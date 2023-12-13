https://ria.ru/20231213/argentina-1915430889.html
Правительство Аргентины сократит субсидии на транспорт и энергию
Правительство Аргентины сократит субсидии на транспорт и энергию - РИА Новости, 13.12.2023
Правительство Аргентины сократит субсидии на транспорт и энергию
Правительство Аргентины в рамках борьбы с экономическим кризисом сократит субсидии на транспорт и энергию, сообщил новый министр экономики страны Луис Капуто. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T02:09
2023-12-13T02:09
2023-12-13T05:29
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 дек - РИА Новости. Правительство Аргентины в рамках борьбы с экономическим кризисом сократит субсидии на транспорт и энергию, сообщил новый министр экономики страны Луис Капуто."Мы сократим субсидии на транспорт и энергию, сейчас тарифы искусственно занижены", - сказал он.По словам министра, вводя субсидии, предыдущее правительство обманывало граждан. "Но эти субсидии не бесплатные, граждане за них платят инфляцией", - сказал Капуто. При этом он не уточнил, каковы будут масштабы планируемых сокращений. Вместе с тем министр пообещал укреплять социальную поддержку нуждающихся слоев населения.Президент Аргентины Хавьер Милей в понедельник за закрытыми дверями принял присягу у нового правительства. Министром экономики стал Луис Капуто — бывший министр финансов и экс-глава Центрального банка во время правления президента Маурисио Макри.
https://ria.ru/20231213/argentina-1915428344.html
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в мире, аргентина, хавьер милей, маурисио макри
В мире, Аргентина, Хавьер Милей, Маурисио Макри
Правительство Аргентины сократит субсидии на транспорт и энергию
Аргентина сократит субсидии на транспорт и энергию в рамках борьбы с кризисом
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 дек - РИА Новости. Правительство Аргентины в рамках борьбы с экономическим кризисом сократит субсидии на транспорт и энергию, сообщил новый министр экономики страны Луис Капуто.
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"Мы сократим субсидии на транспорт и энергию, сейчас тарифы искусственно занижены", - сказал он.
По словам министра, вводя субсидии, предыдущее правительство обманывало граждан. "Но эти субсидии не бесплатные, граждане за них платят инфляцией", - сказал Капуто.
При этом он не уточнил, каковы будут масштабы планируемых сокращений.
Вместе с тем министр пообещал укреплять социальную поддержку нуждающихся слоев населения.
Президент Аргентины Хавьер Милей
в понедельник за закрытыми дверями принял присягу у нового правительства. Министром экономики стал Луис Капуто — бывший министр финансов и экс-глава Центрального банка во время правления президента Маурисио Макри
.
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