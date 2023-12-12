https://ria.ru/20231212/vstrecha-1915400338.html

Трамп прокомментировал предстоящую встречу Зеленского и Байдена

Трамп прокомментировал предстоящую встречу Зеленского и Байдена - РИА Новости, 12.12.2023

Трамп прокомментировал предстоящую встречу Зеленского и Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп на фоне грядущей встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена заявил, что под его президентством удастся избежать третьей мировой... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T19:39

2023-12-12T19:39

2023-12-12T19:39

в мире

сша

владимир зеленский

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп на фоне грядущей встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена заявил, что под его президентством удастся избежать третьей мировой войны. Во вторник Зеленскому, который уже прилетел в Вашингтон, предстоит аудиенция у президента США Джо Байдена, встреча со всеми сенаторами и беседа тет-а-тет со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. "Сегодняшняя встреча президента Джо Байдена с украинским президентом Зеленским - напоминание, что только президент Трамп сможет гарантировать, что мы избежим третьей мировой войны", - говорится в распространенном заявлении Трампа. К визиту Зеленского в Вашингтон американский минфин расширил антироссийские санкции.

https://ria.ru/20231212/vstrecha-1915269247.html

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в мире, сша, владимир зеленский, джо байден, дональд трамп