https://ria.ru/20231212/vechnyy_ogon-1915201041.html

Россия может депортировать семьи мигрантов, чьи дети потушили Вечный огонь

Россия может депортировать семьи мигрантов, чьи дети потушили Вечный огонь - РИА Новости, 12.12.2023

Россия может депортировать семьи мигрантов, чьи дети потушили Вечный огонь

Две семьи могут выдворить из России за нарушение миграционного законодательства, внимание правоохранительных органов семьи привлекли после инцидента в... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T01:06

2023-12-12T01:06

2023-12-12T01:06

происшествия

россия

саратов

санкт-петербург

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Две семьи могут выдворить из России за нарушение миграционного законодательства, внимание правоохранительных органов семьи привлекли после инцидента в Санкт-Петербурге, где их дети потушили Вечный огонь, забросав его снегом, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Инцидент произошел 10 декабря. В полицию поступило сообщение о том, что трое несовершеннолетних потушили Вечный огонь в Красное Селе, забросав его снегом. Полицейскими было установлено, что в инциденте участвовало двое братьев, 10 и 14 лет, из одной семьи и 12-летний мальчик из другой, который и бросил снежок в Вечный огонь. Все они — граждане стран ближнего зарубежья."Сотрудниками полиции было установлено, что обе семьи проживают на территории Красносельского района. В ходе проверки выяснилось, что они проживают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. В связи с этим полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы РФ", - говорится в сообщении.Инцидент с Вечным огнем в СаратовеТретьего декабря уголовное дело по факту надругательства над телами умерших и местами их захоронения возбудили после публикации фото подростков, забросавших снегом Вечный огонь на Театральной площади в Саратове.На самих снимках видно, как молодые люди сидят у закиданного снегом Вечного огня, и при этом ведут себя не в рамках общепринятых для нахождения на территории мемориалов норм поведения.В конце ноября суд в Саратове признал девушку, снявшую в марте видео с плевками в Вечный огонь на Театральной площади в центре города, виновной в осквернении братской могилы и приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей. При этом суд учел беременность 20-летней подсудимой.Инцидент на Поклонной гореВ середине ноября 49-летний мужчина пытался потушить Вечный огонь и разбросал венки, возложенные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве.Злоумышленника задержали, в отношении него возбудили дело по статьям о реабилитации нацизма и "повреждение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны". Как рассказали в Следственном комитете, в момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения.

https://ria.ru/20231129/proisshestvie-1912586613.html

https://ria.ru/20231124/arest-1911669026.html

https://ria.ru/20231124/sk-1911534954.html

россия

саратов

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Школьники забросали снегом Вечный огонь в Петербурге Школьники забросали снегом Вечный огонь в Петербурге. Нарушителями оказались двое братьев 10 и 14 лет, граждане одной из стран ближнего зарубежья, сообщает полиция, которая начала проверку. 2023-12-12T01:06 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

происшествия, россия, саратов, санкт-петербург