https://ria.ru/20231213/analizy-1915566229.html

СМИ: 1145 французов сдадут анализ на ВИЧ после визита к стоматологу

СМИ: 1145 французов сдадут анализ на ВИЧ после визита к стоматологу - РИА Новости, 13.12.2023

СМИ: 1145 французов сдадут анализ на ВИЧ после визита к стоматологу

Более чем тысяче человек во Франции порекомендовали сдать анализ на ВИЧ, а также гепатиты В и С после того, как проверка выявила плохую стерилизацию в... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T16:18

2023-12-13T16:18

2023-12-13T16:18

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Более чем тысяче человек во Франции порекомендовали сдать анализ на ВИЧ, а также гепатиты В и С после того, как проверка выявила плохую стерилизацию в стоматологической клинике на севере страны, сообщает портал Actu.fr."1145 пациентов получили рекомендацию сдать анализы на ВИЧ и гепатиты В и С из-за плохой стерилизации в стоматологической клинике в Шербуре", - пишет портал.Отмечается, что стоматолог был временно отстранен от работы.Согласно порталу, в ходе проверки стоматологической клиники местное агентство по здравоохранению выявило серьезные нарушения, которые "ставили под угрозу безопасность работников и качество и безопасность медицинской помощи". По информации портала, оборудование, которое использовалось для лечения пациентов, не стерилизовалось.Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что Европа является регионом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в котором наблюдается самая быстрая эпидемия ВИЧ в мире, и в то же время там доступны все инструменты для борьбы с этим заболеванием.

https://ria.ru/20231020/stomatolog-1903983635.html

https://ria.ru/20231118/stomatologiya-1910272613.html

франция

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в мире, франция, европа, ханс клюге, воз