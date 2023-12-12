https://ria.ru/20231212/uran-1915198424.html
Палата представителей США приняла законопроект о запрете урана из России
Палата представителей США приняла законопроект о запрете урана из России - РИА Новости, 12.12.2023
Палата представителей США приняла законопроект о запрете урана из России
Палата представителей США в понедельник вечером одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T00:16
2023-12-12T00:16
2023-12-12T10:56
сша
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915244367_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_c4f1a1e6c34ed3172bdadc36177a3491.jpg
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Палата представителей США в понедельник вечером одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года, свидетельствуют результаты голосования.В поддержку инициативы, получившей название "Закон о запрете импорта российского урана", высказалось необходимое большинство конгрессменов.Документ предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в России или одним из зарегистрированных в России предприятий. Вместе с тем инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить данный запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам США."США находятся в опасной зависимости от поставок российского ядерного топлива для нашего существующего парка атомных электростанций", - заявила ранее по этому поводу одна из авторов законопроекта, председатель комитета по энергетике палаты представителей Кэти Макморрис Роджерс. Между тем, как свидетельствует недавняя американская статистика, США в октябре нарастили объемы закупки российского урана в три раза — до 43,25 тонны. Это стало крупнейшей американской закупкой с июня текущего года, а Россия стала вторым ведущим поставщиком данного топлива в страну.
https://ria.ru/20231208/uran-1914509325.html
https://ria.ru/20231116/uran-1909713522.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915244367_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_5424d635560ecb5997707c065918ee01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире
Палата представителей США приняла законопроект о запрете урана из России
Палата представителей США приняла законопроект о запрете импорта урана из России
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Палата представителей США в понедельник вечером одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года, свидетельствуют результаты голосования.
В поддержку инициативы, получившей название "Закон о запрете импорта российского урана", высказалось необходимое большинство конгрессменов.
США втрое нарастили объемы закупки урана из России
Документ предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в России
или одним из зарегистрированных в России предприятий. Вместе с тем инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить данный запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам США.
«
"США находятся в опасной зависимости от поставок российского ядерного топлива для нашего существующего парка атомных электростанций", - заявила ранее по этому поводу одна из авторов законопроекта, председатель комитета по энергетике палаты представителей Кэти Макморрис Роджерс.
Между тем, как свидетельствует недавняя американская статистика, США в октябре нарастили объемы закупки российского урана в три раза — до 43,25 тонны. Это стало крупнейшей американской закупкой с июня текущего года, а Россия стала вторым ведущим поставщиком данного топлива в страну.
В "Росконгрессе" заявили, что цена на уран будет стремительно расти