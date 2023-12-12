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Школы Ульяновска могут отменить занятия для младших классов из-за мороза

Школы Ульяновска могут отменить занятия для младших классов из-за мороза - РИА Новости, 12.12.2023

Школы Ульяновска могут отменить занятия для младших классов из-за мороза

Управление образования города Ульяновска рекомендовало школам отменить занятия 13 декабря для учащихся 1-4 классов из-за морозов и гололеда. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T18:47

2023-12-12T18:47

2023-12-12T18:47

ульяновск

ульяновская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 12 дек - РИА Новости. Управление образования города Ульяновска рекомендовало школам отменить занятия 13 декабря для учащихся 1-4 классов из-за морозов и гололеда. "Учитывая разницу температур, ветер, гололедные явления, в целях обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся рекомендуем отменить занятия 13 декабря с 1 по 4 класс, согласовав решение с учредителем", - сообщило городское управление образования в своем Telegram-канале. Руководители школ должны разместить информацию об отмене занятий на официальных сайтах учреждений, в электронных дневниках и родительских чатах. Ранее министерство просвещения и воспитания Ульяновской области рекомендовало руководителям школ своевременно принять решение об организации обучения 13 декабря в зависимости от погодных условий: температуры воздуха, скорости ветра и других факторов. В министерстве отметили, что родителям и учащимся необходимо сообщить об отмене занятий не позднее 18.00 мск во вторник. В региональном ГУ МЧС сообщили, что 13-14 декабря местами по Ульяновской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-8 градусов.

https://ria.ru/20231212/moroz-1915254962.html

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ульяновск

ульяновская область

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ульяновск, ульяновская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)