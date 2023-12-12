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Зимой — в тропики. Прямые рейсы, океан, коктейли: Венесуэла ждет россиян - РИА Новости, 12.12.2023
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Туризм
 
08:00 12.12.2023 (обновлено: 08:13 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/venesuela-1915156495.html
Зимой — в тропики. Прямые рейсы, океан, коктейли: Венесуэла ждет россиян
Зимой — в тропики. Прямые рейсы, океан, коктейли: Венесуэла ждет россиян - РИА Новости, 12.12.2023
Зимой — в тропики. Прямые рейсы, океан, коктейли: Венесуэла ждет россиян
Виза не нужна, прямые рейсы, с ноября принимают карты "Мир" — венесуэльский остров Маргарита у россиян все популярнее. Море здесь прекрасное, люди — радушные... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T08:00
2023-12-12T08:13
туризм
туризм
достопримечательности
венесуэла
карибское море
куда поехать
куда можно лететь
что посмотреть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755341399_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de2033c21f5be5c08e04cfa09c7da9a3.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Виза не нужна, прямые рейсы, с ноября принимают карты "Мир" — венесуэльский остров Маргарита у россиян все популярнее. Море здесь прекрасное, люди — радушные. Как провести каникулы на Карибах, что учесть и во сколько обойдется поездка — в материале РИА Новости.Белый песок, бирюзовое море"Прекрасные песчаные пляжи и бирюзовый океан — главные достоинства отдыха на острове Маргарита. Купаться и загорать можно круглый год: сезонность присутствует, но даже в дождливые периоды часто бывает солнце. Самое комфортное время для путешествия — с ноября по май", — рассказывают в "Слетать.ру".Оборудованная береговая линия — около 150 километров, все пляжи общественные.У виндсерферов и кайтсерферов самый популярный — Эль-Яке, рассказывает гид Андрей Ульянов. Этот пляж входит в пятерку лучших в мире у любителей ловить волну.Защищенный от ветра Пуэрто Круз — это полтора километра белого песка, пологий вход в воду, красивые закаты и маяк на холмах Пунта-Сарагоса.Отличные пляжи есть возле города Пампатар и на расположенном неподалеку острове Коче.Россиян интересуют пляжный отдых, дайвинг, экскурсии на джипах по острову и знакомство с бытом местных жителей, говорят эксперты. На Маргарите есть два нацпарка и три заповедных леса, где обитают фламинго и пеликаны. В Лагуна-ла-Рестинга — 90 видов рыб и почти столько же птиц: королевские цапли, фламинго, синие попугаи. Им очень нравятся мангровые леса.Тропические джунгли можно увидеть в нацпарке Серро-эль-Копей. На горе — смотровая площадка, с которой открывается вид на города Порламар и Пампатар, берег океана и континентальную часть страны.Цены и рейсыНа Маргариту летят более 90 процентов россиян, посещающих Венесуэлу.В этом году особенно много туристов из регионов России, отмечает гид Иван Овчинников. Приезжают поляки, много местных отдыхающих."Спрос отличный, в сравнении с прошлым годом вырос почти в три раза", — рассказали в Tez Tour. У "Слетать.ру" число купленных путевок вдвое превысило прошлогодние показатели. Правда, в целом доля Венесуэлы все же небольшая — около одного процента от общего объема продаж зимой.Плюсов в путешествии на Карибы много: прямой перелет авиакомпаниями Nordwind или местным перевозчиком Conviasa (на обратном пути — с посадкой в Каракасе). Дорога из Москвы занимает от 14,5 часа.Туристам, направляющимся на остров на срок до 90 дней, визы не нужны. Антиковидных ограничений нет.Путешественники из России чаще всего выбирают четырехзвездочные отели, 87 процентов оплачивают "все включено", отмечают в "Слетать.ру".