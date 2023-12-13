https://ria.ru/20231213/antonov-1915440833.html

"Попрошайка из Киева": Антонов подвел итог визита Зеленского в Вашингтон

"Попрошайка из Киева": Антонов подвел итог визита Зеленского в Вашингтон - РИА Новости, 13.12.2023

"Попрошайка из Киева": Антонов подвел итог визита Зеленского в Вашингтон

Визит Владимира Зеленского в США прошел безрезультатно, заявил посол России Анатолий Антонов. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T06:52

2023-12-13T06:52

2023-12-13T08:34

в мире

украина

сша

анатолий антонов

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в США прошел безрезультатно, заявил посол России Анатолий Антонов."Поездка Зеленского получилась пустой. Убедить, что Украина важнее безопасности США, не получилось. Все устали от попрошайки из Киева", — сказал дипломат.Он отметил, что новые антироссийские шаги — санкции и очередная партия оружия — "не более чем попытка сделать хорошую мину при плохой игре"."Зеленскому уже ничего не поможет. А вот американцы рискуют еще больше увязнуть в трясине украинского конфликта", — добавил посол.Антонов также выразил уверенность, что "смертоносная продукция с клеймом Made in USA на 200 миллионов долларов" выльется лишь в затягивание конфликта и страдания тысяч людей не только на Востоке Европы, но и в других регионах мира, по которым "благодаря" украинским коррупционерам расползается это оружие.Зеленский прибыл в столицу США для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять этот проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы. В Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.Президент США Джо Байден во вторник на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов. Как уточнил госсекретарь США Энтони Блинкен, в него войдут боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии, а также противорадиолокационные ракеты HARM и противотанковые боеприпасы.Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса 106 миллиардов долларов, включая помощь Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Выделенные ранее для помощи Киеву средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.

https://ria.ru/20231213/zelenskiy-1915437064.html

https://ria.ru/20231213/bayden-1915431658.html

https://ria.ru/20231213/bayden-1915429305.html

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в мире, украина, сша, анатолий антонов, владимир зеленский