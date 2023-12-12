Украинский морпех получил пожизненный срок за расстрел беженцев
Суд приговорил морпеха ВСУ Шалара к пожизненному сроку за убийство беженцев
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению украинского морпеха Дмитрия Шалара, расстрелявшего в Мариуполе два автомобиля с беженцами, четыре человека погибли на месте, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего водителя 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Дмитрия Шалара", - сообщили РИА Новости в прокуратуре.
В суде было установлено, что в марте 2022 года Шалар совместно с иными военнослужащими находился на боевой позиции на улице Карпинского в Мариуполе. В один из дней они обнаружили движущийся по дороге микроавтобус и легковой автомобиль с белыми лентами на зеркалах, в салоне каждого из которых находились водитель и пассажир. Такими лентами обычно обозначались машины беженцев, пытавшихся покинуть зону боевых действий. "Выполняя ранее полученный приказ командира на ликвидацию мирного населения, Шалар прицельными выстрелами из автомата расстрелял автомобили с мирными жителями. В результате обстрела четыре человека погибли на месте преступления", - рассказали в прокуратуре.
Боевик был признан виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Шалара к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сообщили РИА Новости в прокуратуре.