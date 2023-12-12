https://ria.ru/20231212/zarplaty-1915216103.html

Исследование выявило рост зарплатных предложений в России

Исследование выявило рост зарплатных предложений в России - РИА Новости, 12.12.2023

Исследование выявило рост зарплатных предложений в России

Предложения работодателей по уровню заработных плат в среднем по России выросли на 12% с января по октябрь этого года по сравнению с этим же периодом 2022 года, РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T07:32

2023-12-12T07:32

2023-12-12T07:34

россия

экономика

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Предложения работодателей по уровню заработных плат в среднем по России выросли на 12% с января по октябрь этого года по сравнению с этим же периодом 2022 года, свидетельствуют данные исследования сервиса "Работа.ру", которые есть у РИА Новости. "Средние зарплатные предложения с января по октябрь текущего года выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди лидеров роста оказались сфера образования и культуры, государственная служба (20,1%), отрасль бизнес-услуг (20%), стажировки для студентов (16,5%)", - говорится в документе. Для этого исследования было проанализировано более 730 тысяч вакансий и более 380 тысяч резюме, опубликованных и обновленных на сервисе в 2023 году. Кроме того, при анализе вакансий с указанным возможным доходом за последние три года выяснилось, что ежегодно растет количество вакансий с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц. В прошлом году прирост составил 17,3% к 2021-му, в этом году - 31,8% к 2022-му. Также растет и их доля в общем количестве: в 2021 году она составляла 11%, в прошлом - 14,9%, в этом - 21,2%. "По сферам наибольший прирост произошел в транспорте и строительстве - на 17 процентных пункта. На втором и третьем местах по скорости роста - работа для студентов/стажировки (на 16,9 процентных пункта) и производство и агропром (на 16,3 процентных пункта)", - уточнили в сервисе. При опросе более 400 представителей российских компаний из всех регионов России оказалось, что 65% компаний повысили зарплаты сотрудникам в этом году. Еще 47% респондентов рассказали о расширении штата за счет высококвалифицированных сотрудников.

https://ria.ru/20231211/dolgi-1915151155.html

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