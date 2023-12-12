https://ria.ru/20231212/vsu-1915404771.html

"Всех парализовало". Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта

"Всех парализовало". Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта - РИА Новости, 12.12.2023

"Всех парализовало". Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта

Удары российской беспилотной авиации, в частности дронов "Ланцет", сковали украинскую армию, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T20:09

2023-12-12T20:09

2023-12-12T20:09

политика

скотт риттер

вооруженные силы сша

вооруженные силы украины

zala aero

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Удары российской беспилотной авиации, в частности дронов "Ланцет", сковали украинскую армию, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Беспилотники преобразили поле боя. На данный момент российское господство в этой сфере настолько велико, что украинцев это парализовало. Они не могут двигаться. Россияне их засекают и ликвидируют массированными ударами. У них столько дронов, что хватит на каждого военного ВСУ", — рассказал эксперт.По словам Риттера, современная беспилотная война показала уязвимость военно-промышленного комплекса западных стран, которые не готовы к такого рода конфликтам.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны действовать на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели.В версии "Изделие-52" такой дрон оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.

https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915366287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, скотт риттер, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, zala aero