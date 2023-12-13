https://ria.ru/20231213/aeroport-1915653689.html

Аэропорт Женевы закрыли из-за технического сбоя

Аэропорт Женевы закрыли из-за технического сбоя - РИА Новости, 13.12.2023

Аэропорт Женевы закрыли из-за технического сбоя

Аэропорт Женевы не работает из-за инцидента, пострадавших нет, но взлетно-посадочная полоса на данный момент закрыта, говорится в опубликованном заявлении на... РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T23:23

2023-12-13T23:23

2023-12-13T23:23

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ЖЕНЕВА, 13 дек – РИА Новости. Аэропорт Женевы не работает из-за инцидента, пострадавших нет, но взлетно-посадочная полоса на данный момент закрыта, говорится в опубликованном заявлении на сайте аэропорта. "Из-за эксплуатационного инцидента взлетно-посадочная полоса на данный момент закрыта. Пострадавших нет, наши команды находятся в процессе реагирования. Мы приносим извинения за доставленные неудобства и будем держать вас в курсе событий около 21:00 (23:00 мск – ред.)", - сказано в документе.

https://ria.ru/20231101/sboy-1906823284.html

женева (город)

швейцария

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Наталья Макарова

в мире, женева (город), швейцария