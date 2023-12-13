https://ria.ru/20231213/abort-1915591293.html

В Госдуму внесли проект о выводе абортов из услуг частных клиник

В Госдуму внесли проект о выводе абортов из услуг частных клиник - РИА Новости, 13.12.2023

В Госдуму внесли проект о выводе абортов из услуг частных клиник

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий проводить аборты в частных клиниках, он появился в думской базе данных. РИА Новости, 13.12.2023

2023-12-13T17:43

2023-12-13T17:43

2023-12-13T19:17

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, запрещающий проводить аборты в частных клиниках, он появился в думской базе данных. Документ внесло законодательное собрание Нижегородской области, постановление подписал его председатель Евгений Люлин.Предполагается внести поправки в 56 статью федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан", дополнив ее абзацем: "Искусственное прерывание беременности проводится в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения".Как отмечается в пояснительной записке, документ разработали для улучшения демографической ситуации в России, а также в целях снижения количества осложнений, возникающих в результате абортов.Во многих российских регионах в последнее время высказывались за введение штрафов за склонение к прерыванию беременности. Кроме того, отдельные субъекты Федерации начали запрещать проведение этой операции в частных клиниках.В начале ноября Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты назвал проблему абортов острой. Он отметил, что есть разные способы решения вопроса — запретить продавать препараты, прерывающие беременность, или повышать уровень благосостояния в стране и помогать молодым семьям. Президент напомнил, что государство за последние годы многое сделало для поддержки семей с детьми, и поручил правительству постоянно уделять внимание этому вопросу.

https://ria.ru/20231213/abort-1915587961.html

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