Средняя продолжительность отдыха — 11 дней, недельные организованные туры не продаются, поскольку даты заездов подгадывают под прямые рейсы.За год средний чек поездки вырос на 23 процента, до 267 тысяч рублей, подсчитали в "Слетать.ру". В середине декабря провести 11 ночей в "четверке" вдвоем можно за сумму от 242 тысяч рублей. Новогодние каникулы дороже — от 390 тысяч рублей, рассказали в Tez Tour.Карты "Мир" принимают, но не вездеВ ноябре министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что 36 процентов платежных пунктов принимают карты "Мир". Это значит, что россиянам, не имеющим "пластика" зарубежных банков, стало проще расплачиваться за покупки.На практике, как рассказывают сами туристы, карты "Мир" принимают не во всех торговых точках. "Действуют при покупке экскурсий у гидов или можно попросить кассира в магазине, чтобы он принес специальный терминал для расчетов", — уточняют путешественники.В поездку стоит взять наличные доллары, советуют в Tez Tour. "Чем мельче, тем лучше, потому что со сдачей с крупных могут возникнуть трудности. Разменять доллары практически невозможно, а расплачиваться ими разрешают повсеместно. Правда, сдачу в супермаркетах дадут венесуэльскими боливарами, а в небольших магазинах — мелким товаром", — пояснили эксперты.Если есть иностранная банковская карта, лучше заранее выяснить курс. Вряд ли он будет выгодным при конвертации из местной валюты в доллары или евро. Стоимость покупки может вырасти в разы.Обналичить деньги можно через гида вашей туркомпании, напоминают в "Слетать.ру". Кроме того, оплачивать экскурсии допустимо рублями или переводом принимающей стороне.Про безопасность и шопинг"Сложилось устойчивое представление о тотальной преступности в Венесуэле, но это не так. За годы проживания в стране мне не пришлось испытать ужасов, о которых рассказывают блогеры и туристы", — говорит Андрей Ульянов, путешествующий по острову и материковой части и пешком, и на общественном транспорте."Но ночью гулять не стоит, — предупреждает Иван Овчинников. — Были случаи воровства в гостиницах и ограбления иностранцев на смотровой площадке".В туристических зонах спокойно и безопасно, но при выезде из отеля на экскурсии стоит все ценные вещи оставлять в сейфе, добавляют в "Слетать.ру". Воду лучше пить бутилированную, фрукты, овощи и руки тщательно мыть. В отелях рекомендуют бронировать номера с противомоскитными сетками.За последний год на Маргарите стал лучше работать интернет, появились собственные провайдеры, отмечает Овчинников. Правда, Сеть отсутствует, если в гостиницах выключают свет, что бывает примерно раз в месяц. Тогда пользуются генераторами.На острове есть перебои с водой, добавляет экскурсовод, но отели этого не ощущают. "В гостиницы воду доставляют цистернами. Одна стоит около 30 долларов", — рассказал эксперт.На острове очень много современных супермаркетов, ТЦ и ресторанов с хорошей кухней, говорит Андрей Ульянов.Еще Маргарита — зона беспошлинной торговли. Туристы в основном покупают ром. Самые известные марки — Cacique, Santa Teresa, Carupano, Diplomatico. "Последний в Венесуэле стоит 30 долларов за бутылку, а в России — 80", — уточняет Овчинников. Также отсюда везут какао, кофе, шоколад El Rey и пресноводный жемчуг.
https://ria.ru/20221006/venesuela-1821268147.html
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Мария Селиванова
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туризм, достопримечательности, венесуэла, карибское море, куда поехать, куда можно лететь, что посмотреть , банковские карты, отдых на море, tez tour
Туризм, Туризм, Достопримечательности, Венесуэла, Карибское море, куда поехать, куда можно лететь, что посмотреть , Банковские карты, Отдых на море, Tez Tour
Зимой — в тропики. Прямые рейсы, океан, коктейли: Венесуэла ждет россиян

Туроператоры: спрос на поездки в Венесуэлу у россиян за год вырос в три раза

© Depositphotos.com / galitskayaДевушка в гамаке
Девушка в гамаке - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Depositphotos.com / galitskaya
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Виза не нужна, прямые рейсы, с ноября принимают карты "Мир" — венесуэльский остров Маргарита у россиян все популярнее. Море здесь прекрасное, люди — радушные. Как провести каникулы на Карибах, что учесть и во сколько обойдется поездка — в материале РИА Новости.

Белый песок, бирюзовое море

"Прекрасные песчаные пляжи и бирюзовый океан — главные достоинства отдыха на острове Маргарита. Купаться и загорать можно круглый год: сезонность присутствует, но даже в дождливые периоды часто бывает солнце. Самое комфортное время для путешествия — с ноября по май", — рассказывают в "Слетать.ру".
© iStock.com / Manuel RondonВид на пляж Морено на острове Маргарита
Вид на пляж Морено на острове Маргарита - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© iStock.com / Manuel Rondon
Вид на пляж Морено на острове Маргарита
Оборудованная береговая линия — около 150 километров, все пляжи общественные.
У виндсерферов и кайтсерферов самый популярный — Эль-Яке, рассказывает гид Андрей Ульянов. Этот пляж входит в пятерку лучших в мире у любителей ловить волну.
Защищенный от ветра Пуэрто Круз — это полтора километра белого песка, пологий вход в воду, красивые закаты и маяк на холмах Пунта-Сарагоса.
Отличные пляжи есть возле города Пампатар и на расположенном неподалеку острове Коче.
© iStock.com / JCImagenПляж Эль Тирано на острове Маргарита
Пляж Эль Тирано на острове Маргарита
Пляж Эль Тирано на острове Маргарита
© iStock.com / JCImagen
1 из 7
© iStock.com / Manuel Rondon

Вид на пляж Хуан Гриего на острове Маргарита

Вид на пляж Хуан Гриего на острове Маргарита

Вид на пляж Хуан Гриего на острове Маргарита

© iStock.com / Manuel Rondon
2 из 7
© iStock.com / urfЛюди на пляже Гуакуко на острове Маргарита
Люди на пляже Гуакуко на острове Маргарита
Люди на пляже Гуакуко на острове Маргарита
© iStock.com / urf
3 из 7
© iStock.com / HereBeDragons

Пляж Карибе на острове Маргарита

Пляж Плайя Карибе на острове Маргарита

Пляж Карибе на острове Маргарита

© iStock.com / HereBeDragons
4 из 7
© iStock.com / urf

Пляж Педро Гонсалес на острове Маргарита

Пляж Плайя Педро Гонзалез на острове Маргарита

Пляж Педро Гонсалес на острове Маргарита

© iStock.com / urf
5 из 7
© iStock.com / olga_sweetМангровые леса в национальном парке Ла Рестинга на острове Маргарита
Мангровые леса в национальном парке Ла Рестинга на острове Маргарита
Мангровые леса в национальном парке Ла Рестинга на острове Маргарита
© iStock.com / olga_sweet
6 из 7
© iStock.com / apomaresРека Каррао в национальном парке Канайма, Венесуэла
Река Каррао в национальном парке Канайма, Венесуэла
Река Каррао в национальном парке Канайма, Венесуэла
© iStock.com / apomares
7 из 7
Пляж Эль Тирано на острове Маргарита
© iStock.com / JCImagen
1 из 7

Вид на пляж Хуан Гриего на острове Маргарита

© iStock.com / Manuel Rondon
2 из 7
Люди на пляже Гуакуко на острове Маргарита
© iStock.com / urf
3 из 7

Пляж Карибе на острове Маргарита

© iStock.com / HereBeDragons
4 из 7

Пляж Педро Гонсалес на острове Маргарита

© iStock.com / urf
5 из 7
Мангровые леса в национальном парке Ла Рестинга на острове Маргарита
© iStock.com / olga_sweet
6 из 7
Река Каррао в национальном парке Канайма, Венесуэла
© iStock.com / apomares
7 из 7
Россиян интересуют пляжный отдых, дайвинг, экскурсии на джипах по острову и знакомство с бытом местных жителей, говорят эксперты.
На Маргарите есть два нацпарка и три заповедных леса, где обитают фламинго и пеликаны. В Лагуна-ла-Рестинга — 90 видов рыб и почти столько же птиц: королевские цапли, фламинго, синие попугаи. Им очень нравятся мангровые леса.
CC0 / Wilfredor / Национальный парк Cerro El Copey
Национальный парк Cerro El Copey - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
CC0 / Wilfredor /
Национальный парк Cerro El Copey
Тропические джунгли можно увидеть в нацпарке Серро-эль-Копей. На горе — смотровая площадка, с которой открывается вид на города Порламар и Пампатар, берег океана и континентальную часть страны.

