https://ria.ru/20231212/vstrecha-1915400338.html
Трамп прокомментировал предстоящую встречу Зеленского и Байдена
Трамп прокомментировал предстоящую встречу Зеленского и Байдена - РИА Новости, 12.12.2023
Трамп прокомментировал предстоящую встречу Зеленского и Байдена
Экс-президент США Дональд Трамп на фоне грядущей встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена заявил, что под его президентством удастся избежать третьей мировой... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T19:39
2023-12-12T19:39
2023-12-12T19:39
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владимир зеленский
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп на фоне грядущей встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена заявил, что под его президентством удастся избежать третьей мировой войны. Во вторник Зеленскому, который уже прилетел в Вашингтон, предстоит аудиенция у президента США Джо Байдена, встреча со всеми сенаторами и беседа тет-а-тет со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. "Сегодняшняя встреча президента Джо Байдена с украинским президентом Зеленским - напоминание, что только президент Трамп сможет гарантировать, что мы избежим третьей мировой войны", - говорится в распространенном заявлении Трампа. К визиту Зеленского в Вашингтон американский минфин расширил антироссийские санкции.
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в мире, сша, владимир зеленский, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп прокомментировал предстоящую встречу Зеленского и Байдена
Трамп заявил, что только он может гарантировать избежание третьей мировой войны