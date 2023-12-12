Zara сожалеет о недоразумении с фотосессией манекенов в белой ткани

МАДРИД, 12 дек - РИА Новости. Модный бренд Zara заявил, что сожалеет о "недоразумении", вызванном рекламной кампанией, на фотографиях которой были изображены манекены без конечностей и статуи, завернутые в белое, ставшие причиной призывов к бойкоту со стороны некоторых палестинских активистов. "К сожалению, некоторые покупатели сочли оскорбительными эти изображения, которые теперь удалены, и увидели в них нечто далекое от того, что было задумано при их создании. Zara сожалеет об этом недоразумении, и мы подтверждаем свое глубокое уважение ко всем", - говорится в сообщении Zara на ее странице в Instagram*.Под фотографиями бренда одежды, распространенных в интернете, появились тысячи комментариев, а в социальной сети X был запущен хештег #BoycottZara. Споры вызвала новая коллекция Atelier: на одной из фотографий изображена модель с манекеном, завернутым в белое, а на другой - бюст, лежащий на полу, на третьей - манекен без рук. Критики заявили, что изображения напоминают фото тел в белых саванах в секторе Газа. Таким образом, серия постов из этой кампании была удалена со страницы Zara в Instagram*. Кроме того, в заявлении бренда уточняется, что реклама коллекции, которая представляет собой серию изображений незаконченных скульптур в мастерской художника, была задумала еще в июле, а отснята в сентябре. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 тысяч человек, пострадали свыше 49 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
МАДРИД, 12 дек - РИА Новости. Модный бренд Zara заявил, что сожалеет о "недоразумении", вызванном рекламной кампанией, на фотографиях которой были изображены манекены без конечностей и статуи, завернутые в белое, ставшие причиной призывов к бойкоту со стороны некоторых палестинских активистов.
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"К сожалению, некоторые покупатели сочли оскорбительными эти изображения, которые теперь удалены, и увидели в них нечто далекое от того, что было задумано при их создании. Zara сожалеет об этом недоразумении, и мы подтверждаем свое глубокое уважение ко всем", - говорится в сообщении Zara на ее странице в Instagram*.
Под фотографиями бренда одежды, распространенных в интернете, появились тысячи комментариев, а в социальной сети X был запущен хештег #BoycottZara. Споры вызвала новая коллекция Atelier: на одной из фотографий изображена модель с манекеном, завернутым в белое, а на другой - бюст, лежащий на полу, на третьей - манекен без рук. Критики заявили, что изображения напоминают фото тел в белых саванах в секторе Газа. Таким образом, серия постов из этой кампании была удалена со страницы Zara в Instagram*.
Кроме того, в заявлении бренда уточняется, что реклама коллекции, которая представляет собой серию изображений незаконченных скульптур в мастерской художника, была задумала еще в июле, а отснята в сентябре.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 тысяч человек, пострадали свыше 49 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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