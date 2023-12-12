https://ria.ru/20231212/voditel-1915215778.html

Водителя, сбившего красноярского кадета, приговорили к колонии

Водителя, сбившего красноярского кадета, приговорили к колонии - РИА Новости, 12.12.2023

Водителя, сбившего красноярского кадета, приговорили к колонии

Сбивший два года назад красноярского кадета водитель отправился в колонию-поселение на четыре года, сообщает прокуратура Красноярского края. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T07:26

2023-12-12T07:26

2023-12-12T07:26

происшествия

авто

красноярск

красноярский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

КРАСНОЯРСК, 12 дек - РИА Новости. Сбивший два года назад красноярского кадета водитель отправился в колонию-поселение на четыре года, сообщает прокуратура Красноярского края. В декабре 2021 года водитель ехал на своем автомобиле по транспортному проезду от улицы Малиновского к улице Молокова в Красноярске. Он сбил 16-летнего ученика кадетского корпуса, расположенного неподалеку. Водитель скрылся с места ДТП. Юношу нашли случайные прохожие в бессознательном состоянии и отправили в больницу с тяжкими телесными повреждениями. Водителя задержали на следующий день. В суде мужчина не признал вину – он говорил, что не увидел подростка, одетого в камуфляж. Также с его слов, он подумал, что ударился о ветку или камень и потому уехал. Удар был такой силы, что через разбитое лобовое стекло не было ничего видно. "Суд назначил виновному 4 года лишения свободы в колонии-поселении и лишение водительских прав сроком на 2 года. В пользу матери пострадавшего взыскан 1 миллион рублей компенсации морального вреда", - говорится в сообщении. В ведомстве также сообщили, что после прокурорского предостережения руководителю департамента горхозяйства Красноярска на опасном участке обустроен пешеходный тротуар и установлены фонари.

https://ria.ru/20231212/dtp-1915213416.html

https://ria.ru/20231211/dtp-1915002566.html

красноярск

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, красноярск, красноярский край