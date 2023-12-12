https://ria.ru/20231212/vstrecha-1915418523.html

Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Байденом

Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Байденом - РИА Новости, 12.12.2023

Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Байденом

Владимир Зеленский после ряда встреч с американскими законодателями прибыл в Белый дом, где предстоит его встреча с президентом США Джо Байденом. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T22:29

2023-12-12T22:29

2023-12-12T22:38

в мире

сша

украина

владимир зеленский

джо байден

майк джонсон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915256987_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_7895cc920028bf2575b675da6f9ed0ac.jpg

ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский после ряда встреч с американскими законодателями прибыл в Белый дом, где предстоит его встреча с президентом США Джо Байденом. Зеленский во вторник в Вашингтоне уже встретился с сенаторами и побеседовал со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, теперь ему предстоит аудиенция у президента. Кадры прибытия Зеленского в Белый дом транслировали ведущие телеканалы США. Зеленский приехал на встречу с американским президентом на черном Chevrolet. Визит Зеленского в столицу США проходит в том числе после того, как республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.

https://ria.ru/20231212/zelenskiy-1915403708.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден, майк джонсон