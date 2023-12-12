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ВС России вскрыли перемещение ВСУ в районе Серебрянского лесничества - РИА Новости, 12.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 12.12.2023 (обновлено: 10:16 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/vsu-1915210835.html
ВС России вскрыли перемещение ВСУ в районе Серебрянского лесничества
ВС России вскрыли перемещение ВСУ в районе Серебрянского лесничества - РИА Новости, 12.12.2023
ВС России вскрыли перемещение ВСУ в районе Серебрянского лесничества
Военнослужащие группировки "Центр" вскрыли перемещение украинской бригады на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T05:08
2023-12-12T10:16
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" вскрыли перемещение украинской бригады на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.&quot;В районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение личного состава и техники 63-й механизированной бригады ВСУ. В результате слаженных действий подразделений мотострелковой бригады при поддержке огня артиллерии противник потерял около 50 военнослужащих&quot;, — рассказал он.Авиация группировки нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам, а также по сосредоточению живой силы и огневых средств противника в районе Серебрянки и Червоной Дибровы.Накануне в Минобороны сообщали, что ВСУ потеряли за сутки на Краснолиманском направлении до 175 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты и два автомобиля.
https://ria.ru/20231212/artemovsk-1915209430.html
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России вскрыли перемещение ВСУ в районе Серебрянского лесничества

Савчук: ВС России вскрыли перемещение ВСУ в районе Серебрянского лесничества

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр" вскрыли перемещение украинской бригады на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
«

"В районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение личного состава и техники 63-й механизированной бригады ВСУ. В результате слаженных действий подразделений мотострелковой бригады при поддержке огня артиллерии противник потерял около 50 военнослужащих", — рассказал он.

Авиация группировки нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам, а также по сосредоточению живой силы и огневых средств противника в районе Серебрянки и Червоной Дибровы.
Накануне в Минобороны сообщали, что ВСУ потеряли за сутки на Краснолиманском направлении до 175 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты и два автомобиля.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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