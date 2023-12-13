https://ria.ru/20231213/antonov-1915440833.html
"Попрошайка из Киева": Антонов подвел итог визита Зеленского в Вашингтон
"Попрошайка из Киева": Антонов подвел итог визита Зеленского в Вашингтон - РИА Новости, 13.12.2023
"Попрошайка из Киева": Антонов подвел итог визита Зеленского в Вашингтон
Визит Владимира Зеленского в США прошел безрезультатно, заявил посол России Анатолий Антонов. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T06:52
2023-12-13T06:52
2023-12-13T08:34
в мире
украина
сша
анатолий антонов
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg
ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в США прошел безрезультатно, заявил посол России Анатолий Антонов."Поездка Зеленского получилась пустой. Убедить, что Украина важнее безопасности США, не получилось. Все устали от попрошайки из Киева", — сказал дипломат.Он отметил, что новые антироссийские шаги — санкции и очередная партия оружия — "не более чем попытка сделать хорошую мину при плохой игре"."Зеленскому уже ничего не поможет. А вот американцы рискуют еще больше увязнуть в трясине украинского конфликта", — добавил посол.Антонов также выразил уверенность, что "смертоносная продукция с клеймом Made in USA на 200 миллионов долларов" выльется лишь в затягивание конфликта и страдания тысяч людей не только на Востоке Европы, но и в других регионах мира, по которым "благодаря" украинским коррупционерам расползается это оружие.Зеленский прибыл в столицу США для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять этот проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы. В Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.Президент США Джо Байден во вторник на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов. Как уточнил госсекретарь США Энтони Блинкен, в него войдут боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии, а также противорадиолокационные ракеты HARM и противотанковые боеприпасы.Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса 106 миллиардов долларов, включая помощь Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Выделенные ранее для помощи Киеву средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.
https://ria.ru/20231213/zelenskiy-1915437064.html
https://ria.ru/20231213/bayden-1915431658.html
https://ria.ru/20231213/bayden-1915429305.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_e4cb10aefdc7a86232bfa0e8a69da399.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, анатолий антонов, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Анатолий Антонов, Владимир Зеленский
"Попрошайка из Киева": Антонов подвел итог визита Зеленского в Вашингтон
Антонов: у Зеленского не получилось убедить США, что безопасность Украины важнее
ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в США прошел безрезультатно, заявил посол России Анатолий Антонов.
«
"Поездка Зеленского получилась пустой. Убедить, что Украина важнее безопасности США, не получилось. Все устали от попрошайки из Киева", — сказал дипломат.
Он отметил, что новые антироссийские шаги — санкции и очередная партия оружия — "не более чем попытка сделать хорошую мину при плохой игре".
"Зеленскому уже ничего не поможет. А вот американцы рискуют еще больше увязнуть в трясине украинского конфликта", — добавил посол.
Зеленский открыто солгал в ходе визита в США
Антонов также выразил уверенность, что "смертоносная продукция с клеймом Made in USA на 200 миллионов долларов" выльется лишь в затягивание конфликта и страдания тысяч людей не только на Востоке Европы
, но и в других регионах мира, по которым "благодаря" украинским коррупционерам расползается это оружие.
Зеленский прибыл в столицу США
для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля
и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять этот проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы. В Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
Байден опозорился на пресс-конференции с Зеленским
Президент США Джо Байден
во вторник на встрече с Владимиром Зеленским
в Белом доме заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов. Как уточнил госсекретарь США Энтони Блинкен, в него войдут боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии, а также противорадиолокационные ракеты HARM и противотанковые боеприпасы.
Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса 106 миллиардов долларов, включая помощь Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Выделенные ранее для помощи Киеву
средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.
Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.
Байден высморкался, пока Зеленский благодарил его за новые санкции