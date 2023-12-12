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"Всех парализовало". Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта - РИА Новости, 12.12.2023
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20:09 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/vsu-1915404771.html
"Всех парализовало". Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта
"Всех парализовало". Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта - РИА Новости, 12.12.2023
"Всех парализовало". Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта
Удары российской беспилотной авиации, в частности дронов "Ланцет", сковали украинскую армию, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T20:09
2023-12-12T20:09
политика
скотт риттер
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
zala aero
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Удары российской беспилотной авиации, в частности дронов "Ланцет", сковали украинскую армию, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Беспилотники преобразили поле боя. На данный момент российское господство в этой сфере настолько велико, что украинцев это парализовало. Они не могут двигаться. Россияне их засекают и ликвидируют массированными ударами. У них столько дронов, что хватит на каждого военного ВСУ", — рассказал эксперт.По словам Риттера, современная беспилотная война показала уязвимость военно-промышленного комплекса западных стран, которые не готовы к такого рода конфликтам.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны действовать на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели.В версии "Изделие-52" такой дрон оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.
https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915366287.html
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политика, скотт риттер, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, zala aero
Политика, Скотт Риттер, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины, Zala Aero
"Всех парализовало". Зеленскому сообщили неожиданные новости с фронта

Экс-разведчик ВС США Риттер: удары "Ланцетов" полностью парализовали ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Удары российской беспилотной авиации, в частности дронов "Ланцет", сковали украинскую армию, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«
"Беспилотники преобразили поле боя. На данный момент российское господство в этой сфере настолько велико, что украинцев это парализовало. Они не могут двигаться. Россияне их засекают и ликвидируют массированными ударами. У них столько дронов, что хватит на каждого военного ВСУ", — рассказал эксперт.
По словам Риттера, современная беспилотная война показала уязвимость военно-промышленного комплекса западных стран, которые не готовы к такого рода конфликтам.
Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны действовать на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели.
В версии "Изделие-52" такой дрон оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.
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ПолитикаСкотт РиттерВооруженные силы СШАВооруженные силы УкраиныZala Aero
 
 
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