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В конгрессе отказались утверждать помощь Украине без внятной стратегии - РИА Новости, 13.12.2023
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19:58 12.12.2023 (обновлено: 07:03 13.12.2023)
https://ria.ru/20231212/vstrecha-1915402736.html
В конгрессе отказались утверждать помощь Украине без внятной стратегии
В конгрессе отказались утверждать помощь Украине без внятной стратегии - РИА Новости, 13.12.2023
В конгрессе отказались утверждать помощь Украине без внятной стратегии
Американские конгрессмены ожидают от Киева внятной стратегии для утверждения очередного пакета помощи, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон после... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-12T19:58
2023-12-13T07:03
украина
в мире
киев
израиль
джо байден
майк джонсон
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Американские конгрессмены ожидают от Киева внятной стратегии для утверждения очередного пакета помощи, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон после встречи с Владимиром Зеленским."Нам нужна четкая формулировка стратегии, которая позволит Украине победить, и пока ответы были недостаточны: они не предоставили нам ясности и деталей, о которых мы просили снова и снова", — сказал он во время пресс-подхода.Ранее сегодня координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что американская администрация располагает средствами на "пару недель" и два пакета военной помощи Украине. По его словам, президент Джо Байден на предстоящей встрече с Владимиром Зеленским пообещает продолжить "упорно работать" над проведением через "заупрямившийся" конгресс запроса на дополнительные ассигнования для Киева.Как заявил ранее информированный источник РИА Новости, палата представителей вряд ли одобрит новую помощь Украине до конца года. Газета The Hill писала, что республиканцы в сенате сомневаются, что сумеют согласовать этот вопрос до конца года. К примеру, конгрессмен Джеймс Лэнкфорд убежден, что переговоры продолжатся в следующем году.Разногласия в конгрессеПрезидент Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевскому режиму, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.Выделенные ранее деньги для киевских властей тем временем заканчиваются, признали в американской администрации, поэтому отправляемые пакеты вооружений сокращаются.
https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html
https://ria.ru/20231212/mid-1915322131.html
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украина, в мире, киев, израиль, джо байден, майк джонсон, владимир зеленский
Украина, В мире, Киев, Израиль, Джо Байден, Майк Джонсон, Владимир Зеленский
В конгрессе отказались утверждать помощь Украине без внятной стратегии

Спикер Джонсон: конгрессмены для утверждения помощи Киеву ждут внятной стратегии

© AP Photo / Manuel Balce CenetaСпикер Палаты представителей Майк Джонсон после встречи с Владимиром Зеленским
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон после встречи с Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон после встречи с Владимиром Зеленским
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Американские конгрессмены ожидают от Киева внятной стратегии для утверждения очередного пакета помощи, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон после встречи с Владимиром Зеленским.
«
"Нам нужна четкая формулировка стратегии, которая позволит Украине победить, и пока ответы были недостаточны: они не предоставили нам ясности и деталей, о которых мы просили снова и снова", — сказал он во время пресс-подхода.
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Ранее сегодня координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что американская администрация располагает средствами на "пару недель" и два пакета военной помощи Украине. По его словам, президент Джо Байден на предстоящей встрече с Владимиром Зеленским пообещает продолжить "упорно работать" над проведением через "заупрямившийся" конгресс запроса на дополнительные ассигнования для Киева.
Как заявил ранее информированный источник РИА Новости, палата представителей вряд ли одобрит новую помощь Украине до конца года. Газета The Hill писала, что республиканцы в сенате сомневаются, что сумеют согласовать этот вопрос до конца года. К примеру, конгрессмен Джеймс Лэнкфорд убежден, что переговоры продолжатся в следующем году.

Разногласия в конгрессе

Президент Джо Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
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Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевскому режиму, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.
В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.
Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.
Выделенные ранее деньги для киевских властей тем временем заканчиваются, признали в американской администрации, поэтому отправляемые пакеты вооружений сокращаются.
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УкраинаВ миреКиевИзраильДжо БайденМайк ДжонсонВладимир Зеленский
 
 
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