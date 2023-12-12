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Во всех подразделениях Москвы возобновили оказание госуслуг по линии ГИБДД - РИА Новости, 12.12.2023
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23:25 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/uslugi-1915422421.html
Во всех подразделениях Москвы возобновили оказание госуслуг по линии ГИБДД
Во всех подразделениях Москвы возобновили оказание госуслуг по линии ГИБДД - РИА Новости, 12.12.2023
Во всех подразделениях Москвы возобновили оказание госуслуг по линии ГИБДД
Технические неполадки в работе информационных ресурсов Госавтоинспекции устранены, оказание госуслуг во всех подразделениях ГИБДД Москвы возобновлено в полном... РИА Новости, 12.12.2023
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Технические неполадки в работе информационных ресурсов Госавтоинспекции устранены, оказание госуслуг во всех подразделениях ГИБДД Москвы возобновлено в полном объеме, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Утром во вторник в столичной Госавтоинспекции сообщали, что на ресурсах ГИБДД произошел технический сбой, регистрация машин и выдача водительских прав в Москве была приостановлена. Позднее в ведомстве сообщили о частичном возобновлении оказания госуслуг во флагманских МФЦ столицы. "В настоящее время оказание государственных услуг по линии Госавтоинспекции во всех подразделениях Москвы возобновлено в полном объеме. Регистрационные действия с транспортом и водительскими удостоверениями проводятся. Технические неполадки устранены", - рассказала Волк.
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авто, москва, ирина волк, россия, гибдд мвд рф
Авто, Москва, Ирина Волк, Россия, ГИБДД МВД РФ
Во всех подразделениях Москвы возобновили оказание госуслуг по линии ГИБДД

Во всех подразделениях Москвы полностью возобновили оказание госуслуг по ГИБДД

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРабота ГИБДД
Работа ГИБДД - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Технические неполадки в работе информационных ресурсов Госавтоинспекции устранены, оказание госуслуг во всех подразделениях ГИБДД Москвы возобновлено в полном объеме, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Утром во вторник в столичной Госавтоинспекции сообщали, что на ресурсах ГИБДД произошел технический сбой, регистрация машин и выдача водительских прав в Москве была приостановлена. Позднее в ведомстве сообщили о частичном возобновлении оказания госуслуг во флагманских МФЦ столицы.
«
"В настоящее время оказание государственных услуг по линии Госавтоинспекции во всех подразделениях Москвы возобновлено в полном объеме. Регистрационные действия с транспортом и водительскими удостоверениями проводятся. Технические неполадки устранены", - рассказала Волк.
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АвтоМоскваИрина ВолкРоссияГИБДД МВД РФ
 
 
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