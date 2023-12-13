https://ria.ru/20231213/aeroport-1915498500.html

Аэропорты Геленджика и Анапы не планируют возобновлять работу

Аэропорты Геленджика и Анапы не планируют возобновлять работу - РИА Новости, 13.12.2023

Аэропорты Геленджика и Анапы не планируют возобновлять работу

Воздушные гавани в Геленджике и Анапе не планируют возобновлять свою работу в ближайшее время. РИА Новости, 13.12.2023

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2023-12-13T12:38

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КРАСНОДАР, 13 дек - РИА Новости. Воздушные гавани в Геленджике и Анапе не планируют возобновлять свою работу в ближайшее время. "На данный момент нет информации об открытии воздушного пространства и начала работы аэропорта Геленджик", - рассказали РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Также источник подтвердил РИА Новости, что открытие международного аэропорта Анапы не планируется. В среду в администрации Краснодарского края сообщили, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового полета 15 декабря.

https://ria.ru/20231213/aeroport-1915495120.html

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Кирилл Волков

анапа, геленджик, краснодарский край, безопасность, новости - туризм