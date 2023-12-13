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Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода пока не планируют открывать - РИА Новости, 13.12.2023
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12:24 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/aeroport-1915495120.html
Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода пока не планируют открывать
Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода пока не планируют открывать - РИА Новости, 13.12.2023
Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода пока не планируют открывать
Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода остаются закрытыми, сообщила РИА Новости представитель пресс-служб аэропортов Анастасия Голодова. РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T12:24
2023-12-13T12:24
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белгород
безопасность
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ВОЛГОГРАД, 13 дек – РИА Новости. Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода остаются закрытыми, сообщила РИА Новости представитель пресс-служб аэропортов Анастасия Голодова. Ранее пресс-служба администрация Краснодарского края сообщила РИА Новости, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря. "Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода остаются закрытыми, об их открытии информации на данный момент нет", - сообщила Голодова.
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элиста, воронеж, белгород, безопасность
Элиста, Воронеж, Белгород, Безопасность
Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода пока не планируют открывать

Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода пока остаются закрытыми

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Международный аэропорт Белгород в Белгородской области
Вид на Международный аэропорт Белгород в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Вид на Международный аэропорт Белгород в Белгородской области. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 13 дек – РИА Новости. Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода остаются закрытыми, сообщила РИА Новости представитель пресс-служб аэропортов Анастасия Голодова.
Ранее пресс-служба администрация Краснодарского края сообщила РИА Новости, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря.
"Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода остаются закрытыми, об их открытии информации на данный момент нет", - сообщила Голодова.

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Аэропорт Архангельск - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Архангельский аэропорт планируют открыть после ремонта до 1 декабря
16 ноября, 10:50
 
ЭлистаВоронежБелгородБезопасность
 
 
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