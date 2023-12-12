https://ria.ru/20231212/voditel-1915215778.html
Водителя, сбившего красноярского кадета, приговорили к колонии
Водителя, сбившего красноярского кадета, приговорили к колонии - РИА Новости, 12.12.2023
Водителя, сбившего красноярского кадета, приговорили к колонии
Сбивший два года назад красноярского кадета водитель отправился в колонию-поселение на четыре года, сообщает прокуратура Красноярского края. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T07:26
2023-12-12T07:26
2023-12-12T07:26
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КРАСНОЯРСК, 12 дек - РИА Новости. Сбивший два года назад красноярского кадета водитель отправился в колонию-поселение на четыре года, сообщает прокуратура Красноярского края. В декабре 2021 года водитель ехал на своем автомобиле по транспортному проезду от улицы Малиновского к улице Молокова в Красноярске. Он сбил 16-летнего ученика кадетского корпуса, расположенного неподалеку. Водитель скрылся с места ДТП. Юношу нашли случайные прохожие в бессознательном состоянии и отправили в больницу с тяжкими телесными повреждениями. Водителя задержали на следующий день. В суде мужчина не признал вину – он говорил, что не увидел подростка, одетого в камуфляж. Также с его слов, он подумал, что ударился о ветку или камень и потому уехал. Удар был такой силы, что через разбитое лобовое стекло не было ничего видно. "Суд назначил виновному 4 года лишения свободы в колонии-поселении и лишение водительских прав сроком на 2 года. В пользу матери пострадавшего взыскан 1 миллион рублей компенсации морального вреда", - говорится в сообщении. В ведомстве также сообщили, что после прокурорского предостережения руководителю департамента горхозяйства Красноярска на опасном участке обустроен пешеходный тротуар и установлены фонари.
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происшествия, авто, красноярск, красноярский край
Происшествия, Авто, Красноярск, Красноярский край
Водителя, сбившего красноярского кадета, приговорили к колонии
Водитель, сбивший красноярского кадета, отправился в колонию на четыре года
КРАСНОЯРСК, 12 дек - РИА Новости. Сбивший два года назад красноярского кадета водитель отправился в колонию-поселение на четыре года, сообщает прокуратура Красноярского края.
В декабре 2021 года водитель ехал на своем автомобиле по транспортному проезду от улицы Малиновского к улице Молокова в Красноярске
. Он сбил 16-летнего ученика кадетского корпуса, расположенного неподалеку. Водитель скрылся с места ДТП. Юношу нашли случайные прохожие в бессознательном состоянии и отправили в больницу с тяжкими телесными повреждениями. Водителя задержали на следующий день.
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В суде мужчина не признал вину – он говорил, что не увидел подростка, одетого в камуфляж. Также с его слов, он подумал, что ударился о ветку или камень и потому уехал. Удар был такой силы, что через разбитое лобовое стекло не было ничего видно.
«
"Суд назначил виновному 4 года лишения свободы в колонии-поселении и лишение водительских прав сроком на 2 года. В пользу матери пострадавшего взыскан 1 миллион рублей компенсации морального вреда", - говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщили, что после прокурорского предостережения руководителю департамента горхозяйства Красноярска на опасном участке обустроен пешеходный тротуар и установлены фонари.
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