Рейтинг@Mail.ru
Более 1200 российских вин в этом году получили звание лучших - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/vino-1915299590.html
Более 1200 российских вин в этом году получили звание лучших
Более 1200 российских вин в этом году получили звание лучших - РИА Новости, 12.12.2023
Более 1200 российских вин в этом году получили звание лучших
Более 1200 российских вин получили в этом году звание лучших и вошли в юбилейный винный гид президента Союза сомелье и экспертов России Артура Саркисяна,... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T13:42
2023-12-12T13:42
москва
артур саркисян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768266991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0466c9bc17ca6363b84915c628e7e73f.jpg
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Более 1200 российских вин получили в этом году звание лучших и вошли в юбилейный винный гид президента Союза сомелье и экспертов России Артура Саркисяна, который презентовали в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник в Москве прошла презентация десятого юбилейного авторского гида "Российские вина" Артура Саркисяна. В ходе презентации он сообщил, что в этом году был выбран 1271 образец лучших российских вин от 109 винодельческих проектов. В основном образцы получили 87 баллов и выше. При этом те, кто набрал 87-89 баллов, удостоились серебра, 90-91 - золота и участники с 92 баллами и более были отмечены платиной. В свою очередь председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев добавил, что отечественное сообщество виноделов, вероятно, обладает наибольшим энтузиазмом в мире. "Запал гораздо больше, чем во Франции, Италии, Старом Свете. … Россия сейчас лидирует и по количественному, и по качественному росту нашего продукта", - добавил он. Проект "Авторский винный гид" Артура Саркисяна появился в 2012 году. В 2023 году - для подготовки юбилейного издания - были объезжены более 120 виноделен в 9 регионах страны и продегустированы не менее трех тысяч образцов.
https://ria.ru/20231208/vino-1914510001.html
https://ria.ru/20231129/vino-1912545590.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768266991_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_3891daaf107182aa10728da2c77aca95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, артур саркисян
Москва, Артур Саркисян
Более 1200 российских вин в этом году получили звание лучших

Более 1200 российских вин в этом году вошли в юбилейный гид

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБутылки с вином
Бутылки с вином - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бутылки с вином. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Более 1200 российских вин получили в этом году звание лучших и вошли в юбилейный винный гид президента Союза сомелье и экспертов России Артура Саркисяна, который презентовали в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник в Москве прошла презентация десятого юбилейного авторского гида "Российские вина" Артура Саркисяна.
Павильон Виноделие России на выставке-форуме Россия на ВДНХ
В Роскачестве рассказали о росте продаж российского премиум-вина
8 декабря, 06:10
В ходе презентации он сообщил, что в этом году был выбран 1271 образец лучших российских вин от 109 винодельческих проектов. В основном образцы получили 87 баллов и выше. При этом те, кто набрал 87-89 баллов, удостоились серебра, 90-91 - золота и участники с 92 баллами и более были отмечены платиной.
В свою очередь председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев добавил, что отечественное сообщество виноделов, вероятно, обладает наибольшим энтузиазмом в мире. "Запал гораздо больше, чем во Франции, Италии, Старом Свете. … Россия сейчас лидирует и по количественному, и по качественному росту нашего продукта", - добавил он.
Проект "Авторский винный гид" Артура Саркисяна появился в 2012 году. В 2023 году - для подготовки юбилейного издания - были объезжены более 120 виноделен в 9 регионах страны и продегустированы не менее трех тысяч образцов.
Бутылки с вином - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
В "Абрау-Дюрсо" рассказали, сколько можно хранить игристое вино дома
29 ноября, 09:40
 
МоскваАртур Саркисян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала