https://ria.ru/20231212/ukraina-1915353612.html
Смена Зеленского на Залужного не изменит ситуацию, заявила Захарова
Смена Зеленского на Залужного не изменит ситуацию, заявила Захарова - РИА Новости, 12.12.2023
Смена Зеленского на Залужного не изменит ситуацию, заявила Захарова
Смена Владимира Зеленского на главкома ВСУ Валерия Залужного или любого другого из украинских политиков не изменит ситуации, поскольку все они марионетки в... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T16:55
2023-12-12T16:55
2023-12-12T17:05
специальная военная операция на украине
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валерий залужный
владимир зеленский
мария захарова
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Смена Владимира Зеленского на главкома ВСУ Валерия Залужного или любого другого из украинских политиков не изменит ситуации, поскольку все они марионетки в руках западных государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что среди возможных преемников Владимира Зеленского в Брюсселе рассматривают Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Алексея Арестовича и Виталия Кличко."Возможная смена Зеленского на Залужного или любую другую фигуру ситуацию не изменит, все они действительно из разряда марионеток в руках своих хозяев - это Штаты, сателлиты и так далее, Британия", - сказала Захарова на брифинге во вторник. Она отметила, что нельзя путать украинских военных с украинскими марионетками Вашингтона - это, по ее словам, "разные типажи"."Те, кто осуществляет национальную политику, и те, кто действует в интересах Украины как государства и украинцев как народа - тогда действительно их можно квалифицировать как украинских военных", - подчеркнула она.Если же, добавила Захарова, речь идет о "проплаченных Вашингтоном деятелях", которых немало было отторгнуто в украинском сообществе, то их кроме как "марионеточными героями" назвать не получается.
https://ria.ru/20231211/ukraina-1914337573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Смена Зеленского на Залужного не изменит ситуацию, заявила Захарова
Захарова: и Зеленский, и Залужный лишь марионетки в руках своих хозяев