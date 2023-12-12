https://ria.ru/20231212/vysylka-1915302025.html

Мигрантов, потушивших Вечный огонь в Петербурге, вышлют вместе с семьями

Мигрантов, потушивших Вечный огонь в Петербурге, вышлют вместе с семьями - РИА Новости, 12.12.2023

Мигрантов, потушивших Вечный огонь в Петербурге, вышлют вместе с семьями

Детей, потушивших снегом Вечный огонь в Санкт-Петербурге, вышлют из России вместе с родителями за миграционные нарушения, сообщил региональный главк МВД. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T13:53

2023-12-12T13:53

2023-12-12T14:55

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Детей, потушивших снегом Вечный огонь в Санкт-Петербурге, вышлют из России вместе с родителями за миграционные нарушения, сообщил региональный главк МВД."Сегодня <...> полиция обратилась в суд Красносельского района с материалами на административное выдворение обеих семей из России. Ходатайство полиции судом удовлетворено", — говорится в релизе. Как уточняется, родителей поместили в центр для иностранцев, подлежащих выдворению. Дети находятся в специализированных учреждениях.В свою очередь, затушившего Вечный огонь подростка отправили в полицейский центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Затем их всех вышлют на родину.Инцидент произошел 10 декабря в Красном Селе. Как выяснила полиция, в нем участвовали двое братьев, 10 и 14 лет, а также 12-летний мальчик из другой семьи, который и забросал снегом Вечный огонь. Все они — граждане стран ближнего зарубежья. Выяснилось, что обе семьи живут в России с нарушениями миграционного законодательства.

https://ria.ru/20231129/proisshestvie-1912586613.html

санкт-петербург

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург