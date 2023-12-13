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Аэропорты Геленджика и Анапы не планируют возобновлять работу - РИА Новости, 13.12.2023
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Туризм
 
12:38 13.12.2023 (обновлено: 13:11 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/aeroport-1915498500.html
Аэропорты Геленджика и Анапы не планируют возобновлять работу
Аэропорты Геленджика и Анапы не планируют возобновлять работу - РИА Новости, 13.12.2023
Аэропорты Геленджика и Анапы не планируют возобновлять работу
Воздушные гавани в Геленджике и Анапе не планируют возобновлять свою работу в ближайшее время. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:38
2023-12-13T13:11
анапа
геленджик
краснодарский край
безопасность
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КРАСНОДАР, 13 дек - РИА Новости. Воздушные гавани в Геленджике и Анапе не планируют возобновлять свою работу в ближайшее время. "На данный момент нет информации об открытии воздушного пространства и начала работы аэропорта Геленджик", - рассказали РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Также источник подтвердил РИА Новости, что открытие международного аэропорта Анапы не планируется. В среду в администрации Краснодарского края сообщили, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового полета 15 декабря.
https://ria.ru/20231213/aeroport-1915495120.html
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Анапа, Геленджик, Краснодарский край, Безопасность, Туризм, Новости - Туризм
Аэропорты Геленджика и Анапы не планируют возобновлять работу

Аэропорты Геленджика и Анапы не планируют возобновлять работу в ближайшее время

© РИА Новости / Евгений БиятовАэропорт Геленджика
Аэропорт Геленджика - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Аэропорт Геленджика . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 13 дек - РИА Новости. Воздушные гавани в Геленджике и Анапе не планируют возобновлять свою работу в ближайшее время.

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

"На данный момент нет информации об открытии воздушного пространства и начала работы аэропорта Геленджик", - рассказали РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. Также источник подтвердил РИА Новости, что открытие международного аэропорта Анапы не планируется.
В среду в администрации Краснодарского края сообщили, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового полета 15 декабря.
Вид на Международный аэропорт Белгород в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода пока не планируют открывать
Вчера, 12:24
 
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