https://ria.ru/20231212/venesuela-1915156495.html

Зимой — в тропики. Прямые рейсы, океан, коктейли: Венесуэла ждет россиян

Зимой — в тропики. Прямые рейсы, океан, коктейли: Венесуэла ждет россиян - РИА Новости, 12.12.2023

Зимой — в тропики. Прямые рейсы, океан, коктейли: Венесуэла ждет россиян

Виза не нужна, прямые рейсы, с ноября принимают карты "Мир" — венесуэльский остров Маргарита у россиян все популярнее. Море здесь прекрасное, люди — радушные... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T08:00

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Виза не нужна, прямые рейсы, с ноября принимают карты "Мир" — венесуэльский остров Маргарита у россиян все популярнее. Море здесь прекрасное, люди — радушные. Как провести каникулы на Карибах, что учесть и во сколько обойдется поездка — в материале РИА Новости.Белый песок, бирюзовое море"Прекрасные песчаные пляжи и бирюзовый океан — главные достоинства отдыха на острове Маргарита. Купаться и загорать можно круглый год: сезонность присутствует, но даже в дождливые периоды часто бывает солнце. Самое комфортное время для путешествия — с ноября по май", — рассказывают в "Слетать.ру".Оборудованная береговая линия — около 150 километров, все пляжи общественные.У виндсерферов и кайтсерферов самый популярный — Эль-Яке, рассказывает гид Андрей Ульянов. Этот пляж входит в пятерку лучших в мире у любителей ловить волну.Защищенный от ветра Пуэрто Круз — это полтора километра белого песка, пологий вход в воду, красивые закаты и маяк на холмах Пунта-Сарагоса.Отличные пляжи есть возле города Пампатар и на расположенном неподалеку острове Коче.Россиян интересуют пляжный отдых, дайвинг, экскурсии на джипах по острову и знакомство с бытом местных жителей, говорят эксперты. На Маргарите есть два нацпарка и три заповедных леса, где обитают фламинго и пеликаны. В Лагуна-ла-Рестинга — 90 видов рыб и почти столько же птиц: королевские цапли, фламинго, синие попугаи. Им очень нравятся мангровые леса.Тропические джунгли можно увидеть в нацпарке Серро-эль-Копей. На горе — смотровая площадка, с которой открывается вид на города Порламар и Пампатар, берег океана и континентальную часть страны.Цены и рейсыНа Маргариту летят более 90 процентов россиян, посещающих Венесуэлу.В этом году особенно много туристов из регионов России, отмечает гид Иван Овчинников. Приезжают поляки, много местных отдыхающих."Спрос отличный, в сравнении с прошлым годом вырос почти в три раза", — рассказали в Tez Tour. У "Слетать.ру" число купленных путевок вдвое превысило прошлогодние показатели. Правда, в целом доля Венесуэлы все же небольшая — около одного процента от общего объема продаж зимой.Плюсов в путешествии на Карибы много: прямой перелет авиакомпаниями Nordwind или местным перевозчиком Conviasa (на обратном пути — с посадкой в Каракасе). Дорога из Москвы занимает от 14,5 часа.Туристам, направляющимся на остров на срок до 90 дней, визы не нужны. Антиковидных ограничений нет.Путешественники из России чаще всего выбирают четырехзвездочные отели, 87 процентов оплачивают "все включено", отмечают в "Слетать.ру".Средняя продолжительность отдыха — 11 дней, недельные организованные туры не продаются, поскольку даты заездов подгадывают под прямые рейсы.За год средний чек поездки вырос на 23 процента, до 267 тысяч рублей, подсчитали в "Слетать.ру". В середине декабря провести 11 ночей в "четверке" вдвоем можно за сумму от 242 тысяч рублей. Новогодние каникулы дороже — от 390 тысяч рублей, рассказали в Tez Tour.Карты "Мир" принимают, но не вездеВ ноябре министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что 36 процентов платежных пунктов принимают карты "Мир". Это значит, что россиянам, не имеющим "пластика" зарубежных банков, стало проще расплачиваться за покупки.На практике, как рассказывают сами туристы, карты "Мир" принимают не во всех торговых точках. "Действуют при покупке экскурсий у гидов или можно попросить кассира в магазине, чтобы он принес специальный терминал для расчетов", — уточняют путешественники.В поездку стоит взять наличные доллары, советуют в Tez Tour. "Чем мельче, тем лучше, потому что со сдачей с крупных могут возникнуть трудности. Разменять доллары практически невозможно, а расплачиваться ими разрешают повсеместно. Правда, сдачу в супермаркетах дадут венесуэльскими боливарами, а в небольших магазинах — мелким товаром", — пояснили эксперты.Если есть иностранная банковская карта, лучше заранее выяснить курс. Вряд ли он будет выгодным при конвертации из местной валюты в доллары или евро. Стоимость покупки может вырасти в разы.Обналичить деньги можно через гида вашей туркомпании, напоминают в "Слетать.ру". Кроме того, оплачивать экскурсии допустимо рублями или переводом принимающей стороне.Про безопасность и шопинг"Сложилось устойчивое представление о тотальной преступности в Венесуэле, но это не так. За годы проживания в стране мне не пришлось испытать ужасов, о которых рассказывают блогеры и туристы", — говорит Андрей Ульянов, путешествующий по острову и материковой части и пешком, и на общественном транспорте."Но ночью гулять не стоит, — предупреждает Иван Овчинников. — Были случаи воровства в гостиницах и ограбления иностранцев на смотровой площадке".В туристических зонах спокойно и безопасно, но при выезде из отеля на экскурсии стоит все ценные вещи оставлять в сейфе, добавляют в "Слетать.ру". Воду лучше пить бутилированную, фрукты, овощи и руки тщательно мыть. В отелях рекомендуют бронировать номера с противомоскитными сетками.За последний год на Маргарите стал лучше работать интернет, появились собственные провайдеры, отмечает Овчинников. Правда, Сеть отсутствует, если в гостиницах выключают свет, что бывает примерно раз в месяц. Тогда пользуются генераторами.На острове есть перебои с водой, добавляет экскурсовод, но отели этого не ощущают. "В гостиницы воду доставляют цистернами. Одна стоит около 30 долларов", — рассказал эксперт.На острове очень много современных супермаркетов, ТЦ и ресторанов с хорошей кухней, говорит Андрей Ульянов.Еще Маргарита — зона беспошлинной торговли. Туристы в основном покупают ром. Самые известные марки — Cacique, Santa Teresa, Carupano, Diplomatico. "Последний в Венесуэле стоит 30 долларов за бутылку, а в России — 80", — уточняет Овчинников. Также отсюда везут какао, кофе, шоколад El Rey и пресноводный жемчуг.

https://ria.ru/20221006/venesuela-1821268147.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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