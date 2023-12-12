С переговорами о членстве Украины в ЕС надо подождать, считают в Венгрии
Янош Бок: решение о переговорах о членстве Украины в ЕС должно подождать до июня
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Венгрия настаивает на том, что любая помощь Киеву не должна поступать из бюджета ЕС, а решение по переговорам о членстве должно подождать до июня, пишет газета Financial Times со ссылкой на венгерского министра по делам ЕС Яноша Бока.
"Министр Янош Бок сообщил изданию, что Венгрия настаивает на том, что любая помощь Украине не может поступать из совместного бюджета ЕС, и что решение о переговорах о членстве должно подождать до выборов в Европарламент в июне", - пишет Financial Times.
"Венгрия не изменит своего решения... Мы можем говорить о периоде после декабрьского саммита со странами-членами, (но) я не вижу никакого фактора, который мог бы изменить наше решение, которое основано на принципах", - приводит издание слова венгерского министра.
Венгрия в настоящее время блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева со стороны ЕС на 2024-2027 годы. Кроме того, Будапешт выступает против запуска на саммите ЕС 14-15 декабря переговоров о присоединении Украины к ЕС.
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"Мы считаем, что инструмент помощи Украине должен быть создан вне (бюджета ЕС) с вкладами стран-членов, с взаимными гарантиями государств-членов, гораздо более коротким периодом планирования - один год вместо четырех лет, и быть под четким политическим руководством стран-членов", - добавил венгерский министр.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.