Цены и рейсы

На Маргариту летят более 90 процентов россиян, посещающих Венесуэлу.
В этом году особенно много туристов из регионов России, отмечает гид Иван Овчинников. Приезжают поляки, много местных отдыхающих.
"Спрос отличный, в сравнении с прошлым годом вырос почти в три раза", — рассказали в Tez Tour. У "Слетать.ру" число купленных путевок вдвое превысило прошлогодние показатели. Правда, в целом доля Венесуэлы все же небольшая — около одного процента от общего объема продаж зимой.
© iStock.com / LucaDAddezioКруизный лайнер у причала на острове Маргарита
Круизный лайнер у причала на острове Маргарита - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© iStock.com / LucaDAddezio
Круизный лайнер у причала на острове Маргарита
Плюсов в путешествии на Карибы много: прямой перелет авиакомпаниями Nordwind или местным перевозчиком Conviasa (на обратном пути — с посадкой в Каракасе). Дорога из Москвы занимает от 14,5 часа.
Туристам, направляющимся на остров на срок до 90 дней, визы не нужны. Антиковидных ограничений нет.
© iStock.com / LucaDAddezioПродажа сувенирной продукции в порту на острове Маргарита
Продажа сувенирной продукции в порту на острове Маргарита - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© iStock.com / LucaDAddezio
Продажа сувенирной продукции в порту на острове Маргарита
Путешественники из России чаще всего выбирают четырехзвездочные отели, 87 процентов оплачивают "все включено", отмечают в "Слетать.ру".
Средняя продолжительность отдыха — 11 дней, недельные организованные туры не продаются, поскольку даты заездов подгадывают под прямые рейсы.
За год средний чек поездки вырос на 23 процента, до 267 тысяч рублей, подсчитали в "Слетать.ру". В середине декабря провести 11 ночей в "четверке" вдвоем можно за сумму от 242 тысяч рублей. Новогодние каникулы дороже — от 390 тысяч рублей, рассказали в Tez Tour.

Карты "Мир" принимают, но не везде

В ноябре министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что 36 процентов платежных пунктов принимают карты "Мир". Это значит, что россиянам, не имеющим "пластика" зарубежных банков, стало проще расплачиваться за покупки.
© iStock.com / urfМаяк на пляже Педро Гонсалес на острове Маргарита
Маяк на пляже Плайя Педро Гонсалес на острове Маргарита - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© iStock.com / urf
Маяк на пляже Педро Гонсалес на острове Маргарита
На практике, как рассказывают сами туристы, карты "Мир" принимают не во всех торговых точках. "Действуют при покупке экскурсий у гидов или можно попросить кассира в магазине, чтобы он принес специальный терминал для расчетов", — уточняют путешественники.
В поездку стоит взять наличные доллары, советуют в Tez Tour. "Чем мельче, тем лучше, потому что со сдачей с крупных могут возникнуть трудности. Разменять доллары практически невозможно, а расплачиваться ими разрешают повсеместно. Правда, сдачу в супермаркетах дадут венесуэльскими боливарами, а в небольших магазинах — мелким товаром", — пояснили эксперты.
© iStock.com / omar parraБассейн отеля на острове Маргарита
Бассейн отеля на острове Маргарита
Бассейн отеля на острове Маргарита
© iStock.com / omar parra
1 из 5
© iStock.com / urf

Отель на пляже Педро Гонсалес на острове Маргарита

Отель на пляже Плайя Педро Гонсалес на острове Маргарита

Отель на пляже Педро Гонсалес на острове Маргарита

© iStock.com / urf
2 из 5
© iStock.com / JCImagenДевушка фотографирует местность на полуострове Маканао на острове Маргарита
Девушка фотографирует местность на полуострове Маканао на острове Маргарита
Девушка фотографирует местность на полуострове Маканао на острове Маргарита
© iStock.com / JCImagen
3 из 5
© iStock.com / urf

Ресторан на пляже Хуан Гриего на острове Маргарита

Ресторан на пляже в городе Хуан-Гриего на острове Маргарита

Ресторан на пляже Хуан Гриего на острове Маргарита

© iStock.com / urf
4 из 5
© iStock.com / PirahaPhotosТрадиционная архитектура на острове Маргарита
Традиционная архитектура на острове Маргарита
Традиционная архитектура на острове Маргарита
© iStock.com / PirahaPhotos
5 из 5
Бассейн отеля на острове Маргарита
© iStock.com / omar parra
1 из 5

Отель на пляже Педро Гонсалес на острове Маргарита

© iStock.com / urf
2 из 5
Девушка фотографирует местность на полуострове Маканао на острове Маргарита
© iStock.com / JCImagen
3 из 5

Ресторан на пляже Хуан Гриего на острове Маргарита

© iStock.com / urf
4 из 5
Традиционная архитектура на острове Маргарита
© iStock.com / PirahaPhotos
5 из 5
Если есть иностранная банковская карта, лучше заранее выяснить курс. Вряд ли он будет выгодным при конвертации из местной валюты в доллары или евро. Стоимость покупки может вырасти в разы.
Обналичить деньги можно через гида вашей туркомпании, напоминают в "Слетать.ру". Кроме того, оплачивать экскурсии допустимо рублями или переводом принимающей стороне.

Про безопасность и шопинг

"Сложилось устойчивое представление о тотальной преступности в Венесуэле, но это не так. За годы проживания в стране мне не пришлось испытать ужасов, о которых рассказывают блогеры и туристы", — говорит Андрей Ульянов, путешествующий по острову и материковой части и пешком, и на общественном транспорте.
CC BY-SA 3.0 / Béria Lima de Rodríguez / Basílica Menor de Nuestra Señora del ValleКатолический собор в Эль Валье дель Эспириту Санто
Католический собор в Эль Валье дель Эспириту Санто
Католический собор в Эль Валье дель Эспириту Санто
CC BY-SA 3.0 / Béria Lima de Rodríguez / Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle
1 из 5
© iStock.com / urf

Кокосы в городе Хуан Гриего на острова Маргарита

Кокосы в Хуан Гриего на острова Маргарита

Кокосы в городе Хуан Гриего на острова Маргарита

© iStock.com / urf
2 из 5
© iStock.com / JesusFernandez32Крепость на острове Маргарита
Крепость на острове Маргарита
Крепость на острове Маргарита
© iStock.com / JesusFernandez32
3 из 5
© iStock.com / jmsilva

Виндсерферы на острове Маргарита

Виндсерферы на строве Маргарита

Виндсерферы на острове Маргарита

© iStock.com / jmsilva
4 из 5
© iStock.com / grahamheywoodВ городе Порламар на острове Маргарита
В городе Порламар на острове Маргарита
В городе Порламар на острове Маргарита
© iStock.com / grahamheywood
5 из 5
Католический собор в Эль Валье дель Эспириту Санто
CC BY-SA 3.0 / Béria Lima de Rodríguez / Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle
1 из 5

Кокосы в городе Хуан Гриего на острова Маргарита

© iStock.com / urf
2 из 5
Крепость на острове Маргарита
© iStock.com / JesusFernandez32
3 из 5

Виндсерферы на острове Маргарита

© iStock.com / jmsilva
4 из 5
В городе Порламар на острове Маргарита
© iStock.com / grahamheywood
5 из 5
"Но ночью гулять не стоит, — предупреждает Иван Овчинников. — Были случаи воровства в гостиницах и ограбления иностранцев на смотровой площадке".
В туристических зонах спокойно и безопасно, но при выезде из отеля на экскурсии стоит все ценные вещи оставлять в сейфе, добавляют в "Слетать.ру".
Воду лучше пить бутилированную, фрукты, овощи и руки тщательно мыть. В отелях рекомендуют бронировать номера с противомоскитными сетками.
© iStock.com / piccayaРыбаки чинят сети на острове Маргарита
Рыбаки чинят сети на острове Маргарита - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© iStock.com / piccaya
Рыбаки чинят сети на острове Маргарита
За последний год на Маргарите стал лучше работать интернет, появились собственные провайдеры, отмечает Овчинников. Правда, Сеть отсутствует, если в гостиницах выключают свет, что бывает примерно раз в месяц. Тогда пользуются генераторами.
На острове есть перебои с водой, добавляет экскурсовод, но отели этого не ощущают. "В гостиницы воду доставляют цистернами. Одна стоит около 30 долларов", — рассказал эксперт.
© iStock.com / HereBeDragonsПляж Карибе на острове Маргарита
Пляж Плайя Карибе на острове Маргарита - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© iStock.com / HereBeDragons
Пляж Карибе на острове Маргарита
На острове очень много современных супермаркетов, ТЦ и ресторанов с хорошей кухней, говорит Андрей Ульянов.
Еще Маргарита — зона беспошлинной торговли. Туристы в основном покупают ром. Самые известные марки — Cacique, Santa Teresa, Carupano, Diplomatico. "Последний в Венесуэле стоит 30 долларов за бутылку, а в России — 80", — уточняет Овчинников. Также отсюда везут какао, кофе, шоколад El Rey и пресноводный жемчуг.
Дети на пляже в Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Страна сальсы, манго и улыбок: как отдохнуть в Венесуэле
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ТуризмТуризмДостопримечательностиВенесуэлаКарибское морекуда поехатькуда можно лететьчто посмотретьБанковские картыОтдых на мореTez Tour
 
 
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