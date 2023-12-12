Рейтинг@Mail.ru
Школы Ульяновска могут отменить занятия для младших классов из-за мороза - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/zanyatiya-1915388438.html
Школы Ульяновска могут отменить занятия для младших классов из-за мороза
Школы Ульяновска могут отменить занятия для младших классов из-за мороза - РИА Новости, 12.12.2023
Школы Ульяновска могут отменить занятия для младших классов из-за мороза
Управление образования города Ульяновска рекомендовало школам отменить занятия 13 декабря для учащихся 1-4 классов из-за морозов и гололеда. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T18:47
2023-12-12T18:47
ульяновск
ульяновская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154352/50/1543525046_0:208:2906:1843_1920x0_80_0_0_aa5fe2e3542a5c334539793aa063467a.jpg
САМАРА, 12 дек - РИА Новости. Управление образования города Ульяновска рекомендовало школам отменить занятия 13 декабря для учащихся 1-4 классов из-за морозов и гололеда. "Учитывая разницу температур, ветер, гололедные явления, в целях обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся рекомендуем отменить занятия 13 декабря с 1 по 4 класс, согласовав решение с учредителем", - сообщило городское управление образования в своем Telegram-канале. Руководители школ должны разместить информацию об отмене занятий на официальных сайтах учреждений, в электронных дневниках и родительских чатах. Ранее министерство просвещения и воспитания Ульяновской области рекомендовало руководителям школ своевременно принять решение об организации обучения 13 декабря в зависимости от погодных условий: температуры воздуха, скорости ветра и других факторов. В министерстве отметили, что родителям и учащимся необходимо сообщить об отмене занятий не позднее 18.00 мск во вторник. В региональном ГУ МЧС сообщили, что 13-14 декабря местами по Ульяновской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-8 градусов.
https://ria.ru/20231212/moroz-1915254962.html
https://ria.ru/20231212/snegopad-1915325229.html
ульяновск
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154352/50/1543525046_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_265ac1ee8103b3bd66d828c87526a80f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ульяновск, ульяновская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ульяновск, Ульяновская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Школы Ульяновска могут отменить занятия для младших классов из-за мороза

Школам Ульяновска рекомендовали отменить уроки для младших классов из-за мороза

© РИА Новости / Алексей Федосеев | Перейти в медиабанкГород Ульяновск
Город Ульяновск - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Алексей Федосеев
Перейти в медиабанк
Город Ульяновск. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 12 дек - РИА Новости. Управление образования города Ульяновска рекомендовало школам отменить занятия 13 декабря для учащихся 1-4 классов из-за морозов и гололеда.
«
"Учитывая разницу температур, ветер, гололедные явления, в целях обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся рекомендуем отменить занятия 13 декабря с 1 по 4 класс, согласовав решение с учредителем", - сообщило городское управление образования в своем Telegram-канале.
Городской автобус - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
В Красноярске возбудили дело после высадки детей из автобуса в мороз
11:33
Руководители школ должны разместить информацию об отмене занятий на официальных сайтах учреждений, в электронных дневниках и родительских чатах.
Ранее министерство просвещения и воспитания Ульяновской области рекомендовало руководителям школ своевременно принять решение об организации обучения 13 декабря в зависимости от погодных условий: температуры воздуха, скорости ветра и других факторов. В министерстве отметили, что родителям и учащимся необходимо сообщить об отмене занятий не позднее 18.00 мск во вторник.
В региональном ГУ МЧС сообщили, что 13-14 декабря местами по Ульяновской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-8 градусов.
Автомобиль во время сильного снегопада - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Сильный снегопад в Воронеже будет идти до вечера среды
15:08
 
УльяновскУльяновская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала