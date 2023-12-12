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СМИ: в Венгрии назвали условие снятия вето на помощь Украине - РИА Новости, 12.12.2023
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23:35 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/vengriya-1915422891.html
СМИ: в Венгрии назвали условие снятия вето на помощь Украине
СМИ: в Венгрии назвали условие снятия вето на помощь Украине - РИА Новости, 12.12.2023
СМИ: в Венгрии назвали условие снятия вето на помощь Украине
Венгрия готова отменить вето на предоставление ЕС помощи Украине, но ее членство в блоке остается "красной линией" для Будапешта, передает агентство Блумберг со РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T23:35
2023-12-12T23:35
в мире
венгрия
будапешт
украина
петер сийярто
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Венгрия готова отменить вето на предоставление ЕС помощи Украине, но ее членство в блоке остается "красной линией" для Будапешта, передает агентство Блумберг со ссылкой на советника премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балажа Орбана. В настоящее время Венгрия блокирует увеличение долгосрочного бюджета ЕС на 2024-2027 годы, которое предусматривает 50 миллиардов евро на оказание финансовой макрофинансовой помощи Украине. Кроме того, Будапешт выступает против запуска на саммите ЕС 14-15 декабря переговоров о присоединении Украины к ЕС. По словам советника, Венгрия готова снять вето в обмен на разблокировку предназначенных ей средств из европейских фондов. "Средства ЕС для Венгрии и средства для Украины - два отдельных вопроса. Но, если ЕС считает, что финансирование Украины должно производиться из исправленного бюджета ЕС, тогда два вопроса становятся взаимосвязанными", - подчеркнул Орбан. Он уточнил, что Венгрия все еще против плана помощи Киеву сроком на четыре года, Будапешту предпочтительнее выделение средств на один год без внесения поправок в бюджет Евросоюза. Венгрия также рассмотрит возможность внести вклад в такой пакет помощи, добавил советник. По словам Орбана, Будапешт в рамках переговоров о средствах для Киева рассмотрит предложение ЕС об увеличении финансирования охраны границ и выделении дополнительных субсидий для поддержания экономик стран блока. Однако советник указал на то, что членство Украины в ЕС остается "красной линией" для Будапешта. Он добавил, что Венгрия хочет, чтобы Евросоюз отсрочил начало переговоров об ее вступлении в блок. Еврокомиссия в середине сентября предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер-министр Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы. В декабре 2022 года страны ЕС согласовали заморозку средств для Венгрии, но на более низком уровне, чем предлагалось ранее. Изначально в Евросоюзе предлагали заморозить финансирование для Венгрии на 7,5 миллиарда евро. В декабре европейские страны согласовали уменьшение размера замораживаемых средств до 6,3 миллиарда евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето по ряду вопросов, в частности, по пакету помощи Киеву. Премьер Венгрии заявил, что Еврокомиссия продолжила блокировать средства из фондов ЕС для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию Будапешта в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, однако он не намерен менять точку зрения по этим вопросам, которые считает фундаментальными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.
https://ria.ru/20231212/siyyarto-1915400935.html
https://ria.ru/20231212/evrosoyuz-1915369137.html
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в мире, венгрия, будапешт, украина, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Будапешт, Украина, Петер Сийярто, Евросоюз, Еврокомиссия
СМИ: в Венгрии назвали условие снятия вето на помощь Украине

Блумберг: Венгрия снимет вето на помощь Украине, если ЕС разморозит ее средства

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Венгрия готова отменить вето на предоставление ЕС помощи Украине, но ее членство в блоке остается "красной линией" для Будапешта, передает агентство Блумберг со ссылкой на советника премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балажа Орбана.
В настоящее время Венгрия блокирует увеличение долгосрочного бюджета ЕС на 2024-2027 годы, которое предусматривает 50 миллиардов евро на оказание финансовой макрофинансовой помощи Украине. Кроме того, Будапешт выступает против запуска на саммите ЕС 14-15 декабря переговоров о присоединении Украины к ЕС.
По словам советника, Венгрия готова снять вето в обмен на разблокировку предназначенных ей средств из европейских фондов.
«
"Средства ЕС для Венгрии и средства для Украины - два отдельных вопроса. Но, если ЕС считает, что финансирование Украины должно производиться из исправленного бюджета ЕС, тогда два вопроса становятся взаимосвязанными", - подчеркнул Орбан.
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Он уточнил, что Венгрия все еще против плана помощи Киеву сроком на четыре года, Будапешту предпочтительнее выделение средств на один год без внесения поправок в бюджет Евросоюза. Венгрия также рассмотрит возможность внести вклад в такой пакет помощи, добавил советник.
По словам Орбана, Будапешт в рамках переговоров о средствах для Киева рассмотрит предложение ЕС об увеличении финансирования охраны границ и выделении дополнительных субсидий для поддержания экономик стран блока.
Однако советник указал на то, что членство Украины в ЕС остается "красной линией" для Будапешта. Он добавил, что Венгрия хочет, чтобы Евросоюз отсрочил начало переговоров об ее вступлении в блок.
Еврокомиссия в середине сентября предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер-министр Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.
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В декабре 2022 года страны ЕС согласовали заморозку средств для Венгрии, но на более низком уровне, чем предлагалось ранее. Изначально в Евросоюзе предлагали заморозить финансирование для Венгрии на 7,5 миллиарда евро. В декабре европейские страны согласовали уменьшение размера замораживаемых средств до 6,3 миллиарда евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето по ряду вопросов, в частности, по пакету помощи Киеву.
Премьер Венгрии заявил, что Еврокомиссия продолжила блокировать средства из фондов ЕС для Венгрии, потому что хочет повлиять на позицию Будапешта в вопросах миграции, сексуального образования и санкций, однако он не намерен менять точку зрения по этим вопросам, которые считает фундаментальными. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.
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