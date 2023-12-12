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Украинский морпех получил пожизненный срок за расстрел беженцев - РИА Новости, 12.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:34 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/vsu-1915364574.html
Украинский морпех получил пожизненный срок за расстрел беженцев
Украинский морпех получил пожизненный срок за расстрел беженцев - РИА Новости, 12.12.2023
Украинский морпех получил пожизненный срок за расстрел беженцев
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению украинского морпеха Дмитрия Шалара, расстрелявшего в Мариуполе два автомобиля с беженцами, четыре... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:34
2023-12-12T17:34
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
россия
мариуполь
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению украинского морпеха Дмитрия Шалара, расстрелявшего в Мариуполе два автомобиля с беженцами, четыре человека погибли на месте, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего водителя 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Дмитрия Шалара", - сообщили РИА Новости в прокуратуре. В суде было установлено, что в марте 2022 года Шалар совместно с иными военнослужащими находился на боевой позиции на улице Карпинского в Мариуполе. В один из дней они обнаружили движущийся по дороге микроавтобус и легковой автомобиль с белыми лентами на зеркалах, в салоне каждого из которых находились водитель и пассажир. Такими лентами обычно обозначались машины беженцев, пытавшихся покинуть зону боевых действий. "Выполняя ранее полученный приказ командира на ликвидацию мирного населения, Шалар прицельными выстрелами из автомата расстрелял автомобили с мирными жителями. В результате обстрела четыре человека погибли на месте преступления", - рассказали в прокуратуре. Боевик был признан виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Шалара к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сообщили РИА Новости в прокуратуре.
https://ria.ru/20231130/mariupol-1912877807.html
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происшествия, донецкая народная республика, россия, мариуполь, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский морпех получил пожизненный срок за расстрел беженцев

Суд приговорил морпеха ВСУ Шалара к пожизненному сроку за убийство беженцев

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению украинского морпеха Дмитрия Шалара, расстрелявшего в Мариуполе два автомобиля с беженцами, четыре человека погибли на месте, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего водителя 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Дмитрия Шалара", - сообщили РИА Новости в прокуратуре.
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В суде было установлено, что в марте 2022 года Шалар совместно с иными военнослужащими находился на боевой позиции на улице Карпинского в Мариуполе. В один из дней они обнаружили движущийся по дороге микроавтобус и легковой автомобиль с белыми лентами на зеркалах, в салоне каждого из которых находились водитель и пассажир. Такими лентами обычно обозначались машины беженцев, пытавшихся покинуть зону боевых действий. "Выполняя ранее полученный приказ командира на ликвидацию мирного населения, Шалар прицельными выстрелами из автомата расстрелял автомобили с мирными жителями. В результате обстрела четыре человека погибли на месте преступления", - рассказали в прокуратуре.
Боевик был признан виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Шалара к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сообщили РИА Новости в прокуратуре.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаРоссияМариупольУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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