https://ria.ru/20231212/zakon-1915295359.html

Путин подписал закон об особо ценном движимом имуществе музеев

Путин подписал закон об особо ценном движимом имуществе музеев - РИА Новости, 12.12.2023

Путин подписал закон об особо ценном движимом имуществе музеев

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому музейные предметы, не включенные в состав Музейного фонда РФ и находящиеся в... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T13:29

2023-12-12T13:29

2023-12-12T13:29

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому музейные предметы, не включенные в состав Музейного фонда РФ и находящиеся в оперативном управлении музеев, относятся к особо ценному движимому имуществу музеев. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон дополняет статью 7 закона о Музейном фонде положением, согласно которому музейные предметы и музейные коллекции, не включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации и находящиеся в оперативном управлении музеев, подлежат отнесению к особо ценному движимому имуществу музеев. Как отмечалось в пояснительной записке, вводится запрет на обращения взыскания по обязательствам музея на имущество, составляющее собрание музея. "Сделки музея в отношении всех без исключения музейных предметов и коллекций, образующих собрание музея, будут подлежать обязательному согласованию с собственником", - говорилось в документах к закону. Если прекращается право оперативного управления музея на музейные предметы из его собрания, то это не повлечет изменение концепции комплектования собрания такого музея. Также отмечается, что вводятся единые правила по структуре и содержанию концепции комплектования собрания музея. Закон предусматривает, что такие музейные предметы могут быть изъяты собственником только в случае их использования не по назначению и в пределах, не лишающих музей возможности осуществлять деятельность. Закон наделяет Минкультуры России полномочием по определению в положении о Музейном фонде срока проведения экспертизы культурных ценностей, добавляется в документах. Норма распространяется на все действующие и вновь создаваемые музеи в РФ и иные организации, а также физических лиц, в собственности, во владении или в пользовании которых находятся музейные предметы и музейные коллекции. "Концепция комплектования собрания музея основывается на принципе целостности и единства собрания музея и содержит в том числе тематику собрания музея, принципы комплектования собрания музея, критерии включения музейных предметов и музейных коллекций в собрание музея, а также цели развития музея. Требования к порядку согласования учредителем музея концепции комплектования собрания музея устанавливаются едиными правилами", - отмечалось в проекте.

https://ria.ru/20231129/kultura-1912638067.html

https://ria.ru/20231210/festival-1914892965.html

https://ria.ru/20231211/karta-1915139328.html

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россия, владимир путин