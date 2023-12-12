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"Нагнетает". Дерзкий выпад Зеленского в адрес Путина вызвал шок в Сети - РИА Новости, 12.12.2023
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09:15 12.12.2023 (обновлено: 11:02 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/vypad-1915222717.html
"Нагнетает". Дерзкий выпад Зеленского в адрес Путина вызвал шок в Сети
"Нагнетает". Дерзкий выпад Зеленского в адрес Путина вызвал шок в Сети - РИА Новости, 12.12.2023
"Нагнетает". Дерзкий выпад Зеленского в адрес Путина вызвал шок в Сети
Пользователи соцсети X резко раскритиковали слова Владимира Зеленского о необходимости поражения президента России Владимира Путина в конфликте с Украиной. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T09:15
2023-12-12T11:02
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X резко раскритиковали слова Владимира Зеленского о необходимости поражения президента России Владимира Путина в конфликте с Украиной.&quot;Путин должен проиграть, чтобы все остальные поняли это громко и ясно. Путин должен проиграть!&quot; — написал он.Комментаторы, в свою очередь, негативно оценили такой призыв главы киевского режима."Ваше стремление победить Путина — это воплощение взаимного гарантированного уничтожения. На этом пути нет гарантии безопасности, есть только вымирание. Вы — враг человечества", — указал GirkeHanjo.&quot;Вы не сможете победить Россию. Вместо этого проиграете вы. Просто почитайте историю&quot;, — отметил JonHellstrom."Я с вами не согласен, Зеленский. У вас было по крайней мере три возможности покончить с этим бардаком до и через несколько недель после начала конфликта. Вы позволили Америке за вас сказать нет каждой этой возможности", — отметил Brian McDaniel."Эти отчаянные речи и нагнетание страха, чтобы получить деньги от США, просто смехотворны", — написала Xohi1260.&quot;Вы должны были просто соблюдать согласованные союзниками и Россией Минские соглашения, Зеленский. Это было справедливое соглашение, которое вы нарушили и, как следствие, убили сотни тысяч молодых украинских мужчин. Вас ждет теплое место в аду&quot;, — подытожил FlyByNite747.Зеленский во вторник посетит Белый дом, встретится с сенаторами и спикером палаты представителей США. Конгресс при этом так и не одобрил запрос администрации о новой помощи Киеву и, вероятно, не рассмотрит его до Нового года.Запрос Белого дома на дополнительные 60 миллиардов блокирует республиканская оппозиция, большая часть которой хочет разменять помощь на радикальную миграционную реформу, а меньшинство вообще ставит под сомнение целесообразность дальнейших трат и призывает вести дело к свертыванию конфликта.
https://ria.ru/20231211/sudba-1915111068.html
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, политика
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Политика
"Нагнетает". Дерзкий выпад Зеленского в адрес Путина вызвал шок в Сети

Пользователи X раскритиковали заявление Зеленского о Путине

© AP Photo / Mary AltafferПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной ассамблее ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X резко раскритиковали слова Владимира Зеленского о необходимости поражения президента России Владимира Путина в конфликте с Украиной.
«

"Путин должен проиграть, чтобы все остальные поняли это громко и ясно. Путин должен проиграть!" — написал он.

Комментаторы, в свою очередь, негативно оценили такой призыв главы киевского режима.
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"Ваше стремление победить Путина — это воплощение взаимного гарантированного уничтожения. На этом пути нет гарантии безопасности, есть только вымирание. Вы — враг человечества", — указал GirkeHanjo.
«

"Вы не сможете победить Россию. Вместо этого проиграете вы. Просто почитайте историю", — отметил JonHellstrom.

"Я с вами не согласен, Зеленский. У вас было по крайней мере три возможности покончить с этим бардаком до и через несколько недель после начала конфликта. Вы позволили Америке за вас сказать нет каждой этой возможности", — отметил Brian McDaniel.
"Эти отчаянные речи и нагнетание страха, чтобы получить деньги от США, просто смехотворны", — написала Xohi1260.
«

"Вы должны были просто соблюдать согласованные союзниками и Россией Минские соглашения, Зеленский. Это было справедливое соглашение, которое вы нарушили и, как следствие, убили сотни тысяч молодых украинских мужчин. Вас ждет теплое место в аду", — подытожил FlyByNite747.

Зеленский во вторник посетит Белый дом, встретится с сенаторами и спикером палаты представителей США. Конгресс при этом так и не одобрил запрос администрации о новой помощи Киеву и, вероятно, не рассмотрит его до Нового года.
Запрос Белого дома на дополнительные 60 миллиардов блокирует республиканская оппозиция, большая часть которой хочет разменять помощь на радикальную миграционную реформу, а меньшинство вообще ставит под сомнение целесообразность дальнейших трат и призывает вести дело к свертыванию конфликта.
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