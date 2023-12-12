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Рязанский губернатор намерен провести выборы президента на высоком уровне - РИА Новости, 12.12.2023
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15:04 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/vybory-1915324563.html
Рязанский губернатор намерен провести выборы президента на высоком уровне
Рязанский губернатор намерен провести выборы президента на высоком уровне - РИА Новости, 12.12.2023
Рязанский губернатор намерен провести выборы президента на высоком уровне
Власти Рязанской области намерены обеспечить высокий организационный уровень проведения выборов президента РФ на своей территории, а также оказать... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:04
2023-12-12T15:04
политика
рязанская область
россия
николай булаев
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РЯЗАНЬ, 12 дек – РИА Новости. Власти Рязанской области намерены обеспечить высокий организационный уровень проведения выборов президента РФ на своей территории, а также оказать технологическую помощь новым регионам, сообщил губернатор Павел Малков. По данным пресс-службы правительства Рязанской области, во вторник состоялась встреча Павла Малкова с заместителем председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николаем Булаевым, на которой обсуждались вопросы подготовки к предстоящим выборам президента Российской Федерации. "Принято важнейшее политическое решение. Назначена дата выборов президента РФ. Мы со своей стороны понимаем ответственность. Наша цель – провести выборы на высоком организационном уровне. Ориентируемся на задачи, поставленные Центральной избирательной комиссией РФ", – цитирует Павла Малкова его пресс-служба. Николай Булаев отметил, что принято важное решение по оказанию содействия избирательным комиссиям, в том числе по финансированию из федерального бюджета. "Бюджет оказывает дополнительную помощь избирательной системе, чтобы была возможность детально проинформировать каждого избирателя о самых главных выборах страны. В целом, избирательная система Рязанской области готова, и она с поставленными задачами справится. Вчера мы объявили выборы и на новых территориях. Я уверен, что своим подшефным регионам вы окажете необходимую технологическую помощь", - приводятся в сообщении слова Николая Булаева. По словам губернатора, в Рязанской области налажено очень тесное взаимодействие с подшефными регионами. "Все, что потребуется от нас в ходе подготовки и во время проведения выборов, обязательно организуем", – сказал Павел Малков.
https://ria.ru/20231212/izbirkomy-1915259721.html
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политика, рязанская область, россия, николай булаев, павел малков
Политика, Рязанская область, Россия, Николай Булаев, Павел Малков
Рязанский губернатор намерен провести выборы президента на высоком уровне

Рязанский губернатор: цель — провести выборы президента на высоком уровне

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах
Мужчина голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Мужчина голосует на выборах. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 12 дек – РИА Новости. Власти Рязанской области намерены обеспечить высокий организационный уровень проведения выборов президента РФ на своей территории, а также оказать технологическую помощь новым регионам, сообщил губернатор Павел Малков.
По данным пресс-службы правительства Рязанской области, во вторник состоялась встреча Павла Малкова с заместителем председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николаем Булаевым, на которой обсуждались вопросы подготовки к предстоящим выборам президента Российской Федерации.
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"Принято важнейшее политическое решение. Назначена дата выборов президента РФ. Мы со своей стороны понимаем ответственность. Наша цель – провести выборы на высоком организационном уровне. Ориентируемся на задачи, поставленные Центральной избирательной комиссией РФ", – цитирует Павла Малкова его пресс-служба.
Николай Булаев отметил, что принято важное решение по оказанию содействия избирательным комиссиям, в том числе по финансированию из федерального бюджета. "Бюджет оказывает дополнительную помощь избирательной системе, чтобы была возможность детально проинформировать каждого избирателя о самых главных выборах страны. В целом, избирательная система Рязанской области готова, и она с поставленными задачами справится. Вчера мы объявили выборы и на новых территориях. Я уверен, что своим подшефным регионам вы окажете необходимую технологическую помощь", - приводятся в сообщении слова Николая Булаева.
По словам губернатора, в Рязанской области налажено очень тесное взаимодействие с подшефными регионами. "Все, что потребуется от нас в ходе подготовки и во время проведения выборов, обязательно организуем", – сказал Павел Малков.
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