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Аргентина в два раза снизит курс национальной валюты по отношению к доллару - РИА Новости, 13.12.2023
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01:24 13.12.2023 (обновлено: 01:53 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/argentina-1915428344.html
Аргентина в два раза снизит курс национальной валюты по отношению к доллару
Аргентина в два раза снизит курс национальной валюты по отношению к доллару - РИА Новости, 13.12.2023
Аргентина в два раза снизит курс национальной валюты по отношению к доллару
Власти Аргентины для борьбы с кризисом пошли на серьезную девальвацию национальной валюты, следует из слов министра экономики страны Луиса Капуто. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T01:24
2023-12-13T01:53
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 дек – РИА Новости. Власти Аргентины для борьбы с кризисом пошли на серьезную девальвацию национальной валюты, следует из слов министра экономики страны Луиса Капуто.&quot;Мы уточним официальный обменный курс. (Доллар) будет стоить 800 песо, (увеличение) будет сопровождаться увеличением налога Pais (на использование этой валюты – ред.)&quot;, - сказал Капуто в видеообращении.В настоящее время, согласно данным государственного Banco Nacion, курс которого является ориентиром для рынка, доллар при продаже банком стоит 400,5 песо, при покупке - 365,5.В Аргентине есть ряд курсов доллара – официальный, черный (нелегальный) курс, курс для экспортеров, для финансового рынка, для туристических поездок.
https://ria.ru/20231212/otnosheniya-1915271150.html
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аргентина, в мире
Аргентина, В мире
Аргентина в два раза снизит курс национальной валюты по отношению к доллару

Аргентина для борьбы с кризисом в два раза снизит курс своей валюты к доллару

© РИА Новости / Олег ВязьмитиновАргентинские песо и доллары
Аргентинские песо и доллары - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
Аргентинские песо и доллары. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 дек – РИА Новости. Власти Аргентины для борьбы с кризисом пошли на серьезную девальвацию национальной валюты, следует из слов министра экономики страны Луиса Капуто.
«

"Мы уточним официальный обменный курс. (Доллар) будет стоить 800 песо, (увеличение) будет сопровождаться увеличением налога Pais (на использование этой валюты – ред.)", - сказал Капуто в видеообращении.

В настоящее время, согласно данным государственного Banco Nacion, курс которого является ориентиром для рынка, доллар при продаже банком стоит 400,5 песо, при покупке - 365,5.
В Аргентине есть ряд курсов доллара – официальный, черный (нелегальный) курс, курс для экспортеров, для финансового рынка, для туристических поездок.
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