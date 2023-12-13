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Суд огласит приговор Абызову 21 декабря в 14:00 - РИА Новости, 13.12.2023
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17:49 13.12.2023 (обновлено: 18:04 13.12.2023)
https://ria.ru/20231213/abyzov-1915593407.html
Суд огласит приговор Абызову 21 декабря в 14:00
Суд огласит приговор Абызову 21 декабря в 14:00 - РИА Новости, 13.12.2023
Суд огласит приговор Абызову 21 декабря в 14:00
Преображенский суд Москвы 21 декабря огласит приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову по делу о мошенничестве и организации преступного РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T17:49
2023-12-13T18:04
михаил абызов
дело экс-министра абызова
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Преображенский суд Москвы 21 декабря огласит приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову по делу о мошенничестве и организации преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд удаляется в совещательную комнату, оглашение состоится 21 декабря в 14 часов", - огласила судья.Абызов занимал пост министра РФ по координации деятельности Открытого правительства с мая 2012 года по май 2018 года, когда должность была упразднена. Его задержали в конце марта 2019 года, с тех пор экс-министр находится в СИЗО.По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС 4 миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов. По антикоррупционному иску Генпрокуратуры с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний взыскано 32,5 миллиарда рублей.
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михаил абызов, дело экс-министра абызова, происшествия, москва, россия
Михаил Абызов, Дело экс-министра Абызова, Происшествия, Москва, Россия
Суд огласит приговор Абызову 21 декабря в 14:00

Суд огласит приговор Абызову по делу о хищениях 21 декабря в 14:00

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМихаил Абызов
Михаил Абызов - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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Михаил Абызов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Преображенский суд Москвы 21 декабря огласит приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову по делу о мошенничестве и организации преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд удаляется в совещательную комнату, оглашение состоится 21 декабря в 14 часов", - огласила судья.
Абызов занимал пост министра РФ по координации деятельности Открытого правительства с мая 2012 года по май 2018 года, когда должность была упразднена. Его задержали в конце марта 2019 года, с тех пор экс-министр находится в СИЗО.
По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС 4 миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов. По антикоррупционному иску Генпрокуратуры с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний взыскано 32,5 миллиарда рублей.
Михаил Абызов - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Экс-министр Абызов выплатил 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры
4 декабря, 13:39
 
Михаил АбызовДело экс-министра АбызоваПроисшествияМоскваРоссия
 
 
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