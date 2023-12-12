https://ria.ru/20231212/zyuganov-1915289950.html
Зюганов рассказал, как когда-то играл роль Деда Мороза
Зюганов рассказал, как когда-то играл роль Деда Мороза - РИА Новости, 12.12.2023
Зюганов рассказал, как когда-то играл роль Деда Мороза
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, как встречал один раз Новый год на Урале и играл когда-то роль Деда Мороза, также парламентарий назвал Новый год... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T13:12
2023-12-12T13:12
2023-12-12T13:12
геннадий зюганов
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, как встречал один раз Новый год на Урале и играл когда-то роль Деда Мороза, также парламентарий назвал Новый год семейным праздников, когда у людей появляется надежда. "Новый год - семейный праздник, с удовольствием. Я однажды со своим приятелем встречал новый год на Урале, минус 40 было, застряли все вагоны, я помогал расталкивать… а так все-таки для большинства людей домашний праздник… все-таки всегда надежда появляется, я люблю этот праздник", - сказал он журналистам. Также он отметил, что когда-то играл роль Деда Мороза. "Всем гостинцы раздаешь", - добавил депутат.
https://ria.ru/20231124/skazka-1911641994.html
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геннадий зюганов
Зюганов рассказал, как когда-то играл роль Деда Мороза
Зюганов рассказал, что когда-то в роли Деда Мороза раздавал всем гостинцы
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, как встречал один раз Новый год на Урале и играл когда-то роль Деда Мороза, также парламентарий назвал Новый год семейным праздников, когда у людей появляется надежда.
"Новый год - семейный праздник, с удовольствием. Я однажды со своим приятелем встречал новый год на Урале, минус 40 было, застряли все вагоны, я помогал расталкивать… а так все-таки для большинства людей домашний праздник… все-таки всегда надежда появляется, я люблю этот праздник", - сказал он журналистам.
Также он отметил, что когда-то играл роль Деда Мороза. "Всем гостинцы раздаешь", - добавил депутат.
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