https://ria.ru/20231212/yaytsa-1915312498.html
В Госдуме рассказали, когда в России стабилизируются цены на яйца
В Госдуме рассказали, когда в России стабилизируются цены на яйца - РИА Новости, 12.12.2023
В Госдуме рассказали, когда в России стабилизируются цены на яйца
Цены на яйца в России стабилизируются после нового года, но вряд ли они вернутся на прежний уровень, заявила РИА Новости первый заместитель председателя... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:26
2023-12-12T14:26
2023-12-12T14:26
экономика
россия
надежда школкина
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Цены на яйца в России стабилизируются после нового года, но вряд ли они вернутся на прежний уровень, заявила РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия"). "На мой взгляд, цены на данную продукцию стабилизируются после нового года, но вряд ли вернутся на прежний уровень. И на это есть объективные причины, в том числе связанные с повышением всех видов затрат и увеличением ключевой ставки кредитования", - сказала депутат. При этом она заметила, что ажиотаж перед праздниками и сами новогодние выходные также влияют на цены, так как "наши кулинарные предпочтения во многом "завязаны" с употреблением яиц в качестве одного из основных компонентов блюд". "Вместе с тем, мы производим достаточный объем куриных яиц, способный удовлетворить потребности наших покупателей практически в полном объеме. Сегодня правительством принято решение о временном ввозе импортного яйца, что также поспособствует удовлетворению даже повышенного спроса на данную продукцию и, соответственно, нивелированию цен", - считает Школкина. Но это должна быть только временная мера, так как "наши производители вполне способны произвести куриное яйцо не только для полного самообеспечения, но и для поставок в дружественные страны", уверена первый зампред комитета.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, надежда школкина, госдума рф, единая россия
Экономика, Россия, Надежда Школкина, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме рассказали, когда в России стабилизируются цены на яйца
Депутат Школкина: цены на яйца в России стабилизируются после нового года
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Цены на яйца в России стабилизируются после нового года, но вряд ли они вернутся на прежний уровень, заявила РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия").
"На мой взгляд, цены на данную продукцию стабилизируются после нового года, но вряд ли вернутся на прежний уровень. И на это есть объективные причины, в том числе связанные с повышением всех видов затрат и увеличением ключевой ставки кредитования", - сказала депутат.
При этом она заметила, что ажиотаж перед праздниками и сами новогодние выходные также влияют на цены, так как "наши кулинарные предпочтения во многом "завязаны" с употреблением яиц в качестве одного из основных компонентов блюд".
"Вместе с тем, мы производим достаточный объем куриных яиц, способный удовлетворить потребности наших покупателей практически в полном объеме. Сегодня правительством принято решение о временном ввозе импортного яйца, что также поспособствует удовлетворению даже повышенного спроса на данную продукцию и, соответственно, нивелированию цен", - считает Школкина.
Но это должна быть только временная мера, так как "наши производители вполне способны произвести куриное яйцо не только для полного самообеспечения, но и для поставок в дружественные страны", уверена первый зампред комитета.
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