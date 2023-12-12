https://ria.ru/20231212/vsu-1915364574.html

Украинский морпех получил пожизненный срок за расстрел беженцев

Украинский морпех получил пожизненный срок за расстрел беженцев - РИА Новости, 12.12.2023

Украинский морпех получил пожизненный срок за расстрел беженцев

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению украинского морпеха Дмитрия Шалара, расстрелявшего в Мариуполе два автомобиля с беженцами, четыре... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T17:34

2023-12-12T17:34

2023-12-12T17:34

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению украинского морпеха Дмитрия Шалара, расстрелявшего в Мариуполе два автомобиля с беженцами, четыре человека погибли на месте, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего водителя 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Дмитрия Шалара", - сообщили РИА Новости в прокуратуре. В суде было установлено, что в марте 2022 года Шалар совместно с иными военнослужащими находился на боевой позиции на улице Карпинского в Мариуполе. В один из дней они обнаружили движущийся по дороге микроавтобус и легковой автомобиль с белыми лентами на зеркалах, в салоне каждого из которых находились водитель и пассажир. Такими лентами обычно обозначались машины беженцев, пытавшихся покинуть зону боевых действий. "Выполняя ранее полученный приказ командира на ликвидацию мирного населения, Шалар прицельными выстрелами из автомата расстрелял автомобили с мирными жителями. В результате обстрела четыре человека погибли на месте преступления", - рассказали в прокуратуре. Боевик был признан виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Шалара к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сообщили РИА Новости в прокуратуре.

https://ria.ru/20231130/mariupol-1912877807.html

https://ria.ru/20231121/vsu-1910847710.html

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Кирилл Волков

происшествия, донецкая народная республика, россия, мариуполь, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр