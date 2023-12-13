https://ria.ru/20231213/argentina-1915428344.html

Аргентина в два раза снизит курс национальной валюты по отношению к доллару

Аргентина в два раза снизит курс национальной валюты по отношению к доллару - РИА Новости, 13.12.2023

Аргентина в два раза снизит курс национальной валюты по отношению к доллару

Власти Аргентины для борьбы с кризисом пошли на серьезную девальвацию национальной валюты, следует из слов министра экономики страны Луиса Капуто. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T01:24

2023-12-13T01:24

2023-12-13T01:53

аргентина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98151/63/981516307_0:164:1024:740_1920x0_80_0_0_953e566c525a62fa9acf9c0efd9ef4e0.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 дек – РИА Новости. Власти Аргентины для борьбы с кризисом пошли на серьезную девальвацию национальной валюты, следует из слов министра экономики страны Луиса Капуто."Мы уточним официальный обменный курс. (Доллар) будет стоить 800 песо, (увеличение) будет сопровождаться увеличением налога Pais (на использование этой валюты – ред.)", - сказал Капуто в видеообращении.В настоящее время, согласно данным государственного Banco Nacion, курс которого является ориентиром для рынка, доллар при продаже банком стоит 400,5 песо, при покупке - 365,5.В Аргентине есть ряд курсов доллара – официальный, черный (нелегальный) курс, курс для экспортеров, для финансового рынка, для туристических поездок.

https://ria.ru/20231212/otnosheniya-1915271150.html

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аргентина, в мире