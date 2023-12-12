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Тотальные удары. В Киеве забили тревогу из-за катастрофы ВСУ на фронте - РИА Новости, 12.12.2023
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12:00 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/vsu-1915263481.html
Тотальные удары. В Киеве забили тревогу из-за катастрофы ВСУ на фронте
Тотальные удары. В Киеве забили тревогу из-за катастрофы ВСУ на фронте - РИА Новости, 12.12.2023
Тотальные удары. В Киеве забили тревогу из-за катастрофы ВСУ на фронте
Вооруженные силы Украины не могут удержать линию фронта из-за нехватки снарядов и вооружения, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:00
2023-12-12T12:00
в мире
киев
украина
германия
леонид кучма
олег соскин
борис писториус
служба безопасности украины
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не могут удержать линию фронта из-за нехватки снарядов и вооружения, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.&quot;По мере каждой тотальной атаки, происходящей каждые сутки, оружие, патроны и снаряды заканчиваются. Уже Сырский сказал, что нужно экономить. &lt;…&gt; Уже держать линию фронта нечем&quot;, — утверждает политолог.Он также добавил, что нехватка боеприпасов затрагивает не только украинские сухопутные силы, но и системы ПВО, которые в скором времени не смогут защищать объекты из-за отсутствия для них ракет.Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников сообщало, что Украина испытывает острую нехватку как в боеприпасах, так и в военнослужащих, а полковник СБУ Роман Костенко заявлял, что ВСУ не могут противостоять российской армии из-за превосходства ее вооружения.Глава министерства обороны Германии Борис Писториус признавал, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок свое обещание о поставке Киеву одного миллиона снарядов.
https://ria.ru/20231212/zameshatelstvo-1915253825.html
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в мире, киев, украина, германия, леонид кучма, олег соскин, борис писториус, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, политика
В мире, Киев, Украина, Германия, Леонид Кучма, Олег Соскин, Борис Писториус, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Политика
Тотальные удары. В Киеве забили тревогу из-за катастрофы ВСУ на фронте

Соскин: ВСУ не могут держать линию фронта из-за нехватки снарядов и оружия

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Hanna Arhirova
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не могут удержать линию фронта из-за нехватки снарядов и вооружения, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«

"По мере каждой тотальной атаки, происходящей каждые сутки, оружие, патроны и снаряды заканчиваются. Уже Сырский сказал, что нужно экономить. <…> Уже держать линию фронта нечем", — утверждает политолог.

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Он также добавил, что нехватка боеприпасов затрагивает не только украинские сухопутные силы, но и системы ПВО, которые в скором времени не смогут защищать объекты из-за отсутствия для них ракет.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников сообщало, что Украина испытывает острую нехватку как в боеприпасах, так и в военнослужащих, а полковник СБУ Роман Костенко заявлял, что ВСУ не могут противостоять российской армии из-за превосходства ее вооружения.
Глава министерства обороны Германии Борис Писториус признавал, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок свое обещание о поставке Киеву одного миллиона снарядов.
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В миреКиевУкраинаГерманияЛеонид КучмаОлег СоскинБорис ПисториусСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
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