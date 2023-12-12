https://ria.ru/20231212/vystavka-1915339702.html

Исследование показало, какие чувства вызвал форум "Россия" у посетителей

Исследование показало, какие чувства вызвал форум "Россия" у посетителей - РИА Новости, 12.12.2023

Исследование показало, какие чувства вызвал форум "Россия" у посетителей

Международная выставка-форум "Россия" вызвала чувство гордости за Родину у 97 процентов посетителей, сообщил директор Центра социологии высшего образования... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T16:00

2023-12-12T16:00

2023-12-12T19:23

выставка-форум "россия"

общество

россия

виктор потуремский

высшая школа экономики (вшэ)

евгений минченко

москва

вднх

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия" вызвала чувство гордости за Родину у 97 процентов посетителей, сообщил директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Груздев. "Девять из десяти опрошенных сказали, что они узнали на выставке для себя что-то новое, 97 процентов отметили, что представленные на выставке достижения заставляют гордиться Россией", — рассказал он.По словам Груздева, в течение трех недель на выставке работали студенты ВШЭ, которые подходили к посетителям с анкетами. При этом только немногие отказались их заполнять, отметил он.О том, что мероприятие вызвало у посетителей патриотическое чувство, говорил также директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Он уточнил, что одними из самых частых ответов на вопрос про впечатления о выставке были слова о патриотизме, единстве и сплоченности. Уточняется, что в анкетировании больше участвовали женщины — их было 65 процентов."Больше половины опрошенных сказали, что реальные впечатления превзошли ожидания. Причем женщины чаще давали такой ответ", — добавил Груздев.На выставке респондентов также спросили о будущем российской молодежи. Абсолютное большинство опрошенных — 93 процента — выразили мнение, что у молодых людей есть все возможности для раскрытия потенциала. Содержание выставки очень понравилось 85 процентам респондентов, при этом 87 высоко оценили качество мероприятий. На презентации исследования присутствовал политолог Евгений Минченко. Он подчеркнул, что международная выставка-форум "Россия" переняла у ВДНХ традицию подведения итогов. "Выставка дает людям возможность остановиться и посмотреть на самих себя немного с дистанции, со стороны. Люди видят, что и регионы, и промышленность достаточно крепко стоят на ногах. Второе, что они видят, — это гордость", — отметил Минченко.Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) открыл собственную студию на площадке форума. Здесь политологи, социологи, аналитики могут обсуждать происходящее не только на выставке, но и в стране. Совместное исследование ЭИСИ, НИУ ВШЭ и ИНСОМАР провели среди 1293 посетителей международной выставки-форума "Россия".

https://ria.ru/20231209/rossiya-1914767454.html

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россия

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общество, россия, виктор потуремский, высшая школа экономики (вшэ), евгений минченко, москва, вднх, выставка-форум "россия"