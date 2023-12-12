https://ria.ru/20231212/vino-1915299590.html

Более 1200 российских вин в этом году получили звание лучших

Более 1200 российских вин в этом году получили звание лучших - РИА Новости, 12.12.2023

Более 1200 российских вин в этом году получили звание лучших

Более 1200 российских вин получили в этом году звание лучших и вошли в юбилейный винный гид президента Союза сомелье и экспертов России Артура Саркисяна,... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T13:42

2023-12-12T13:42

2023-12-12T13:42

москва

артур саркисян

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Более 1200 российских вин получили в этом году звание лучших и вошли в юбилейный винный гид президента Союза сомелье и экспертов России Артура Саркисяна, который презентовали в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник в Москве прошла презентация десятого юбилейного авторского гида "Российские вина" Артура Саркисяна. В ходе презентации он сообщил, что в этом году был выбран 1271 образец лучших российских вин от 109 винодельческих проектов. В основном образцы получили 87 баллов и выше. При этом те, кто набрал 87-89 баллов, удостоились серебра, 90-91 - золота и участники с 92 баллами и более были отмечены платиной. В свою очередь председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев добавил, что отечественное сообщество виноделов, вероятно, обладает наибольшим энтузиазмом в мире. "Запал гораздо больше, чем во Франции, Италии, Старом Свете. … Россия сейчас лидирует и по количественному, и по качественному росту нашего продукта", - добавил он. Проект "Авторский винный гид" Артура Саркисяна появился в 2012 году. В 2023 году - для подготовки юбилейного издания - были объезжены более 120 виноделен в 9 регионах страны и продегустированы не менее трех тысяч образцов.

https://ria.ru/20231208/vino-1914510001.html

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москва, артур саркисян