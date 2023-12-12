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Мигрантов, потушивших Вечный огонь в Петербурге, вышлют вместе с семьями - РИА Новости, 12.12.2023
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13:53 12.12.2023 (обновлено: 14:55 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/vysylka-1915302025.html
Мигрантов, потушивших Вечный огонь в Петербурге, вышлют вместе с семьями
Мигрантов, потушивших Вечный огонь в Петербурге, вышлют вместе с семьями - РИА Новости, 12.12.2023
Мигрантов, потушивших Вечный огонь в Петербурге, вышлют вместе с семьями
Детей, потушивших снегом Вечный огонь в Санкт-Петербурге, вышлют из России вместе с родителями за миграционные нарушения, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T13:53
2023-12-12T14:55
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Детей, потушивших снегом Вечный огонь в Санкт-Петербурге, вышлют из России вместе с родителями за миграционные нарушения, сообщил региональный главк МВД."Сегодня &lt;...&gt; полиция обратилась в суд Красносельского района с материалами на административное выдворение обеих семей из России. Ходатайство полиции судом удовлетворено", — говорится в релизе. Как уточняется, родителей поместили в центр для иностранцев, подлежащих выдворению. Дети находятся в специализированных учреждениях.В свою очередь, затушившего Вечный огонь подростка отправили в полицейский центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Затем их всех вышлют на родину.Инцидент произошел 10 декабря в Красном Селе. Как выяснила полиция, в нем участвовали двое братьев, 10 и 14 лет, а также 12-летний мальчик из другой семьи, который и забросал снегом Вечный огонь. Все они — граждане стран ближнего зарубежья. Выяснилось, что обе семьи живут в России с нарушениями миграционного законодательства.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Мигрантов, потушивших Вечный огонь в Петербурге, вышлют вместе с семьями

Детей-мигрантов, потушивших Вечный огонь в Петербурге, вышлют вместе с семьями

© ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиШкольники забросали снегом Вечный огонь в Красном Селе
Школьники забросали снегом Вечный огонь в Красном Селе
© ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Школьники забросали снегом Вечный огонь в Красном Селе
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Детей, потушивших снегом Вечный огонь в Санкт-Петербурге, вышлют из России вместе с родителями за миграционные нарушения, сообщил региональный главк МВД.
«
"Сегодня <...> полиция обратилась в суд Красносельского района с материалами на административное выдворение обеих семей из России. Ходатайство полиции судом удовлетворено", — говорится в релизе.
Как уточняется, родителей поместили в центр для иностранцев, подлежащих выдворению. Дети находятся в специализированных учреждениях.
В свою очередь, затушившего Вечный огонь подростка отправили в полицейский центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Затем их всех вышлют на родину.
Инцидент произошел 10 декабря в Красном Селе. Как выяснила полиция, в нем участвовали двое братьев, 10 и 14 лет, а также 12-летний мальчик из другой семьи, который и забросал снегом Вечный огонь. Все они — граждане стран ближнего зарубежья. Выяснилось, что обе семьи живут в России с нарушениями миграционного законодательства.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
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