https://ria.ru/20231213/aeroport-1915653689.html
Аэропорт Женевы закрыли из-за технического сбоя
Аэропорт Женевы закрыли из-за технического сбоя - РИА Новости, 13.12.2023
Аэропорт Женевы закрыли из-за технического сбоя
Аэропорт Женевы не работает из-за инцидента, пострадавших нет, но взлетно-посадочная полоса на данный момент закрыта, говорится в опубликованном заявлении на... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T23:23
2023-12-13T23:23
2023-12-13T23:23
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ЖЕНЕВА, 13 дек – РИА Новости. Аэропорт Женевы не работает из-за инцидента, пострадавших нет, но взлетно-посадочная полоса на данный момент закрыта, говорится в опубликованном заявлении на сайте аэропорта. "Из-за эксплуатационного инцидента взлетно-посадочная полоса на данный момент закрыта. Пострадавших нет, наши команды находятся в процессе реагирования. Мы приносим извинения за доставленные неудобства и будем держать вас в курсе событий около 21:00 (23:00 мск – ред.)", - сказано в документе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, женева (город), швейцария
В мире, Женева (город), Швейцария
Аэропорт Женевы закрыли из-за технического сбоя
Аэропорт Женевы не работает из-за эксплуатационного инцидента, пострадавших нет