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СМИ: 1145 французов сдадут анализ на ВИЧ после визита к стоматологу - РИА Новости, 13.12.2023
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16:18 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/analizy-1915566229.html
СМИ: 1145 французов сдадут анализ на ВИЧ после визита к стоматологу
СМИ: 1145 французов сдадут анализ на ВИЧ после визита к стоматологу - РИА Новости, 13.12.2023
СМИ: 1145 французов сдадут анализ на ВИЧ после визита к стоматологу
Более чем тысяче человек во Франции порекомендовали сдать анализ на ВИЧ, а также гепатиты В и С после того, как проверка выявила плохую стерилизацию в... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T16:18
2023-12-13T16:18
в мире
франция
европа
ханс клюге
воз
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Более чем тысяче человек во Франции порекомендовали сдать анализ на ВИЧ, а также гепатиты В и С после того, как проверка выявила плохую стерилизацию в стоматологической клинике на севере страны, сообщает портал Actu.fr."1145 пациентов получили рекомендацию сдать анализы на ВИЧ и гепатиты В и С из-за плохой стерилизации в стоматологической клинике в Шербуре", - пишет портал.Отмечается, что стоматолог был временно отстранен от работы.Согласно порталу, в ходе проверки стоматологической клиники местное агентство по здравоохранению выявило серьезные нарушения, которые "ставили под угрозу безопасность работников и качество и безопасность медицинской помощи". По информации портала, оборудование, которое использовалось для лечения пациентов, не стерилизовалось.Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что Европа является регионом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в котором наблюдается самая быстрая эпидемия ВИЧ в мире, и в то же время там доступны все инструменты для борьбы с этим заболеванием.
https://ria.ru/20231020/stomatolog-1903983635.html
https://ria.ru/20231118/stomatologiya-1910272613.html
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в мире, франция, европа, ханс клюге, воз
В мире, Франция, Европа, Ханс Клюге, ВОЗ
СМИ: 1145 французов сдадут анализ на ВИЧ после визита к стоматологу

Actu.fr: 1145 французов сдадут анализ на ВИЧ и гепатиты после визита к дантисту

© AP Photo / Ciaran FaheyСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP Photo / Ciaran Fahey
Скорая помощь . Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Более чем тысяче человек во Франции порекомендовали сдать анализ на ВИЧ, а также гепатиты В и С после того, как проверка выявила плохую стерилизацию в стоматологической клинике на севере страны, сообщает портал Actu.fr.
«
"1145 пациентов получили рекомендацию сдать анализы на ВИЧ и гепатиты В и С из-за плохой стерилизации в стоматологической клинике в Шербуре", - пишет портал.
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Отмечается, что стоматолог был временно отстранен от работы.
Согласно порталу, в ходе проверки стоматологической клиники местное агентство по здравоохранению выявило серьезные нарушения, которые "ставили под угрозу безопасность работников и качество и безопасность медицинской помощи". По информации портала, оборудование, которое использовалось для лечения пациентов, не стерилизовалось.
Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что Европа является регионом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в котором наблюдается самая быстрая эпидемия ВИЧ в мире, и в то же время там доступны все инструменты для борьбы с этим заболеванием.
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