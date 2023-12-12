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Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Байденом - РИА Новости, 12.12.2023
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22:29 12.12.2023 (обновлено: 22:38 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/vstrecha-1915418523.html
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Байденом
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Байденом - РИА Новости, 12.12.2023
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Байденом
Владимир Зеленский после ряда встреч с американскими законодателями прибыл в Белый дом, где предстоит его встреча с президентом США Джо Байденом. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T22:29
2023-12-12T22:38
в мире
сша
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владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский после ряда встреч с американскими законодателями прибыл в Белый дом, где предстоит его встреча с президентом США Джо Байденом. Зеленский во вторник в Вашингтоне уже встретился с сенаторами и побеседовал со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, теперь ему предстоит аудиенция у президента. Кадры прибытия Зеленского в Белый дом транслировали ведущие телеканалы США. Зеленский приехал на встречу с американским президентом на черном Chevrolet. Визит Зеленского в столицу США проходит в том числе после того, как республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден, майк джонсон
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, Майк Джонсон
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Байденом

Зеленский прибыл в Белый дом, где встретится с президентом США Байденом

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский после ряда встреч с американскими законодателями прибыл в Белый дом, где предстоит его встреча с президентом США Джо Байденом.
Зеленский во вторник в Вашингтоне уже встретился с сенаторами и побеседовал со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, теперь ему предстоит аудиенция у президента.
Кадры прибытия Зеленского в Белый дом транслировали ведущие телеканалы США. Зеленский приехал на встречу с американским президентом на черном Chevrolet.
Визит Зеленского в столицу США проходит в том числе после того, как республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
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