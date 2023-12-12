Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Байденом
Зеленский прибыл в Белый дом, где встретится с президентом США Байденом
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский после ряда встреч с американскими законодателями прибыл в Белый дом, где предстоит его встреча с президентом США Джо Байденом.
Зеленский во вторник в Вашингтоне уже встретился с сенаторами и побеседовал со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, теперь ему предстоит аудиенция у президента.
Кадры прибытия Зеленского в Белый дом транслировали ведущие телеканалы США. Зеленский приехал на встречу с американским президентом на черном Chevrolet.
Визит Зеленского в столицу США проходит в том числе после того, как республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.