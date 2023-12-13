https://ria.ru/20231213/aeroport-1915495120.html

Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода пока не планируют открывать

Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода пока не планируют открывать - РИА Новости, 13.12.2023

Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода пока не планируют открывать

Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода остаются закрытыми, сообщила РИА Новости представитель пресс-служб аэропортов Анастасия Голодова. РИА Новости, 13.12.2023

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2023-12-13T12:24

элиста

воронеж

белгород

безопасность

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ВОЛГОГРАД, 13 дек – РИА Новости. Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода остаются закрытыми, сообщила РИА Новости представитель пресс-служб аэропортов Анастасия Голодова. Ранее пресс-служба администрация Краснодарского края сообщила РИА Новости, что аэропорт Краснодара может возобновить работу после проведения тестового рейса 15 декабря. "Аэропорты Элисты, Воронежа и Белгорода остаются закрытыми, об их открытии информации на данный момент нет", - сообщила Голодова.

https://ria.ru/20231116/arkhangelsk-1909770967.html

элиста

воронеж

белгород

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Кирилл Волков

элиста, воронеж, белгород, безопасность