https://ria.ru/20231212/vsu-1915313454.html
Украинский генерал сделал шокирующее заявление о ВСУ
Украинский генерал сделал шокирующее заявление о ВСУ - РИА Новости, 12.12.2023
Украинский генерал сделал шокирующее заявление о ВСУ
Правительство Украины игнорирует бедственное положение ВСУ и колоссальные потери военных, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:28
2023-12-12T14:28
2023-12-12T14:55
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Правительство Украины игнорирует бедственное положение ВСУ и колоссальные потери военных, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой"."Прозрение уже наступает после того, как пролилось много крови. На фронте нарастает недовольство ситуацией в стране. <…> Правительство не понимает, что уже не хватает мест на кладбищах, целые поля усеяны могилами", — отметил он.Кривонос добавил, что, пока солдаты воюют на фронте, жизнь в Киеве продолжается как ни в чем не бывало, правительство никак не помогает бойцам. В качестве примера он привел сообщение о запуске поезда в Карпаты для любителей покататься на горных лыжах."Это выводит их (военных. — Прим. ред.) из себя. Власть дразнит тигра, который может жестко ответить", — резюмировал он.Ранее немецкая газета Bild сообщала, что солдаты Вооруженных сил Украины все чаще жалуются на действия президента Владимира Зеленского из-за скудного обеспечения армии, а также выражают недовольство правительством страны и генералитетом.
https://ria.ru/20231212/oborona-1915287619.html
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Украинский генерал сделал шокирующее заявление о ВСУ
Генерал ВСУ Кривонос: власти Украины игнорируют бедственное положение ВСУ