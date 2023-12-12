https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915366287.html

СМИ: Зеленский спровоцировал внутриполитический кризис в чужой стране

СМИ: Зеленский спровоцировал внутриполитический кризис в чужой стране - РИА Новости, 12.12.2023

СМИ: Зеленский спровоцировал внутриполитический кризис в чужой стране

Владимир Зеленский спровоцировал внутриполитический кризис в Кабо-Верде, встретившись с премьером страны Улиссишем Корреа э Силвой без согласия главы... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T17:42

2023-12-12T17:42

2023-12-12T20:02

в мире

кабо-верде

аргентина

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский спровоцировал внутриполитический кризис в Кабо-Верде, встретившись с премьером страны Улиссишем Корреа э Силвой без согласия главы государства Жозе Марии Невеша, которого не уведомили об этом мероприятии, пишет издание RFI."Действительно, я глубоко удивлен этой встречей, и я буду <...> принимать соответствующие меры", — сказал президент Кабо-Верде.Как сообщило местное издание Observador, канцелярия правительства страны заявила 10 декабря, что премьер принял в субботу на острове Сал Зеленского, чей самолет совершил техническую остановку для дозаправки. По данным канцелярии, участники двухчасовой встречи обсуждали ситуацию на Украине и Корреа э Силва выразил поддержку действиям Киева в конфликте с Россией.Проведение этого мероприятия не понравилось президенту страны Жозе Марии Невешу, который во время выступления на брифинге в столице страны, городе Прая, дал понять, что ему ничего не было известно о встрече."В Кабо-Верде прибывает коллега президента республики, <...> по этим вопросам должна быть координация между суверенными органами. Президента нельзя ставить в таких вопросах перед свершившимся фактом", — цитирует Observador заявление главы государства.Кроме того, президент обвинил правительство в "нелояльности" в вопросах внешней политики.На прошлой неделе Зеленский отправился в Аргентину, где в воскресенье принял участие в церемонии инаугурации президента Хавьера Милея.Кроме того, СМИ сообщали, что накануне этого визита глава киевского режима хотел встретиться с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, но получил отказ.

https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915242748.html

https://ria.ru/20231212/vsu-1915345524.html

кабо-верде

аргентина

украина

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в мире, кабо-верде, аргентина, украина, владимир зеленский