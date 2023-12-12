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Россия противостоит злу, грозящему всему миру, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 12.12.2023
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Религия
 
13:32 12.12.2023 (обновлено: 16:17 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/zlo-1915296587.html
Россия противостоит злу, грозящему всему миру, заявил патриарх Кирилл
Россия противостоит злу, грозящему всему миру, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 12.12.2023
Россия противостоит злу, грозящему всему миру, заявил патриарх Кирилл
Россия противостоит злу, которое угрожает всему миру, если его не остановить, то последствия будут страшными для всех, сказал патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T13:32
2023-12-12T16:17
религия
русская православная церковь
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия противостоит злу, которое угрожает всему миру, если его не остановить, то последствия будут страшными для всех, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с представителями Комитета семей воинов Отечество. "Несомненно, что наша родина сегодня столкнулась со злом, которое угрожает всему Русскому миру, а Русский мир занимает важную часть мира вообще, и это может привести народы мира к страшным военным последствиям", - сказал патриарх Кирилл. Он подчеркнул, что зло не статично, и если его не останавливать, оно расширяется и "поглощает здоровый крепкий организм". Предстоятель РПЦ отметил, что работа Комитета семей воинов Отечества имеет особое значение – она направлена на поддержку тех, кто защищает родину."У нас уже есть опыт взаимодействия с Воронежской епархией, помогаем семьям, где есть погибшие, есть раненые. Церковь должна больше показывать свою работу с участниками СВО. Нужно обратить больше внимания на паломничества, привлекать туда участников СВО. Нужно обязательно говорить с епархиями, чтобы еще раз расставить акценты - это важно", - рассказала журналистам после встречи руководитель КСВО Юлия Белехова.Она подчеркнула, что в зоне спецоперации "ребята с верой внутри, потому что без веры там никуда", военные священники очень помогают военнослужащим решить какие-то вопросы внутри себя. "Очень важно помочь, но помочь правильно, чтобы не было в душе ожесточенности", - отметила Белехова.На встрече патриарх Кирилл поддержал предложение родственников военнослужащих о создании рабочих групп между комитетом и епархиями РПЦ в регионах России.
https://ria.ru/20231212/tserkovnyy-1909649809.html
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русская православная церковь, россия
Религия, Русская православная церковь, Россия
Россия противостоит злу, грозящему всему миру, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл: Россия противостоит злу, которое угрожает всему миру

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл . Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия противостоит злу, которое угрожает всему миру, если его не остановить, то последствия будут страшными для всех, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с представителями Комитета семей воинов Отечество.
"Несомненно, что наша родина сегодня столкнулась со злом, которое угрожает всему Русскому миру, а Русский мир занимает важную часть мира вообще, и это может привести народы мира к страшным военным последствиям", - сказал патриарх Кирилл.
Он подчеркнул, что зло не статично, и если его не останавливать, оно расширяется и "поглощает здоровый крепкий организм".
Предстоятель РПЦ отметил, что работа Комитета семей воинов Отечества имеет особое значение – она направлена на поддержку тех, кто защищает родину.
"У нас уже есть опыт взаимодействия с Воронежской епархией, помогаем семьям, где есть погибшие, есть раненые. Церковь должна больше показывать свою работу с участниками СВО. Нужно обратить больше внимания на паломничества, привлекать туда участников СВО. Нужно обязательно говорить с епархиями, чтобы еще раз расставить акценты - это важно", - рассказала журналистам после встречи руководитель КСВО Юлия Белехова.
Она подчеркнула, что в зоне спецоперации "ребята с верой внутри, потому что без веры там никуда", военные священники очень помогают военнослужащим решить какие-то вопросы внутри себя. "Очень важно помочь, но помочь правильно, чтобы не было в душе ожесточенности", - отметила Белехова.
На встрече патриарх Кирилл поддержал предложение родственников военнослужащих о создании рабочих групп между комитетом и епархиями РПЦ в регионах России.
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