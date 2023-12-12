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Путин подписал закон об особо ценном движимом имуществе музеев - РИА Новости, 12.12.2023
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13:29 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/zakon-1915295359.html
Путин подписал закон об особо ценном движимом имуществе музеев
Путин подписал закон об особо ценном движимом имуществе музеев - РИА Новости, 12.12.2023
Путин подписал закон об особо ценном движимом имуществе музеев
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому музейные предметы, не включенные в состав Музейного фонда РФ и находящиеся в... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T13:29
2023-12-12T13:29
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому музейные предметы, не включенные в состав Музейного фонда РФ и находящиеся в оперативном управлении музеев, относятся к особо ценному движимому имуществу музеев. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон дополняет статью 7 закона о Музейном фонде положением, согласно которому музейные предметы и музейные коллекции, не включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации и находящиеся в оперативном управлении музеев, подлежат отнесению к особо ценному движимому имуществу музеев. Как отмечалось в пояснительной записке, вводится запрет на обращения взыскания по обязательствам музея на имущество, составляющее собрание музея. "Сделки музея в отношении всех без исключения музейных предметов и коллекций, образующих собрание музея, будут подлежать обязательному согласованию с собственником", - говорилось в документах к закону. Если прекращается право оперативного управления музея на музейные предметы из его собрания, то это не повлечет изменение концепции комплектования собрания такого музея. Также отмечается, что вводятся единые правила по структуре и содержанию концепции комплектования собрания музея. Закон предусматривает, что такие музейные предметы могут быть изъяты собственником только в случае их использования не по назначению и в пределах, не лишающих музей возможности осуществлять деятельность. Закон наделяет Минкультуры России полномочием по определению в положении о Музейном фонде срока проведения экспертизы культурных ценностей, добавляется в документах. Норма распространяется на все действующие и вновь создаваемые музеи в РФ и иные организации, а также физических лиц, в собственности, во владении или в пользовании которых находятся музейные предметы и музейные коллекции. "Концепция комплектования собрания музея основывается на принципе целостности и единства собрания музея и содержит в том числе тематику собрания музея, принципы комплектования собрания музея, критерии включения музейных предметов и музейных коллекций в собрание музея, а также цели развития музея. Требования к порядку согласования учредителем музея концепции комплектования собрания музея устанавливаются едиными правилами", - отмечалось в проекте.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон об особо ценном движимом имуществе музеев

Путин подписал закон о целостности и неделимости музейных собраний

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому музейные предметы, не включенные в состав Музейного фонда РФ и находящиеся в оперативном управлении музеев, относятся к особо ценному движимому имуществу музеев.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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29 ноября, 13:52
Закон дополняет статью 7 закона о Музейном фонде положением, согласно которому музейные предметы и музейные коллекции, не включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации и находящиеся в оперативном управлении музеев, подлежат отнесению к особо ценному движимому имуществу музеев. Как отмечалось в пояснительной записке, вводится запрет на обращения взыскания по обязательствам музея на имущество, составляющее собрание музея.
"Сделки музея в отношении всех без исключения музейных предметов и коллекций, образующих собрание музея, будут подлежать обязательному согласованию с собственником", - говорилось в документах к закону.
Если прекращается право оперативного управления музея на музейные предметы из его собрания, то это не повлечет изменение концепции комплектования собрания такого музея. Также отмечается, что вводятся единые правила по структуре и содержанию концепции комплектования собрания музея. Закон предусматривает, что такие музейные предметы могут быть изъяты собственником только в случае их использования не по назначению и в пределах, не лишающих музей возможности осуществлять деятельность.
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Закон наделяет Минкультуры России полномочием по определению в положении о Музейном фонде срока проведения экспертизы культурных ценностей, добавляется в документах.
Норма распространяется на все действующие и вновь создаваемые музеи в РФ и иные организации, а также физических лиц, в собственности, во владении или в пользовании которых находятся музейные предметы и музейные коллекции.
"Концепция комплектования собрания музея основывается на принципе целостности и единства собрания музея и содержит в том числе тематику собрания музея, принципы комплектования собрания музея, критерии включения музейных предметов и музейных коллекций в собрание музея, а также цели развития музея. Требования к порядку согласования учредителем музея концепции комплектования собрания музея устанавливаются едиными правилами", - отмечалось в проекте.
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