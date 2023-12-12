https://ria.ru/20231212/zakon-1915284797.html
Путин подписал закон о едином госинформресурсе для самоходных машин
Путин подписал закон о едином госинформресурсе для самоходных машин - РИА Новости, 12.12.2023
Путин подписал закон о едином госинформресурсе для самоходных машин
Президент России Владимир Путин подписал закон о формировании с 1 сентября 2024 года единого государственного информационного ресурса в области технического... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:54
2023-12-12T12:54
2023-12-12T12:54
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о формировании с 1 сентября 2024 года единого государственного информационного ресурса в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и прицепов к ним. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. К самоходным относятся тракторы, самоходные дорожно-строительные машины, коммунальные и сельскохозяйственные машины, внедорожные автомототранспортные средства и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания объемом свыше 50 кубических сантиметров или электродвигателем мощностью более 4 кВт. Госрегистрацией такой техники занимаются уполномоченные органы субъектов РФ, а сведения о них вносятся в региональные информационные системы. Закон предусматривает, что госрегистрация самоходных машин и прицепов к ним должна осуществляться путем внесения или направления сведений о них в федеральную государственную информационную систему учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним (ФГИС УСМТ). При этом уточняется перечень сведений, подлежащих внесению в эту информационную систему. В нее будет включаться информация об изменении регистрационных данных такой техники, прекращении ее допуска к эксплуатации, снятии с учета и восстановлении учета, оформлении свидетельства о госрегистрации и выдаче государственного регистрационного знака. Во ФГИС УСМТ также будет вноситься информация не только о выданных удостоверениях тракториста-машиниста (тракториста), но и об их замене или возврате. Система будет содержать и сведения о поданных заявлениях на выдачу таких удостоверений и о результатах их рассмотрения, а также о дате проведения теоретических и практических экзаменов, в том числе повторных, и об их результатах. Принятие данных изменений позволит получать актуальную информацию от органов гостехнадзора субъектов РФ о зарегистрированных тракторах, самоходных машинах и прицепах к ним, об их техническом состоянии и их владельцах. В результате должен быть сформирован единый государственный информационный ресурс о техническом состоянии и эксплуатации такой техники. Кроме того, в настоящее время порядка 70 органов гостехнадзора субъектов РФ используют информационные системы, разработанные коммерческими организациями. Это несет риски, связанные с обработкой и хранением персональных данных владельцев самоходных машин, сказано в заключении профильного комитета Госдумы по аграрным вопросам. Изменения в закон "О самоходных машинах и других видах техники" призваны в том числе исключить эти риски.
https://ria.ru/20231212/tekhnologii-1915234648.html
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россия, владимир путин, госдума рф
Россия, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин подписал закон о едином госинформресурсе для самоходных машин
Путин подписал закон о создании единого госинформресурса о самоходных машинах
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о формировании с 1 сентября 2024 года единого государственного информационного ресурса в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и прицепов к ним. Документ
опубликован на официальном портале правовой информации.
К самоходным относятся тракторы, самоходные дорожно-строительные машины, коммунальные и сельскохозяйственные машины, внедорожные автомототранспортные средства и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания объемом свыше 50 кубических сантиметров или электродвигателем мощностью более 4 кВт. Госрегистрацией такой техники занимаются уполномоченные органы субъектов РФ, а сведения о них вносятся в региональные информационные системы.
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Закон предусматривает, что госрегистрация самоходных машин и прицепов к ним должна осуществляться путем внесения или направления сведений о них в федеральную государственную информационную систему учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним (ФГИС УСМТ).
При этом уточняется перечень сведений, подлежащих внесению в эту информационную систему. В нее будет включаться информация об изменении регистрационных данных такой техники, прекращении ее допуска к эксплуатации, снятии с учета и восстановлении учета, оформлении свидетельства о госрегистрации и выдаче государственного регистрационного знака.
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Во ФГИС УСМТ также будет вноситься информация не только о выданных удостоверениях тракториста-машиниста (тракториста), но и об их замене или возврате. Система будет содержать и сведения о поданных заявлениях на выдачу таких удостоверений и о результатах их рассмотрения, а также о дате проведения теоретических и практических экзаменов, в том числе повторных, и об их результатах.
Принятие данных изменений позволит получать актуальную информацию от органов гостехнадзора субъектов РФ о зарегистрированных тракторах, самоходных машинах и прицепах к ним, об их техническом состоянии и их владельцах. В результате должен быть сформирован единый государственный информационный ресурс о техническом состоянии и эксплуатации такой техники.
Кроме того, в настоящее время порядка 70 органов гостехнадзора субъектов РФ используют информационные системы, разработанные коммерческими организациями. Это несет риски, связанные с обработкой и хранением персональных данных владельцев самоходных машин, сказано в заключении профильного комитета Госдумы по аграрным вопросам. Изменения в закон "О самоходных машинах и других видах техники" призваны в том числе исключить эти риски.
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