направленность, средства предусмотрены на повышение и... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:35
2023-12-13T16:35
2023-12-13T16:35
архангельская область
единая россия
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АРХАНГЕЛЬСК, 13 дек – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания приняли бюджет региона до 2026 года, который носит социальную направленность, средства предусмотрены на повышение и индексацию зарплат бюджетников, увеличение МРОТ, поддержку незащищенных категорий, семей с детьми, реализацию нацпроектов и другие цели, сообщила пресс-служба собрания. Сообщается, что доходы областного бюджета на 2024 год составят 129 миллиардов рублей, расходы – 143 миллиарда рублей. "Сегодня (в среду) мы поддержали бюджет на предстоящие три года и те направления, которые принципиально важны для людей. В нем отражены средства на выполнение социальных обязательств, социальную поддержку наиболее незащищенных категорий северян, семей с детьми, на реализацию национальных проектов, развитие экономики и привлечение инвестиций", – сказала председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. С учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2024 году область, в частности, дополнительно получила 664 миллиона рублей на программу капитального ремонта школ, 270 миллионов рублей – на строительство Соловецкой больницы, 84 миллиона рублей – на возведение Оксовской школы в Плесецком округе. Еще 131 миллион рублей предусмотрен для сферы здравоохранения: средства направят в том числе на обеспечение льготными лекарствами отдельных категорий граждан, системами непрерывного мониторинга глюкозы детей с сахарным диабетом I типа в возрасте от 2 до 17 лет. "Сохранена областная адресная инвестиционная программа. Благодаря этому мы продолжаем строительство социально значимых объектов, вкладываемся в возведение новых школ, реконструкцию учреждений здравоохранения. И это говорит о том, что мы развиваемся", – подчеркнул председатель комитета Архангельского областного cобрания депутатов по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Игорь Годзиш. Всего в бюджет поступило 23 поправки, одна из них – на 130 миллионов рублей - предложена депутатами фракции "Единая Россия". Из них 70 миллионов рублей дополнительно направят на поддержку инициатив северян по благоустройству территорий в рамках регионального проекта "Комфортное Поморье". По 20 миллионов рублей предусмотрено дополнительно на создание модельных библиотек, ремонты больниц и поликлиник, а также приведение в порядок памятников и мемориалов защитникам Отечества.
https://ria.ru/20231213/kuzbass-1915461173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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единая россия
Архангельская область, Единая Россия
Архангельские парламентарии приняли бюджет на два года
Архангельские парламентарии приняли бюджет на 2024-2026 годы
АРХАНГЕЛЬСК, 13 дек – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания приняли бюджет региона до 2026 года, который носит социальную направленность, средства предусмотрены на повышение и индексацию зарплат бюджетников, увеличение МРОТ, поддержку незащищенных категорий, семей с детьми, реализацию нацпроектов и другие цели, сообщила пресс-служба собрания.
Сообщается, что доходы областного бюджета на 2024 год составят 129 миллиардов рублей, расходы – 143 миллиарда рублей.
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"Сегодня (в среду) мы поддержали бюджет на предстоящие три года и те направления, которые принципиально важны для людей. В нем отражены средства на выполнение социальных обязательств, социальную поддержку наиболее незащищенных категорий северян, семей с детьми, на реализацию национальных проектов, развитие экономики и привлечение инвестиций", – сказала председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.
С учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2024 году область, в частности, дополнительно получила 664 миллиона рублей на программу капитального ремонта школ, 270 миллионов рублей – на строительство Соловецкой больницы, 84 миллиона рублей – на возведение Оксовской школы в Плесецком округе. Еще 131 миллион рублей предусмотрен для сферы здравоохранения: средства направят в том числе на обеспечение льготными лекарствами отдельных категорий граждан, системами непрерывного мониторинга глюкозы детей с сахарным диабетом I типа в возрасте от 2 до 17 лет.
"Сохранена областная адресная инвестиционная программа. Благодаря этому мы продолжаем строительство социально значимых объектов, вкладываемся в возведение новых школ, реконструкцию учреждений здравоохранения. И это говорит о том, что мы развиваемся", – подчеркнул председатель комитета Архангельского областного cобрания депутатов по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Игорь Годзиш.
Всего в бюджет поступило 23 поправки, одна из них – на 130 миллионов рублей - предложена депутатами фракции "Единая Россия
". Из них 70 миллионов рублей дополнительно направят на поддержку инициатив северян по благоустройству территорий в рамках регионального проекта "Комфортное Поморье". По 20 миллионов рублей предусмотрено дополнительно на создание модельных библиотек, ремонты больниц и поликлиник, а также приведение в порядок памятников и мемориалов защитникам Отечества.
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