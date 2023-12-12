https://ria.ru/20231212/vybory-1915296445.html

Эксперт считает, что в Молдавии могут отменить итоги местных выборов

Эксперт считает, что в Молдавии могут отменить итоги местных выборов - РИА Новости, 12.12.2023

Эксперт считает, что в Молдавии могут отменить итоги местных выборов

Решение Апелляционной палаты Кишинева, отменившей снятие с местных выборов кандидатов от оппозиционной партии "Шанс", дает оппозиции шанс добиться пересмотра... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T13:32

2023-12-12T13:32

2023-12-12T13:32

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майя санду

молдавия

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КИШИНЕВ, 12 дек - РИА Новости. Решение Апелляционной палаты Кишинева, отменившей снятие с местных выборов кандидатов от оппозиционной партии "Шанс", дает оппозиции шанс добиться пересмотра или отмены итогов голосования, считает молдавский политический аналитик Корнелий Чуря. В Молдавии в ноябре прошли выборы в местные органы власти, которые предварялись запретом политических партий, закрытием оппозиционных телеканалов и онлайн-изданий. В Службе информации и безопасности 3 ноября объявили, что партия "Шанс" представляет собой реорганизованную запрещенную в стране партию "Шор", и комиссия по ЧС в тот же день решила аннулировать регистрацию кандидатов от этой политсилы. ЦИК поддержал это решение. В понедельник Апелляционная палата Кишинева отменила решение комиссии по ЧС. "Решение суда говорит о том, что появился шанс на пересмотр результатов выборов. Скорее всего, дело будет направлено в Высшую судебную палату. Если и там решение будет положительным, то итоги голосования можно будет опротестовать, а затем в суде добиться отмены их признания. В этом случае выборы должны будут проводиться повторно", - заявил Чуря РИА Новости. По его словам, оппозиция отчасти надеялась на такой исход, поэтому не стала торопиться с объединением и созданием единой платформы. В случае повторных выборов оппозиционным силам невыгодно выступать единым блоком, им проще выдвигать кандидатов по отдельности. "Конечно, этот план потребует некоторого времени. Но можно точно сказать, что технически с прошедшими выборами еще не все решено", - добавил аналитик. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.

https://ria.ru/20231201/vybory-1913125076.html

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в мире, майя санду, молдавия