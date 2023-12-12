https://ria.ru/20231212/vino-1915299590.html
Более 1200 российских вин в этом году получили звание лучших
Более 1200 российских вин в этом году получили звание лучших - РИА Новости, 12.12.2023
Более 1200 российских вин в этом году получили звание лучших
Более 1200 российских вин получили в этом году звание лучших и вошли в юбилейный винный гид президента Союза сомелье и экспертов России Артура Саркисяна,... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T13:42
2023-12-12T13:42
2023-12-12T13:42
москва
артур саркисян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768266991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0466c9bc17ca6363b84915c628e7e73f.jpg
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Более 1200 российских вин получили в этом году звание лучших и вошли в юбилейный винный гид президента Союза сомелье и экспертов России Артура Саркисяна, который презентовали в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник в Москве прошла презентация десятого юбилейного авторского гида "Российские вина" Артура Саркисяна. В ходе презентации он сообщил, что в этом году был выбран 1271 образец лучших российских вин от 109 винодельческих проектов. В основном образцы получили 87 баллов и выше. При этом те, кто набрал 87-89 баллов, удостоились серебра, 90-91 - золота и участники с 92 баллами и более были отмечены платиной. В свою очередь председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев добавил, что отечественное сообщество виноделов, вероятно, обладает наибольшим энтузиазмом в мире. "Запал гораздо больше, чем во Франции, Италии, Старом Свете. … Россия сейчас лидирует и по количественному, и по качественному росту нашего продукта", - добавил он. Проект "Авторский винный гид" Артура Саркисяна появился в 2012 году. В 2023 году - для подготовки юбилейного издания - были объезжены более 120 виноделен в 9 регионах страны и продегустированы не менее трех тысяч образцов.
https://ria.ru/20231208/vino-1914510001.html
https://ria.ru/20231129/vino-1912545590.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768266991_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_3891daaf107182aa10728da2c77aca95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, артур саркисян
Более 1200 российских вин в этом году получили звание лучших
Более 1200 российских вин в этом году вошли в юбилейный гид
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Более 1200 российских вин получили в этом году звание лучших и вошли в юбилейный винный гид президента Союза сомелье и экспертов России Артура Саркисяна, который презентовали в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник в Москве
прошла презентация десятого юбилейного авторского гида "Российские вина" Артура Саркисяна.
В Роскачестве рассказали о росте продаж российского премиум-вина
В ходе презентации он сообщил, что в этом году был выбран 1271 образец лучших российских вин от 109 винодельческих проектов. В основном образцы получили 87 баллов и выше. При этом те, кто набрал 87-89 баллов, удостоились серебра, 90-91 - золота и участники с 92 баллами и более были отмечены платиной.
В свою очередь председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев
добавил, что отечественное сообщество виноделов, вероятно, обладает наибольшим энтузиазмом в мире. "Запал гораздо больше, чем во Франции
, Италии
, Старом Свете. … Россия
сейчас лидирует и по количественному, и по качественному росту нашего продукта", - добавил он.
Проект "Авторский винный гид" Артура Саркисяна появился в 2012 году. В 2023 году - для подготовки юбилейного издания - были объезжены более 120 виноделен в 9 регионах страны и продегустированы не менее трех тысяч образцов.
В "Абрау-Дюрсо" рассказали, сколько можно хранить игристое вино дома