Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода пока не планируют открывать
Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода пока остаются закрытыми
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Международный аэропорт Белгород в Белгородской области
Вид на Международный аэропорт Белгород в Белгородской области. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 13 дек – РИА Новости. Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода остаются закрытыми, сообщила РИА Новости представитель пресс-служб аэропортов Анастасия Голодова.
Ранее пресс-служба администрация Краснодарского края сообщила РИА Новости, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря.
"Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода остаются закрытыми, об их открытии информации на данный момент нет", - сообщила Голодова.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.