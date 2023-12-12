https://ria.ru/20231212/vsu-1915210835.html

ВС России вскрыли перемещение ВСУ в районе Серебрянского лесничества

ВС России вскрыли перемещение ВСУ в районе Серебрянского лесничества - РИА Новости, 12.12.2023

ВС России вскрыли перемещение ВСУ в районе Серебрянского лесничества

Военнослужащие группировки "Центр" вскрыли перемещение украинской бригады на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T05:08

2023-12-12T05:08

2023-12-12T10:16

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" вскрыли перемещение украинской бригады на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."В районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение личного состава и техники 63-й механизированной бригады ВСУ. В результате слаженных действий подразделений мотострелковой бригады при поддержке огня артиллерии противник потерял около 50 военнослужащих", — рассказал он.Авиация группировки нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам, а также по сосредоточению живой силы и огневых средств противника в районе Серебрянки и Червоной Дибровы.Накануне в Минобороны сообщали, что ВСУ потеряли за сутки на Краснолиманском направлении до 175 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты и два автомобиля.

https://ria.ru/20231212/artemovsk-1915209430.html

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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины