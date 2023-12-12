https://ria.ru/20231212/vertolet-1915215645.html
Пассажирское сообщение между Камчаткой и Командорами дополнят вертолетом
Пассажирское сообщение между Камчаткой и Командорами дополнят вертолетом - РИА Новости, 12.12.2023
Пассажирское сообщение между Камчаткой и Командорами дополнят вертолетом
Пассажирское сообщение между Камчаткой и Командорскими островами после вмешательства Дальневосточной транспортной прокуратуры дополнят рейсы на вертолетах Ми-8, РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T07:21
2023-12-12T07:21
2023-12-12T07:21
общество
командорские острова
камчатка
усть-камчатский район
дальневосточная транспортная прокуратура
ми-8 амтш
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. Пассажирское сообщение между Камчаткой и Командорскими островами после вмешательства Дальневосточной транспортной прокуратуры дополнят рейсы на вертолетах Ми-8, сообщила пресс-служба ведомства. "Рассмотрено обращение жителя Алеутского округа (Командорские острова) о снижении транспортной доступности в связи с размоканием в осенний и весенний период взлетно-посадочной грунтовой полосы в аэропорту Никольское. Правительством региона принято решение о введении с января 2024 года дополнительных рейсов авиакомпании "Витязь-Аэро" по маршруту "Никольское - Козыревск" на вертолетах типа Ми-8", - говорится в сообщении. Отмечается, что для пассажиров, вылетающих из поселка Козыревск Усть-Камчатского района, будет предоставляться бесплатный трансфер с автостанции Петропавловска-Камчатского и в обратном направлении. Протяженность наземного пути около 480 километров. Время в пути по воздуху - около двух часов. В настоящее время добраться до Командорских островов можно на пассажирском самолете или грузопассажирских судах. Вместе с тем, на сайте компании "Витязь-Аэро" новый маршрут пока не заявлен, стоимость билетов неизвестна, приобрести их нельзя.
https://ria.ru/20231211/beringiya-1914996563.html
https://ria.ru/20231205/svyaz-1913818310.html
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общество, командорские острова, камчатка, усть-камчатский район, дальневосточная транспортная прокуратура, ми-8 амтш
Общество, Командорские острова, Камчатка, Усть-Камчатский район, Дальневосточная транспортная прокуратура, Ми-8 АМТШ
Пассажирское сообщение между Камчаткой и Командорами дополнят вертолетом
Пассажирское сообщение между Камчаткой и Командорами дополнят вертолетом Ми-8