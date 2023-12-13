https://ria.ru/20231213/argentina-1915430889.html

Правительство Аргентины сократит субсидии на транспорт и энергию

Правительство Аргентины сократит субсидии на транспорт и энергию - РИА Новости, 13.12.2023

Правительство Аргентины сократит субсидии на транспорт и энергию

Правительство Аргентины в рамках борьбы с экономическим кризисом сократит субсидии на транспорт и энергию, сообщил новый министр экономики страны Луис Капуто. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T02:09

2023-12-13T02:09

2023-12-13T05:29

в мире

аргентина

хавьер милей

маурисио макри

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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 дек - РИА Новости. Правительство Аргентины в рамках борьбы с экономическим кризисом сократит субсидии на транспорт и энергию, сообщил новый министр экономики страны Луис Капуто."Мы сократим субсидии на транспорт и энергию, сейчас тарифы искусственно занижены", - сказал он.По словам министра, вводя субсидии, предыдущее правительство обманывало граждан. "Но эти субсидии не бесплатные, граждане за них платят инфляцией", - сказал Капуто. При этом он не уточнил, каковы будут масштабы планируемых сокращений. Вместе с тем министр пообещал укреплять социальную поддержку нуждающихся слоев населения.Президент Аргентины Хавьер Милей в понедельник за закрытыми дверями принял присягу у нового правительства. Министром экономики стал Луис Капуто — бывший министр финансов и экс-глава Центрального банка во время правления президента Маурисио Макри.

https://ria.ru/20231213/argentina-1915428344.html

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в мире, аргентина, хавьер милей, маурисио макри