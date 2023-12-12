https://ria.ru/20231212/uran-1915198424.html

Палата представителей США приняла законопроект о запрете урана из России

Палата представителей США приняла законопроект о запрете урана из России - РИА Новости, 12.12.2023

Палата представителей США приняла законопроект о запрете урана из России

Палата представителей США в понедельник вечером одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T00:16

2023-12-12T00:16

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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Палата представителей США в понедельник вечером одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года, свидетельствуют результаты голосования.В поддержку инициативы, получившей название "Закон о запрете импорта российского урана", высказалось необходимое большинство конгрессменов.Документ предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в России или одним из зарегистрированных в России предприятий. Вместе с тем инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить данный запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам США."США находятся в опасной зависимости от поставок российского ядерного топлива для нашего существующего парка атомных электростанций", - заявила ранее по этому поводу одна из авторов законопроекта, председатель комитета по энергетике палаты представителей Кэти Макморрис Роджерс. Между тем, как свидетельствует недавняя американская статистика, США в октябре нарастили объемы закупки российского урана в три раза — до 43,25 тонны. Это стало крупнейшей американской закупкой с июня текущего года, а Россия стала вторым ведущим поставщиком данного топлива в страну.

https://ria.ru/20231208/uran-1914509325.html

https://ria.ru/20231116/uran-1909713522.html

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