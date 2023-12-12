https://ria.ru/20231212/vypad-1915222717.html

"Нагнетает". Дерзкий выпад Зеленского в адрес Путина вызвал шок в Сети

"Нагнетает". Дерзкий выпад Зеленского в адрес Путина вызвал шок в Сети - РИА Новости, 12.12.2023

"Нагнетает". Дерзкий выпад Зеленского в адрес Путина вызвал шок в Сети

Пользователи соцсети X резко раскритиковали слова Владимира Зеленского о необходимости поражения президента России Владимира Путина в конфликте с Украиной. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T09:15

2023-12-12T09:15

2023-12-12T11:02

в мире

россия

сша

украина

владимир путин

владимир зеленский

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897525948_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e68b6525790b10e433d6fb8a1d60468b.jpg

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X резко раскритиковали слова Владимира Зеленского о необходимости поражения президента России Владимира Путина в конфликте с Украиной."Путин должен проиграть, чтобы все остальные поняли это громко и ясно. Путин должен проиграть!" — написал он.Комментаторы, в свою очередь, негативно оценили такой призыв главы киевского режима."Ваше стремление победить Путина — это воплощение взаимного гарантированного уничтожения. На этом пути нет гарантии безопасности, есть только вымирание. Вы — враг человечества", — указал GirkeHanjo."Вы не сможете победить Россию. Вместо этого проиграете вы. Просто почитайте историю", — отметил JonHellstrom."Я с вами не согласен, Зеленский. У вас было по крайней мере три возможности покончить с этим бардаком до и через несколько недель после начала конфликта. Вы позволили Америке за вас сказать нет каждой этой возможности", — отметил Brian McDaniel."Эти отчаянные речи и нагнетание страха, чтобы получить деньги от США, просто смехотворны", — написала Xohi1260."Вы должны были просто соблюдать согласованные союзниками и Россией Минские соглашения, Зеленский. Это было справедливое соглашение, которое вы нарушили и, как следствие, убили сотни тысяч молодых украинских мужчин. Вас ждет теплое место в аду", — подытожил FlyByNite747.Зеленский во вторник посетит Белый дом, встретится с сенаторами и спикером палаты представителей США. Конгресс при этом так и не одобрил запрос администрации о новой помощи Киеву и, вероятно, не рассмотрит его до Нового года.Запрос Белого дома на дополнительные 60 миллиардов блокирует республиканская оппозиция, большая часть которой хочет разменять помощь на радикальную миграционную реформу, а меньшинство вообще ставит под сомнение целесообразность дальнейших трат и призывает вести дело к свертыванию конфликта.

https://ria.ru/20231211/sudba-1915111068.html

https://ria.ru/20231211/ugroza-1915043159.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, политика