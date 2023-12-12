Рейтинг@Mail.ru
Трамп прокомментировал предстоящую встречу Зеленского и Байдена - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/vstrecha-1915400338.html
Трамп прокомментировал предстоящую встречу Зеленского и Байдена
Трамп прокомментировал предстоящую встречу Зеленского и Байдена - РИА Новости, 12.12.2023
Трамп прокомментировал предстоящую встречу Зеленского и Байдена
Экс-президент США Дональд Трамп на фоне грядущей встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена заявил, что под его президентством удастся избежать третьей мировой... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T19:39
2023-12-12T19:39
в мире
сша
владимир зеленский
джо байден
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780939045_498:145:2466:1252_1920x0_80_0_0_14633e016fa233ce767b30fc562c7ae7.jpg
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп на фоне грядущей встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена заявил, что под его президентством удастся избежать третьей мировой войны. Во вторник Зеленскому, который уже прилетел в Вашингтон, предстоит аудиенция у президента США Джо Байдена, встреча со всеми сенаторами и беседа тет-а-тет со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. "Сегодняшняя встреча президента Джо Байдена с украинским президентом Зеленским - напоминание, что только президент Трамп сможет гарантировать, что мы избежим третьей мировой войны", - говорится в распространенном заявлении Трампа. К визиту Зеленского в Вашингтон американский минфин расширил антироссийские санкции.
https://ria.ru/20231212/vstrecha-1915269247.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780939045_313:0:2611:1724_1920x0_80_0_0_38ba1fa4867184de02a13ab231d7357d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, владимир зеленский, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп прокомментировал предстоящую встречу Зеленского и Байдена

Трамп заявил, что только он может гарантировать избежание третьей мировой войны

© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп на фоне грядущей встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена заявил, что под его президентством удастся избежать третьей мировой войны.
Во вторник Зеленскому, который уже прилетел в Вашингтон, предстоит аудиенция у президента США Джо Байдена, встреча со всеми сенаторами и беседа тет-а-тет со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.
"Сегодняшняя встреча президента Джо Байдена с украинским президентом Зеленским - напоминание, что только президент Трамп сможет гарантировать, что мы избежим третьей мировой войны", - говорится в распространенном заявлении Трампа.
К визиту Зеленского в Вашингтон американский минфин расширил антироссийские санкции.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
В Кремле высказались о предстоящей встрече Байдена и Зеленского
Вчера, 12:17
 
В миреСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала