https://ria.ru/20231212/uslugi-1915422421.html

Во всех подразделениях Москвы возобновили оказание госуслуг по линии ГИБДД

Во всех подразделениях Москвы возобновили оказание госуслуг по линии ГИБДД - РИА Новости, 12.12.2023

Во всех подразделениях Москвы возобновили оказание госуслуг по линии ГИБДД

Технические неполадки в работе информационных ресурсов Госавтоинспекции устранены, оказание госуслуг во всех подразделениях ГИБДД Москвы возобновлено в полном... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T23:25

2023-12-12T23:25

2023-12-12T23:25

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Технические неполадки в работе информационных ресурсов Госавтоинспекции устранены, оказание госуслуг во всех подразделениях ГИБДД Москвы возобновлено в полном объеме, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Утром во вторник в столичной Госавтоинспекции сообщали, что на ресурсах ГИБДД произошел технический сбой, регистрация машин и выдача водительских прав в Москве была приостановлена. Позднее в ведомстве сообщили о частичном возобновлении оказания госуслуг во флагманских МФЦ столицы. "В настоящее время оказание государственных услуг по линии Госавтоинспекции во всех подразделениях Москвы возобновлено в полном объеме. Регистрационные действия с транспортом и водительскими удостоверениями проводятся. Технические неполадки устранены", - рассказала Волк.

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авто, москва, ирина волк, россия, гибдд мвд рф