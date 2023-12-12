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Родные погибших в СВО получат выплату не позднее одного года со дня смерти - РИА Новости, 12.12.2023
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23:40 12.12.2023 (обновлено: 23:52 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/vyplata-1915423135.html
Родные погибших в СВО получат выплату не позднее одного года со дня смерти
Родные погибших в СВО получат выплату не позднее одного года со дня смерти - РИА Новости, 12.12.2023
Родные погибших в СВО получат выплату не позднее одного года со дня смерти
Члены семей погибших участников спецоперации смогут получить единовременную социальную выплату не позднее одного года со дня гибели военнослужащего, следует из... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T23:40
2023-12-12T23:52
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Члены семей погибших участников спецоперации смогут получить единовременную социальную выплату не позднее одного года со дня гибели военнослужащего, следует из соответствующей поправки, опубликованной в электронной базе Госдумы. Ранее в июле ГД приняла в первом чтении законопроект о получении прав на соцвыплату для приобретения или строительства жилья для семей бывших сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможни, которые погибли в ходе спецоперации. Соответственно, поправкой уточняется срок ее предоставления. Инициатива была внесена в Госдуму в марте."Единовременная социальная выплата предоставляется не позднее одного года со дня гибели (смерти) сотрудника, служба которого в учреждениях и органах приостановлена… в равных частях обратившимся за ее получением членам семьи … погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением обязанностей военной службы или обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании…, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы по контракту, призыва на военную службу по мобилизации или пребывания в добровольческом формировании в связи с участием в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР ЛНР, Запорожской области и Херсонской области ", - следует из текста поправки.Как отмечается в сопроводительных документах к проекту закона, сейчас законодательство устанавливает право сотрудников органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения РФ, федеральной противопожарной службы и таможенных органов, имеющих стаж службы не менее 10 лет, на получение единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения. При этом жилищная выплата предоставляется не позднее одного года со дня гибели бывшего сотрудника в равных частях членам его семьи, если смерть наступила вследствие увечья, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей."Однако в ситуации поступления на военную службу гражданина, уволенного со службы и сохранившего право на получение единовременной социальной выплаты (например, при заключении контракта с министерством обороны Российской Федерации), и его гибели (смерти) в ходе СВО, члены его семьи лишаются права на получение жилищной выплаты. Аналогичное положение дел складывается при поступлении бывшего сотрудника МВД, УФСИН, ФССП, ФТС, ГПС в добровольческие формирования, содействующие в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ … Законопроектом данная социальная справедливость устраняется путем распространения права на жилищную выплату членам семьи погибшего участника СВО", - следует из пояснительной записки.
https://ria.ru/20231212/formirovaniya-1915311525.html
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украина, луганская народная республика, госдума рф, донецкая народная республика, общество, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Украина, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Донецкая Народная Республика, Общество, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Родные погибших в СВО получат выплату не позднее одного года со дня смерти

Родные погибших бойцов СВО получат выплату не позднее одного года со дня смерти

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Члены семей погибших участников спецоперации смогут получить единовременную социальную выплату не позднее одного года со дня гибели военнослужащего, следует из соответствующей поправки, опубликованной в электронной базе Госдумы.
Ранее в июле ГД приняла в первом чтении законопроект о получении прав на соцвыплату для приобретения или строительства жилья для семей бывших сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможни, которые погибли в ходе спецоперации. Соответственно, поправкой уточняется срок ее предоставления. Инициатива была внесена в Госдуму в марте.
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«
"Единовременная социальная выплата предоставляется не позднее одного года со дня гибели (смерти) сотрудника, служба которого в учреждениях и органах приостановлена… в равных частях обратившимся за ее получением членам семьи … погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением обязанностей военной службы или обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании…, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы по контракту, призыва на военную службу по мобилизации или пребывания в добровольческом формировании в связи с участием в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР ЛНР, Запорожской области и Херсонской области ", - следует из текста поправки.
Как отмечается в сопроводительных документах к проекту закона, сейчас законодательство устанавливает право сотрудников органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения РФ, федеральной противопожарной службы и таможенных органов, имеющих стаж службы не менее 10 лет, на получение единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения. При этом жилищная выплата предоставляется не позднее одного года со дня гибели бывшего сотрудника в равных частях членам его семьи, если смерть наступила вследствие увечья, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей.
«
"Однако в ситуации поступления на военную службу гражданина, уволенного со службы и сохранившего право на получение единовременной социальной выплаты (например, при заключении контракта с министерством обороны Российской Федерации), и его гибели (смерти) в ходе СВО, члены его семьи лишаются права на получение жилищной выплаты. Аналогичное положение дел складывается при поступлении бывшего сотрудника МВД, УФСИН, ФССП, ФТС, ГПС в добровольческие формирования, содействующие в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ … Законопроектом данная социальная справедливость устраняется путем распространения права на жилищную выплату членам семьи погибшего участника СВО", - следует из пояснительной записки.
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