Рейтинг@Mail.ru
Украинский генерал сделал шокирующее заявление о ВСУ - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 12.12.2023 (обновлено: 14:55 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/vsu-1915313454.html
Украинский генерал сделал шокирующее заявление о ВСУ
Украинский генерал сделал шокирующее заявление о ВСУ - РИА Новости, 12.12.2023
Украинский генерал сделал шокирующее заявление о ВСУ
Правительство Украины игнорирует бедственное положение ВСУ и колоссальные потери военных, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:28
2023-12-12T14:55
в мире
украина
киев
карпаты
сергей кривонос
владимир зеленский
вооруженные силы украины
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Правительство Украины игнорирует бедственное положение ВСУ и колоссальные потери военных, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой"."Прозрение уже наступает после того, как пролилось много крови. На фронте нарастает недовольство ситуацией в стране. &lt;…&gt; Правительство не понимает, что уже не хватает мест на кладбищах, целые поля усеяны могилами", — отметил он.Кривонос добавил, что, пока солдаты воюют на фронте, жизнь в Киеве продолжается как ни в чем не бывало, правительство никак не помогает бойцам. В качестве примера он привел сообщение о запуске поезда в Карпаты для любителей покататься на горных лыжах."Это выводит их (военных. — Прим. ред.) из себя. Власть дразнит тигра, который может жестко ответить", — резюмировал он.Ранее немецкая газета Bild сообщала, что солдаты Вооруженных сил Украины все чаще жалуются на действия президента Владимира Зеленского из-за скудного обеспечения армии, а также выражают недовольство правительством страны и генералитетом.
https://ria.ru/20231212/oborona-1915287619.html
https://ria.ru/20231212/istrebitel-1915255092.html
украина
киев
карпаты
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_11ee972afc7fc1f83042b20387537888.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, карпаты, сергей кривонос, владимир зеленский, вооруженные силы украины, bild
В мире, Украина, Киев, Карпаты, Сергей Кривонос, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Bild
Украинский генерал сделал шокирующее заявление о ВСУ

Генерал ВСУ Кривонос: власти Украины игнорируют бедственное положение ВСУ

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Правительство Украины игнорирует бедственное положение ВСУ и колоссальные потери военных, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой".
"Прозрение уже наступает после того, как пролилось много крови. На фронте нарастает недовольство ситуацией в стране. <…> Правительство не понимает, что уже не хватает мест на кладбищах, целые поля усеяны могилами", — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
"Давление колоссально": Зеленскому сообщили о катастрофе по всему фронту
13:04
Кривонос добавил, что, пока солдаты воюют на фронте, жизнь в Киеве продолжается как ни в чем не бывало, правительство никак не помогает бойцам. В качестве примера он привел сообщение о запуске поезда в Карпаты для любителей покататься на горных лыжах.
"Это выводит их (военных. — Прим. ред.) из себя. Власть дразнит тигра, который может жестко ответить", — резюмировал он.
Ранее немецкая газета Bild сообщала, что солдаты Вооруженных сил Украины все чаще жалуются на действия президента Владимира Зеленского из-за скудного обеспечения армии, а также выражают недовольство правительством страны и генералитетом.
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
"Самый боеспособный": в США забили тревогу из-за российского истребителя
11:33
 
В миреУкраинаКиевКарпатыСергей КривоносВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала