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Аргентина в два раза снизит курс национальной валюты по отношению к доллару
Аргентина в два раза снизит курс национальной валюты по отношению к доллару - РИА Новости, 13.12.2023
Аргентина в два раза снизит курс национальной валюты по отношению к доллару
Власти Аргентины для борьбы с кризисом пошли на серьезную девальвацию национальной валюты, следует из слов министра экономики страны Луиса Капуто. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T01:24
2023-12-13T01:24
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 дек – РИА Новости. Власти Аргентины для борьбы с кризисом пошли на серьезную девальвацию национальной валюты, следует из слов министра экономики страны Луиса Капуто."Мы уточним официальный обменный курс. (Доллар) будет стоить 800 песо, (увеличение) будет сопровождаться увеличением налога Pais (на использование этой валюты – ред.)", - сказал Капуто в видеообращении.В настоящее время, согласно данным государственного Banco Nacion, курс которого является ориентиром для рынка, доллар при продаже банком стоит 400,5 песо, при покупке - 365,5.В Аргентине есть ряд курсов доллара – официальный, черный (нелегальный) курс, курс для экспортеров, для финансового рынка, для туристических поездок.
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аргентина, в мире
Аргентина в два раза снизит курс национальной валюты по отношению к доллару
Аргентина для борьбы с кризисом в два раза снизит курс своей валюты к доллару
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 дек – РИА Новости. Власти Аргентины для борьбы с кризисом пошли на серьезную девальвацию национальной валюты, следует из слов министра экономики страны Луиса Капуто.
«
"Мы уточним официальный обменный курс. (Доллар) будет стоить 800 песо, (увеличение) будет сопровождаться увеличением налога Pais (на использование этой валюты – ред.)", - сказал Капуто в видеообращении.
В настоящее время, согласно данным государственного Banco Nacion, курс которого является ориентиром для рынка, доллар при продаже банком стоит 400,5 песо, при покупке - 365,5.
В Аргентине есть ряд курсов доллара – официальный, черный (нелегальный) курс, курс для экспортеров, для финансового рынка, для туристических поездок.
В Кремле высказались за развитие отношений с Аргентиной